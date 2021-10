Unicaja Almería va muy en serio (3-1)

Muy al final de un partido que ya estaba resuelto, la mala suerte llamó a la puerta de Fran Iribarne. Gritos de dolor del receptor almeriense de Guaguas retumbando en un Moisés Ruiz en absoluto silencio de respeto, preocupada la afición local por el que hasta hace muy pocos meses fue su jugador. Ovación sonora antes de que fuese retirado, siguió otra cuando salió en volandas de la pista. Esto es el voleibol de verdad, el que merece la pena, representado por un pabellón prácticamente lleno y que empujó hasta la victoria a Unicaja Costa de Almería. Excepcional primer set, encajando el golpe de vuelta en el segundo, ganando un pulso titánico en el tercero y desatándose en el cuarto para dar un puñetazo en la mesa y ser líderes invictos.

El máximo anotador de la contienda fue Pablo Kukartsev, ni más ni menos motivado que siempre, por mucho que el de delante fuese su exequipo. De vuelta a Almería, el MVP se apuntó otros 25 puntos, un más 20 en el cómputo global si se le restan los errores, una barbaridad, seguido por los 22 de Yosvani Hernández, que fueron un más 12 para los intereses de su equipo. El receptor pasó a opuesto, suyo fue el segundo set y Guaguas perdió potencial conforme el físico de su estrella venía hacia abajo por la tensión del encuentro. El mejor sacador también fue Kukartsev, con tres aces, y cuatro bloqueos firmó un tremendo de nuevo Miki Fornés.

Realmente todo el equipo está en un estado de forma extraordinario, con dos bajas que también aportaron desde el fondo, Asensio y Curro con sus respectivos dedos operados. Todos juntos, la piña vio brillar en recepción a Juanmi González, el mejor en números, y darlo todo en defensa, como siempre, a Paquillo Fernández. Además, tira de recursos en jugadas decisivas Javier Jiménez, más la intimidación de Jorge Fernández en la red y al saque, todo ello con destellos impresionantes de Jovanovic en la dirección del juego. Solo así, con el brillo de los que les toca jugar y el apoyo de los que están fuera, con una semana de calidad, se puede tumbar a Guaguas.

El gran favorito para el triplete esta temporada se vio arrollado en el primer set, sin que funcione todavía la dupla cubana al mismo tiempo en pista. Unicaja Costa de Almería salió muy motivado, sabiendo que era el único modo, y aplicando un ritmo muy fuerte y constante de juego, sencillamente se divirtió. Se comenzó con un 0-2 y la primera ventaja verde fue un 4-3, mucho central, fijando a los rivales Jovanovic al tener a Kukartsev como el más vigilado desde el otro lado de la red. Un ace suyo elevó el 5-3 y la renta se mantuvo así hasta el 11-11. No se dejó a Guaguas tomar la delantera, Javier Jiménez resolutivo y Kukartsev haciendo daño con el saque, si bien fue el servicio de Jorge Fernández el que disparó a los ahorradores. De un 15-13 se pasó a un 21-13, parcial de 6-0, y mató el set Juanmi González (25-15).

Pero el de delante es todo un Guaguas gigantesco, que reajustó sus líneas, sentó a Escobar, movió a Yosvani a zona dos y metió a Hage. El pulso se mantuvo con la ayuda de Kukartsev, mientras que el cubano de amarillo se lució de modo notable. Suyo fue el inicio de set, dándole el dominio a su equipo, si bien es cierto que los verdes, con Javier Jiménez, del Caribe al Caribe en ese tramo, dejó el encuentro muy igualado (10-11 y 11-12). Fue cuando Knigge, el norteamericano, se fue hasta el fondo de cancha para el saque y rompió la balanza. Se atascó en esa rotación el equipo de Manolo Berenguel (11-16 con un ace del central), y por mucho que Pablo Kukartsev hacía de vagón de enganche, no fue posible aproximarse (17-25).

Uno a uno en todo, sets y dominios claros, se empezaba de nuevo, con la incógnita de la fortaleza mental de Unicaja Costa de Almería. El tercer set comenzó nada más que regular (1-4 con problema en recepción otra vez ante Knigge), pero los centrales se pusieron el mono de trabajo y equilibraron un partido que tuvo de nuevo delantera verde con una pipe de Jiménez (8-7). Kukartsev, paso a paso, acercó a los verdes a la veintena con tres de renta y amenaza canaria con el 15-14. El opuesto no dejó, de nuevo, que su equipo fuese adelantado, y gracias a la defensa, al sacrificio, se elevó el 22-19. Perfecto manejo de la parte caliente de la manga, se produjo el 2-1 con un tanteo de 25-20 que dejaba el liderato a solo un set, el cuarto o el quinto.

No se tuvo que llegar al tie-break, puesto que el siguiente acto fue de ganar ventaja desde el inicio, provocando la incomodidad de un Guaguas al que no le gusta ir por detrás en el marcador. Se fue doblando paulatinamente al rival (8-4 y 12-6), Pablo Kukartsev siendo un martillo a la par que Yosvany Hernández se diluía poco a poco por el desgaste físico de un durísimo encuentro. Juanmi González, cuyo trabajo es de los que enamoran a los técnicos, y con razón, no solo hizo lucirse a los demás. También emergió con dos puntos clave, el segundo una pipe para el 15-8 y la media de ir doblando. Con 18-10 llegó el intento de reacción de los canarios, los de siempre tirando, conocedores de la liga española y siempre cumpliendo, situándose a cinco. Después Iribarne pisó a Knigge al caer de un bloqueo y todo se heló. Al final, 25-17 y victoria de prestigio, la primera de Unicaja Cosa de Almería sobre Guaguas desde su vuelta a la élite. Jornada 5, nada más. Todo por delante, pero la afición vibrante.