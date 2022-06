El alcalde recibe a Cristina Teruel, campeona absoluta de España

Almería cuenta con una cantera brillante de deportistas que nacen de las escuelas deportivas municipales. Es el caso de Cristina Teruel, la almeriense que dio el salto de la EDM Mercapinturas para trasladarse al Centro Andaluz Especializado de Tecnificación Deportiva de Huelva donde se forma y estudia para llegar a lo más alto de su deporte favorito: el bádminton.

El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, han recibido a la deportista acompañada de sus familiares para felicitarle por sus éxitos. “Para toda la ciudad es un orgullo que uno de nuestros vecinos triunfe fuera de Almería en cualquier disciplina”, refleja, “Cristina es una niña que atesora en su palmarés un currículum impresionante, me da mucha alegría porque viene de las escuelas deportivas municipales, como el Club Mercapinturas, que es el centro neurálgico del bádminton almeriense”, apunta, elogiando la ambición de la deportista que “con tan temprana edad salió de Almería para seguir creciendo desde Huelva en una disciplina como el bádminton”.

Asimismo, Ramón Fernández-Pacheco ha trasladado su enhorabuena a Cristina Teruel y apostilla que “estoy seguro de que las próximas visitas que hagas a Almería serán para brindarnos más medallas que consigas en los diferentes eventos deportivos”.

Por su parte, Cristina Teruel ha demostrado su felicidad por los logros. “Estoy muy orgullosa por lo que he conseguido, con este título soy la segunda persona más joven en lograrlo después de Carolina Marín”, reconoce ya que recientemente ha conseguido el Premio a Mejor Deportista con Mejor Expediente Académico en una gala celebrada en Jaén. La deportista apunta que “estoy en una nube, no me creo nada de lo que está pasando, pero estoy muy contenta porque con esfuerzo y trabajo estoy recogiendo buenos resultados”