Unicaja comenzará la Superliga 2023/2024 en el Moisés Ruiz frente a Léleman Valencia

El próximo sábado, día 7 de octubre, se cumplirá con lo que se ha convertido en toda una ‘tradición’ de los últimos tiempos: que el primer equipo rival que vea la afición del Moisés Ruiz sea el Léleman Conqueridor Valencia. En la temporada 2021/2022, como en la que se avecina, la 2023/2024, los ahorradores tuvieron y tendrán en la ‘jornada 1’ la visita del conjunto levantino, mientras que en la pasada 2022/2023 iniciaron competición en Boiro, pero su debut en casa, en la ‘jornada 2’, fue contra los valencianos. Con esa curiosidad se inicia el análisis de un calendario que se extenderá hasta el 16 de marzo, fecha a partir de la cual comenzarán los playoffs por el título, y que tendrá el previo de la Supercopa el 30 de septiembre y el ‘parón’ de la Copa del Rey entre el 15 y el 18 de febrero de 2024.

Se vivirá una temporada peculiar en cuanto a la composición de la máxima categoría, ya que nunca antes había habido hasta cinco equipos isleños, tres de las Canarias y dos de las Baleares. Tras la renuncia de Barça Voleibol y la entrada de San Roque, esto sumado al ascenso de Cisneros, hay cambio notable en la planificación de los desplazamientos. En el territorio peninsular estarán Arenal Emevé Lugo, Grupo Herce Soria, Pamesa Teruel Voleibol, Voleibol Villena Petrer y Leleman Conqueridor Valencia, y en el extrapeninsular se visitará a CV Melilla en la ciudad autónoma, a Guaguas y San Roque en Gran Canaria, a Cisneros Alter en Tenerife, y a Palma y Conectabalear Manacor en Mallorca.

Si el debut de Unicaja Costa de Almería será en casa frente a Valencia, su primera salida, en la ‘jornada 2’, la efectuará a Manacor el día 14 de octubre. Habrá acto seguido jornada entre semana, el miércoles día 18, y curiosamente tocará que venga al Moisés Ruiz el otro conjunto balear, Club Vóley Palma, a lo que seguirá el viaje más largo por carretera, ya que tocará ir a Lugo. El mes se cerrará en el Moisés Ruiz recibiendo al Villena Petrer en su primera comparecencia en el templo ahorrador. Noviembre comenzará con visita a Guaguas, ‘jornada 6’, y continuará con otro nuevo aspirante en el Moisés, el San Roque, para después desplazarse a Melilla y recibir a Cisneros.

Ya en diciembre, y repitiendo por segunda semana consecutiva en casa, llegará Teruel, cerrándose la primera vuelta y las posiciones definitivas para la Copa del Rey en Soria. Se dirá adiós a 2023 con otra salida consecutiva, ya que se iniciará la segunda vuelta y tocará visitar Valencia antes del parón de Navidad. El regreso a la competición se va a producir el día de Reyes, con la llegada de Manacor al Moisés Ruiz, y en enero se visitará Palma, se recibirá a Lugo y se comparecerá en la pista de Villena Petrer. Febrero, mes de la Copa, tiene antes del Torneo del KO una prueba de fuego en casa contra Guaguas y viaje a Gran Canaria para jugar un partido histórico más frente a San Roque. Después de la Copa quedarán Melilla en casa, Cisneros en Tenerife, Teruel fuera y Soria en casa.

Así, como aspectos llamativos de este calendario, más allá de repetir inicio en el Moisés con Léleman Conqueridor Valencia, tiene una jornada entresemana nada más comenzar, los tres recién ascendidos visitarán de manera consecutiva Almería y, además, la recta final de la fase regular conllevará los dos grandes clásicos seguidos para los ahorradores, con Teruel y Soria. En dos ocasiones tocará doble jornada consecutiva fuera, por tan solo una con doble partido dentro. Esta es otra curiosidad más a añadir, puesto que se jugará en el Moisés en las jornadas 9 y 10, y como visitante en las jornadas 11 y 12, que serán el paso de la primera a la segunda vuelta y además el cierre del año 2023. La otra ocasión doble a domicilio corresponde a los partidos antepenúltimo y penúltimo de la fase regular.

Las valoraciones por parte de Charly Carreño comienzan con que “jugar en casa el primer partido, me gusta”, textualmente: “No sé qué resultado vamos a tener, pero empezar en casa creo que es una buena manera de darle una alegría a nuestra afición, que está con muchas ganas de ver al equipo jugar, aunque intentaremos traer a Almería un partido de pretemporada”. El técnico ha reconocido que “también importante para nosotros” debutar en el Moisés Ruiz, un feudo en el que ha llamado la atención sobre que albergará seis encuentros en la primera vuelta y cinco en la segunda: “Los equipos suelen tardar tiempo en rodar, y si en la primera vuelta tienen más partidos en casa, debería tener un pequeño aliciente para que sea algo positivo, sin ser ni mucho menos determinante”.

Respecto a los rivales, “debutamos contra Valencia en casa y creo que va a ser un bonito día para que la gente disfrute de lo que hacemos, que es justamente lo que me gustaría transmitir este año, que la gente disfrute con lo que hacemos”. Para conseguirlo “es muy importante que nosotros disfrutemos con exactamente lo mismo, con nuestro trabajo, con nuestro deporte, y ser capaces de transmitirlo, porque no se puede transmitir la alegría si no se siente, si no se disfruta de lo que se hace, y esto será una parte también importante este año también”. Para Carreño el bienestar emocional es básico: “Si bien hablaremos de rendimiento, de técnica, de táctica…, considero que es un componente clave, porque tengo en mi cabeza que la gente disfrute con lo que hacemos”.

Le ha llamado la atención respecto del calendario que hay solo un partido entresemana y ha insistido en que el 7 de octubre es un día muy importante, porque es el día del debut y encima será como local. Se llegará con convicción: “Desde que este equipo empiece a entrenar, es muy importante que nos preparemos pensando en esa fecha; el año es muy largo, puede pasar de todo, son muchos meses de trabajo, pero el ponerse objetivos con fecha, con día, con nombre, con número, creo que es más fácil para que los jugadores trabajen por conseguir los objetivos”. Fijar esa fecha en el calendario está cargado de un simbolismo claro, “como un día muy bonito, un día especial, un día para comenzar a nivel competitivo un nuevo proyecto…, creo que va a ser importante para los chicos tener ya esa fecha en la cabeza, y a partir de que empecemos, trabajar para ese día transmitir”.