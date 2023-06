El Unicaja echa a andar

Carreño ha conseguido todo lo que pretendía citando a primeros de junio. Mientras que se sigue confeccionando la plantilla, no ha perdido el tiempo de cara a la solidez de un proyecto que genera muchísima ilusión no solo fuera, sino sobre todo dentro, entre sus componentes. Así lo han confirmado jugadores y técnicos, tras haber pasado una semana muy intensa, llena de actividades grupales más allá de los entrenamientos de pesas y pista. El Unicaja 23-24 estará forjado a fuego, a prueba de fisuras. Lo principal que buscaba el técnico, lo ha encontrado: "Me deja muy satisfecho por la predisposición de los jugadores a venir y trabajar muy, muy duro. Ha sido una semana muy dura de trabajo, cinco días sin descanso, agotadores, en un periodo que se podría llamar vacacional".

La llamada de junio, en parte, tenía esa componente de no desconexión absoluta: "Hay quien lleva tres semanas, quizá el que más seis, sin hacer nada, e incluso en los del equipo júnior, incluso menos, tras el Campeonato de España". En cuanto a la parcela física, "he visto el equipo bien para la etapa del verano en la que se encuentra, y gracias a ello hemos podido apretar y sacar entrenamientos de mayor intensidad y con mayor fatiga, viendo que los chicos se encontraban a un nivel físico interesante", ha confesado. Con todo, "lo más importante de este periodo ha sido el aspecto social". Lo ha explicado: "Que los jugadores vayan conociéndose entre ellos, vayan estableciendo esas relaciones interpersonales que siempre son tan importantes en un equipo".

La fórmula con la que se está confeccionando el proyecto 2023/2024 es correcta y puede conducir a las alegrías: "Tenemos un equipo con experiencia y unos jóvenes que se van a adaptar muy rápido también a los entrenamientos del primer equipo, así que el balance es muy bueno y me hace estar muy satisfecho. Para ellos también es oro puro el poder juntarse aunque sean solo cinco días para convivir en esa previa de temporada y aprender a relacionarse entre ellos, a tener esas primeras amistades, jugadores que no se conocen, otros sí...

Sobre la segunda concentración de julio, "será algo diferente, un poco más competitivo, sin carácter de alta competición, claro, ni de que sean ejercicios muy competitivos, pero sí aprovechando que también el equipo nacional va a nutrirse de tres jugadores nuestros, será interesante para que esos tres jugadores, tanto Jorge, como Borja, como Víctor, aprovechen y lleguen en las mejores condiciones a la selección, muy importante para hacerse un hueco en la convocatoria definitiva". Sólo ha habido una ausencia, la de Matthew Neaves, con su selección, sí han sumado su presencia cuatro integrantes del equipo junior, Moya, Marco, Vizcaíno y Hoda, con la asistencia muy positiva del almeriense Jorge Anane.