Aguirre: "El Almería se juega la vida; si voy blandito, me llevaré un saco de goles"

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo se enfrentará este sábado a un Almería "que se juega la vida" en la lucha por la permanencia, y que quiere evitar "ir blandito" al estadio Juegos del Mediterráneo, porque si es así se llevará "un saco de goles". "No, no quiero dar en Almería una imagen que nos haga daño. Hemos sido un equipo sólido y no la podemos perder en una mala tarde. Nunca hemos estado en descenso esta temporada y ese es un motivo de orgullo. Solo Madrid y Atlético de Madrid nos han metido cuatro y tres goles y queremos ser un equipo serio hasta el final", argumentó.

"Iremos a ganar conforme a nuestras posibilidades y nuestra forma de jugar. Que nadie tenga la menor duda de que se lo pondremos difícil al Almería. Nosotros también nos estamos jugando llegar lo más arriba posible", enfatizó Aguirre. El técnico de los bermellones anunció las bajas de seis futbolistas por distintas lesiones: Manu Morlanes, Íñigo Ruiz de Galarreta, Antonio Raillo, Jaume Costa, Matija Nastasic y Ludwig Agustinsson."Son ausencias importantes, pero ya llevamos así cuatro o cinco partidos con lesiones y tarjetas amarillas; menos mal que por puntos estamos tranquilos, sino, estaríamos sufriendo", explicó.

Aguirre negó que esté planificando la próxima temporada con Pablo Ortells, director deportivo, y que haya cerrado la renovación de su contrato o confeccionado una lista de altas y bajas en la plantilla. "Necesitamos dar un saltito de calidad. La temporada pasada hicimos 39 puntos, esta llevamos 44 y nos faltan doce por disputar, a ver dónde llegamos. Pues la siguiente, si estoy aquí, me gustaría incrementar esas cifras. Ir paso a paso con ya tres temporadas en Primera, te sientes de Primera División. Y para eso no hay magia: es entrenamiento y mejorar muchas cosas", precisó.

El entrenador mallorquinista anunció que su representante vendrá "estos días" a Mallorca y "pudiera ser", recalcó, que su continuidad en el banquillo balear se haga pública la próxima semana. "El proyecto del Mallorca en Primera se va consolidando, tiene un estadio precioso, se vive bien aquí y hay un buen ambiente de trabajo. Es atractivo para los jugadores venir al Real Club Deportivo Mallorca y esa es la idea", argumentó Javier Aguirre.