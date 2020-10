Unicaja, frente a frente con el histórico Guaguas

Una docena de temporadas después, está de vuelta, pero realmente el que regresa, dadas sus aspiraciones, ha tardado un poco más. En la campaña 2008/2009, y tras 23 años de vida ‘activa’, desde 1985, dio un paso al lado un mítico nombre que, no obstante, había sido último de la competición dos veces seguidas. Seis años antes, en 2002, había perdido su última final, contra su ‘archienemigo’, Unicaja Almería, y después no fue capaz de estar en los puestos altos, cayendo paulatinamente hasta su retirada. Quizá esa sí sea la cuenta real, porque el Guaguas que de nuevo toca a la puerta de la Superliga no lo hace con ‘timidez’: lo hace para irse directamente a dominarla. Eso tampoco es nuevo para este club de Gran Canaria, que hunde sus raíces en el histórico Calvo Sotelo, puesto que igualmente fue fulminante su asalto a la corona hace exactamente 31 temporadas. En 1990 llegó el primero de sus doce títulos, 5 de Superliga, 6 de Copa del Rey y una Supercopa de España.

Se cruzan en todo un templo del voleibol, como es el Centro Insular de Deportes, la friolera de 41 títulos nacionales, sumando los 29 ahorradores, cartel suficientemente atractivo ya de por si como para recibir el foco del deporte nacional este sábado día 10 de octubre (19.00h, horario peninsular). Partícipes de ello serán dos colegiados también de experiencia, Enrique Romero y María Gloria Souto, sin que se haya dado dato alguno sobre si habrá o no público en la grada. El recinto ya abrió sus puertas al vóley tres semanas atrás, pero sin el ‘amarillo caliente’ propio de esa grada, y en esa ocasión no se pudo producir el reencuentro entre dos adversarios gigantes del pasado reciente. Manolo Berenguel, protagonista sobre pista de aquellos partidazos como también lo fue el local Sergio Miguel Camarero, ha manifestado que “mejor”, porque así se tendrá el honor de compartir el ‘reestreno’ oficial de un gran club.

Pero más allá de que haya pasado una docena de años desde que no se miden, o mucho más desde que comenzaron las ‘hostilidades’ entre ambos, con una primera final ‘compartida’ de la liga en 1993 que se anotaron los grancanarios, hay un morbo añadido, envuelto en sensaciones extrañas. No es negativo decir que Guaguas ha tomado como arquetipo para su regreso, supliendo a quien a su vez lo sustituyó, el gran Vecindario, a Unicaja Almería. De hecho, cuatro, y no hace falta recordar que en vóley hay seis en pista, son los jugadores que el club canarión ha fichado desde el club blanquiverde de la pasada temporada. Son Alejandro Fernández, Guilherme Hage, Jorge Almansa y Pablo Kukartsev, que además no están ‘solos’ respecto a lo del pasado ahorrador, puesto que dos más de la actual plantilla dirigida por Sergio Camarero pasaron dos temporadas en Almería: Moisés Cézar y Gustavo Delgado.