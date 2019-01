Las ‘Tortugas’ de URA pasan del ascenso al podio de la Serie A de la Liga Seven

Un mes más tarde de haber obrado lo que parecía un milagro meses atrás pero que sin embargo vino a ser la confirmación del trabajo y el crecimiento, se ha superado con matrícula de honor la primera experiencia en el más alto nivel del rugby femenino de Andalucía. Las autodenominadas ‘Tortugas’ realmente no están haciendo honor a su nombre en cuanto al ‘paso’ se refiere, porque más bien su progresión es de liebre. Así, en su debut en la Serie A de la Liga Seven Andaluza se han metido directamente en la tercera plaza, dejando más claro si cabe el mensaje que ya lanzaron en el Juan Rojas antes de despedir el año. El logro de ganar y subir de categoría ha quedado demostrado que se asienta en unas bases muy sólidas puestas por las chicas y sus entrenadores.

Así, mientras que Juan Graciarena hacía de medio de melé de ‘los cruzados’ en la épica remontada frente a Sanitas Alcobendas B, tirando de su acierto al pie para lograr el 31-30 final, Federico Zubaray estaba en Málaga con un gran grupo de chicas integrado por Lidia, Pili, Toñi, Melani, Cristina, Alexandra, Alba, China, Tania, Esther, Alborota, Loli, Ana y Rosana. Encuadradas en el Grupo B de la citada Serie A, solo cedieron ante el que a la postre resultó ganador, el Atlético Portuense, además en el primer partido que disputaron. Desde ahí se puso paso firme para doblegar a equipos a los que jamás antes se les había ganado, como el anfitrión Málaga y el granadino Veleta. También se venció y se pasó por encima del Íberos Rugby Linares para ir a la final de consolación.

Fede ha explicado que se tuvo un “arranque difícil contra un equipo muy bueno como es el Puerto de Santamaría, que después confirmó su nivel alzándose campeón”, y ha relatado que se entró al campo con distracción, escasas de concentración, lo que “se notó a la hora de jugar a la mano y de defender”. Se perdió por un resultado bastante amplio de 29-7 y había que rehacerse pronto para afrontar el partido clave ante Málaga: “En él sí se pudo plasmar el juego que queremos, aunque se podría mejorar muchísimo más, fruto de lo cual se sufrió más de la cuenta, pero se ganó y se cumplió el objetivo de mantener la categoría”. Con el pase a la final de plata en la mano, no se falló frente a Íberos dando entrada a las jugadoras con menos minutos”.

Federico Zubaray ha querido destacar sobre este adversario que “dio ejemplo de lo que no es rendirse, aunque fueran con siete jugadoras”. Sus chicas no habituales lo hicieron muy bien y el marcador se quedó en un 0-29 que daba el billete definitivo para el choque por el tercer y cuarto puesto de la jornada. En ese duelo el rival era Veleta, “muy difícil y talentoso”, lo que se demostró en los primeros minutos con dos ensayos muy rápidos, pero sin merma en el ánimo de las ‘Tortugas’: “Almería no se vino abajo y empezó a demostrar por qué está en la serie A, desplegó su mejor versión tanto en ataque como en defensa, lo que hizo que remontasen y se llevaran el tercer puesto haciendo cuatro tries y sin encajar ninguno más, con un tanteo final de 12-22”.

Lo más importante para el míster ha sido afianzarse en el sistema de juego y, a su vez, en la categoría, mientras que en la gran final Portuense ganó a Sevilla por un ajustado 12-14. Lidia Rodríguez, capitana de las ‘Tortugas’, conocida y respetada en Andalucía, no ha dudado en sentenciar que el nivel que se tiene, dará muchas alegrías: “Hemos demostrado que cuando desplegamos nuestro sistema de juego somos capaces de vencer a cualquiera, así que el próximo objetivo es ser campeonas”. Para ello hay que eliminar la desconcentración, ya que “si se hace lo que los entrenadores dicen, hay potencial más que suficiente para todo por velocidad y potencia, por experiencia y nivel de pase y de juego”. Anímicamente “se está lo más arriba, costó creérselo, pero ya no hay límites”.

El club se dispara

Pero además de la demostración de la sección femenina y de primera épica en el Juan Rojas por parte del primer equipo masculino, Unión Rugby Almería dejó atrás un fin de semana ‘redondo’, completado por la ‘habitual’ satisfacción en los entrenamientos de URA Clan y con la cantera repartida por diversos puntos de la geografía española. Así, Miguel Palanca ha tenido una vez más motivos para afirmar que “estamos en el camino, educando a futuros alcaldes, rectores, empresarios, trabajadores, técnicos, periodistas, ciudadanos… que seguro que van a destinar sus esfuerzos a dar más visibilidad a nuestro deporte”. De ahí el nuevo hashtag del club #hemosvenidoparaquedarnos basado en que “los niños y niñas van a conseguir instalaciones compatibles a lo largo y ancho de nuestra provincia y que las empresas se fijen en el rugby y en el respeto”.

Motivos de orgullo han sido el empate de los Sub-14 en Marbella, entidad que cuenta con una prolija cantera (32-32), o la amplia victoria de un equipazo que en breve será empuje del primer equipo, el Sub-18, en su caso en Badajoz (3-26). Sumado por parte de Palanca al éxito de Femenino, no se le ha olvidado al presidente añadir el “dignísimo papel de los chicos y chicas de la Escuela que viajaron al Campeonato de Andalucía para compartir competición con más de mil niños y niñas, destacando compañerismo y diversión de todos con todos y en particular el papel de los Sub-10”. El mandatario cruzado ha recordado de igual modo que viernes y sábado también hubo URA Clan, insistiendo en que “se consolida nuestro deporte todos los fines de Semana”.

Para Miguel Palanca es fundamental añadir que se trata de “una gran puesta en escena llevada a cabo por personas que trabajan altruistamente por sus hijos y por ofrecer la mejor imagen de una Almería cada vez más involucrada en nuestro proyecto social, transversal y deportivo, demostrado por la afluencia de cada vez más aficionados a los partidos de ‘los cruzados’, ha manifestado: “Más de 60 voluntarios entre padres, entrenadores, monitores y educadores para un fin de semana de respeto, y otra gran asistencia en el Municipal de Rugby Juan Rojas, con una grada volcada en la remontada, animando desde el respeto y aplaudiendo al rival por el gran partido que hizo”.