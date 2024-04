La UAL moviliza a a casi un centenar de deportistas y logra su primera medalla en los CEU 2024

Los CEU 2024 ya están aquí y la UAL, un año más, no faltará a la cita. En total serán 92 los deportistas que movilice este año por gran parte de la geografía nacional, compitiendo con buenas expectativas de medalla hasta la mitad de mayo. De hecho, hace solo unos días, en Murcia, ya se ha conseguido la primera, siendo su artífice Dani Campos, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha sido subcampeón nacional universitario en halterofilia tras completar una actuación de muy alto nivel.

No en vano, la plata que se ha colgado al cuello se ha fraguado en 118 kilos en arrancada y 150 kilos en dos tiempos, dando en todo momento buenas sensaciones y mostrando una técnica de ejecución muy depurada. Una vez conseguido el logro, ha catalogado esta experiencia como “brutal” y ha reconocido estar “muy orgulloso de representar a esta gran universidad”, como lectura final a una jornada emocionante que lo ha proyectado para metas mayores. Espera ser “el talismán” para todo lo que se avecina.

Es mucho, desde luego, lo que queda por delante, si bien cabe recordar que estos Campeonatos de España Universitarios tuvieron su ‘avanzadilla’ en marzo, mes en el que se corrió la prueba nacional de campo a través en Albacete. Representaron entonces a la UAL seis atletas, que hicieron un gran papel, y a partir de ahora restarán otros 85 deportistas más por entrar en liza, repartidos en nueve provincias de sur a norte del país. Llega ahora, por lo tanto, el grueso de competiciones, y la logística se tiene preparada.

Así, tras la de campo a través y la de halterofilia, la siguiente expedición en partir será la de tenis, que pondrá rumbo a Zaragoza para jugar sus partidos entre los días 16 y 18 de este mes. Le seguirá la de atletismo, en su caso yendo a Ciudad Real y compitiendo el fin de semana del 20 y el 21. Cerrará abril la de ajedrez, repitiéndose Zaragoza como ciudad sede y jugando las partidas desde el 22 al 24. Habrá parón la semana siguiente, coincidiendo con el puente del 1 de mayo, y después una decena de citas para la UAL.

Se volverá a competir del día 7 al día 9, fechas en las que coincidirán dos deportes en los que se tienen grandes expectativas: voleibol y fútbol. El primero se concentrará en Cuenca, con los equipos femenino y masculino de la Universidad de Almería clasificados e intentando dar continuidad a sus buenos resultados autonómicos y nacionales, ellas campeonas y ellos subcampeones de Andalucía. El segundo se disputará en Granada y allí regresará, apenas unas semanas después del CAU, la selección femenina de la UAL.

Manuel Calvo: "Las opciones más claras de medalla son las de Sonia Aguilar en natación adaptada e Isidro Leyva en pértiga"

En Jaca coincidirán entre los días 11 y 12 las competiciones de baloncesto 3×3, con representación masculina almeriense, y judo, y en el mismo fin de semana, pero en Talavera de la Reina, se llevará a cabo la competición de natación. Al igual que el atletismo, el pádel tendrá como sede Ciudad Real, en su caso del 14 al 16, y otro destino que se repite es Albacete, el del campo a través, donde se jugará el golf entre los días 15 y 17. El 18, Toledo albergará el taekwondo, y Alicante acogerá el vóley playa del 20 al 22.

Manuel Calvo, responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, ha reconocido que “las opciones más claras de medalla son las de Sonia Aguilar en natación adaptada e Isidro Leyva en pértiga, ambos luchando por el oro”. En el caso del atleta, “ya se lo colgó en 2022, mientras que en 2023 no puedo participar debido a una lesión”. En cuanto al resto de disciplinas individuales, ha dejado claro que “todos lucharán por hacer un buen papel y es muy probable que alguien más pueda subir al podio, pues el nivel de nuestros deportistas en todas ellas es bastante alto, tal y como ha demostrado ya Dani Campos”, ha indicado.

Sobre deportes de equipo, “las posibilidades de medalla también son muy altas en todos”, especificando que “el de fútbol femenino hizo un gran papel en el CAU, donde solo la mala suerte le privó de estar en la final, y para el CEU el equipo puede ser incluso más fuerte, puesto que ya están entrenando dos jugadoras de alto nivel que no pudieron estar en el andaluz por lesión, Lorena Herrera y Cristina Navarro, ambas jugadoras de la UD Almería”. El camino no será fácil: “Nuestra selección está encuadrada en el grupo C y sus rivales en esta fase serán la Universidad Politécnica de Madrid y la I.E. University, pasando las dos primeras de grupo”.

El voleibol, una garantía de éxito

En referencia a los equipos de voleibol, “son siempre una garantía de éxito, demostrando año tras año estar al nivel de los mejores de España”. Ha recordado que el masculino “ya consiguió el año pasado el bronce y de nuevo este curso luchará por estar en el podio”. Ha quedado encuadrado en el grupo A, junto a la Universidad de Valladolid, la Universidad Rovira i Virgili y el organizador, la Universidad de Castilla la Mancha.

En cuanto al femenino, “vuelve tras varios años al CEU y quiere reverdecer viejos laureles en esta disciplina”, ha comentado Calvo para añadir que “el equipo está muy fuerte a pesar de las dos sensibles bajas provocadas por las lesiones en el CAU”. Alba Soriano y Amor Egea tienen lesiones de larga duración y no podrán estar, “pero seguro que sus compañeras quieren brindarles a ambas un éxito importante”.

Por último, el equipo de baloncesto masculino de 3×3 “vuelve a un CEU después de que el año pasado no lograra hacerse un equipo de garantías, sobre todo tras haber logrado medalla el anterior”. Sin embargo, “este curso tenemos un bloque con un nivel bastante alto, como han demostrado en el CAU de baloncesto, donde también por mala suerte no lograron traerse una medalla para Almería”. Es por ello que Manuel Calvo ha considerado que “sus aspiraciones son también altas para subir al podio”.