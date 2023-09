El Unicaja coge ritmo frente a un gran Costa del Vóley

El Torneo Alberto Ramos Cormenzana, en Huétor Vega, ya tiene al Unicaja en la final de este domingo, no sin antes dejar en la mochila verde un buen rodaje cosechado durante la semifinal ante Costa del Vóley. Desde mismo inicio se tomaron muy en serio el partido, con orden en el campo e intensidad defensiva para abrir brecha en el marcador. Y es que estaban sobre aviso del buen plantel con el que se ha armado este año el equipo malagueño, firme candidato a ser de la máxima categoría la próxima temporada.

Eso permitió tener el choque bien controlado en todo momento, con la única presión, bien solventada, del tramo final del tercer set para evitar el alargue a un cuarto set. Misión más que cumplida, debut de Neaves, recién llegado de Canadá, y ensayo de nivel para sumar preparación de calidad. El 3-0 final del marcador, con dos tanteos más amplios de 25-20 y 25-18, y uno ajustado de 27-25, llevan al Unicaja a la final, a partir de las 12:00 horas, frente al Melilla, seguramente con lleno de nuevo.

Entre los aspectos destacados está eso precisamente, el buen ambiente en la grada del Pabellón de la Libertad de la población granadina, además de una organización modélica y una acogida excelente. Sobre la pista, los máximos anotadores fueron Jorge Fernández y Matt Neaves, ambos con trece puntos. En bloqueo precisamente brilló el central gallego al anotar 4 de los siete totales del equipo, frente a dos de Costa. También fue el mejor en saque, con dos aces, cuatro puntos directos de los verdes por dos de los malagueños.

Con todo, los errores en servicio se fueron hasta los 22, casi un set completo, por los once del rival, que también estuvo mejor en recepción. Así, cabe destacar que el Costa del Vóley no cedió demasiado error, por lo que el Unicaja tuvo que trabajar sus puntos y consiguió un buen acierto atacante. Con un 74% en la recepción positiva y buen manejo del contraataque, también supo sacar provecho de la negativa.

El primer set tuvo un 6-1 en el marcador que quizá impidió que el Costa del Vóley tomara la confianza que necesitaba para creer en sus posibilidades, ace de Jorge Fernández ya incluido en ese tramo inicial. Con todo, se vino más arriba el equipo malagueño, llegando a situarse en 10-8, racha rota por Víctor Rodríguez en ataque. Defensa y concentración, otro ace de Paulo Renán y el partido a tiempo muerto con 15-9. El receptor palentino se adornó con una gran pipe para el 18-13, se mostró superioridad por el centro también en las apariciones de Borja Ruiz (20-14) y Renán fintó el 25-20 final.

El segundo set se inició con los malagueños queriendo mandar en el marcador, y de hecho con la delantera en las sucesivas igualadas, hasta que por primer vez los verdes se pusieron en franquicia con Matt Neaves y Jorge Fernández, ataque y bloqueo respectivamente (7-5). Hubo un 8-8 fruto de error verde y otro tirón ya definitivo de los de Charly Carreño, que se fueron paulatinamente en el marcador jugando con tranquilidad (12-9, 17-12 y 22-15, ese último tanteo con tres ataques consecutivos de Neaves). El saque de Rodríguez hizo daño y el marcador finalizó con 25-18 para un 2-0 más trabajado de lo que podía parecer.

El respeto al potencial del rival y la búsqueda de sostener la concentración habían hecho posible que no se complicase un encuentro que en su tercera manga tuvo algo más de intriga en la parte final. Hasta el momento había habido puntos largos y bonitos para todo el público asistente. En este set hubo igualdad inicial, una fuga de Unicaja con 12-8 y la reacción malagueña para llegar hasta el 17-16 con el que Carreño solicitó tiempo. Hubo rotaciones en las filas almerienses de inicio, con buen rendimiento de los incorporados a pista, si bien Costa echó el resto para no caer derrotado y extender el encuentro. Tras un 20-17 con contraataque solventado por Fran Ruiz parecía que iba a ir todo más rápido, se tuvieron varias bolas de set, pero no fue hasta el 27-25 cuando se cerró el choque.