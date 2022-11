Traspié del Ecoculture en La Zubia (69-61)

Los zubiéticos se llevaron un importante triunfo ante un Ecoculture Costa de Almería desacertado. Fue un encuentro duro e intenso entre dos equipos que pelean en la parte alta de la Liga EBA. El conjunto de David Bernárdez caía fruto de sus errores en su difícil salida a la cancha granadina. El mal porcentaje en tiros y las 23 pérdidas pesaron como una losa para los rojillos. Edwin Cole, que llegó el viernes por la tarde a Almería, firmó 7 puntos y 5 rebotes.

Desde el inicio se vio a los locales muy metidos en el partido y con mucha intensidad defensiva, pero Ecoculture Costa de Almería también hacía su trabajo atrás y comenzaba con acierto desde el exterior (4-8). No se había llegado aún al ecuador del cuarto y los rojillos no pudieron anotar ni una sola canasta más, con un pobre bagaje de 2 triples y 2 tiros libres anotados (0/7 en tiros de dos). Sin embargo, anularon la capacidad anotadora de los exteriores zubiéticos (0/9 en triples) y consiguieron no perderle cara al partido al final del periodo (12-8).

El segundo cuarto fue prácticamente un calco del primero. Los locales, que no anotaron ninguno de los trece triples que lanzaron en los dos primeros cuartos, encontraron en Javi Hernández y Devin Wright a sus principales estiletes, mientras que los rojillos respondían desde el exterior por medio de Duch y Cole (19-15). Seguían ambos conjuntos defendiendo con fuerza y los puntos subían con cuentagotas, manteniéndose los visitantes a rebufo por medio de Alberto González (27-24).

Salió con más acierto el conjunto local tras el descanso, provocando que David Bernárdez parase el partido a los dos minutos (34-24). Tu Super CB La Zubia seguía dominando en ambas zonas y Ecoculture Costa de Almería no encontraba un camino claro hacia el aro. Khadim Fall asumía el protagonismo ofensivo en este momento delicado de partido para los rojillos, pero Wright seguía haciendo daño desde dentro para llegar al periodo definitivo con 44-35.

En un choque tan igualado y con tanto desacierto en los tiros, la diferencia no parecía definitiva. Y así fue, los almerienses volvieron al encuentro muy atentos a las líneas de pase y muy competitivos, consiguiendo recortar de la mano de Luis Rueda (49-46).

Gonzalo Hermoso paró el partido rápidamente pero entre Duch desde fuera y Strukov dentro, los rojillos igualaban el marcador a falta de poco menos de tres minutos (54-54). Eloy Almazán asumía galones en el bando local y todos los balones comenzaron a pasar por sus manos, consiguiendo canastas bajo el aro y forzando faltas personales. Los visitantes intentaban dar réplica desde el exterior pero los triples Molina y Casini no entraban (60-55). Almazán siguió a lo suyo y, con 13 puntos en esos minutos claves, sentenciaba el choque (69-61).