Alejandro Robles deja huella en Viator con su cetro nacional

Este pasado sábado 17 de febrero fue un día especial para kickboxing almeriense y que uno de sus miembros difícilmente olvidará. Es el caso de Alejandro Robles (30-11-1994, Almería), quien en Viator logró hacerse con el título de campeón de España en categoría K1 60kg después de superar al canario Alexis Martín. El púgil criado en El Quemadero, si bien ahora reside en El Alquián, dejaba su nombre grabado en la historia de un deporte, del que quedó prendado a los 19 años, que está cada vez más en auge.

Un día que Alejandro Robles no duda en señalar que "fue muy emotivo, ganar un título en casa es algo que siempre he soñado desde que empecé en este deporte". No es para menos, alrededor de 1.500 personas se dieron cita en el Pabellón Municipal de Viator para ver en acción a los grandes nombres del kickboxing almeriense como el de Robles, quien quiere destacar el apoyo de WAIKRU como su patrocinador y el que le proporciona el material. Todo ello sin obviar el regreso de Miguel Martínez Molina 'El Tigre', uno de los grandes referentes en este deporte en la provincia, y que lo hizo a lo grande ganando por KO al madrileño Carlos Alcázar.

Pero ni mucho menos ha sido tan fácil llegar hasta aquí. "El proceso ha sido muy duro, ha sido una preparación bastante exigente, por lo que conlleva realizar cinco asaltos de tres minutos por un título contra un rival bastante duro", comenta Robles quien en su momento también tuvo que pasar por una lesión en el hombro y no fue hasta hace dos años pudo volver a subirse a un ring. Un momento que sin duda supuso toda una satisfacción.

Noche de emociones

Alejandro Robles estaba ante su "pelea más importante de su carrera". Pero el de este pasado no solo era un día especial por ello. "Mi mujer, María del Mar López Ros, debutaba en profesional por el título de Andalucía", cuenta el luchador almeriense, quien admite que tenía "los nervios a flor de piel". "Aparte de ser competidor era entrenador y ella peleaba justo dos peleas antes que yo", explica a la vez que hace referencia "la incertidumbre de no saber cómo le va a ir el combate a ella". Finalmente no pudo hacerse con la victoria ante la malagueña Alba García, perdiendo a los puntos por decisión dividida como muestra de la gran igualdad reflejada sobre el ring.

Además, tiene su propio centro deportivo (Club Eleven Team) junto a su mujer, con la que comparte la pasión por este deporte. Asimismo, sobre su preparación comenta que "normalmente siempre me lleva la preparación David Bautista, un preparador físico de Jaén", añadiendo que suele "alternar la preparación física por las mañanas y luego el entrenamiento de kickboxing por las tardes con mi entrenador que es Pedro Martínez Shogun".

"Mi próximo reto me encantaría poder disputar el título de Europa, que sería mi siguiente objetivo"

Aunque la gran victoria cosechada el pasado sábado todavía la tiene reciente, ello no le impide vislumbrar ya sus próximos objetivos. "Mi próximo reto me encantaría poder disputar el título de Europa, que sería mi siguiente objetivo", afirma Alejandro Robles, quien ya el año pasado consiguió proclamarse campeón de Andalucía en Wai Kru Series 1, mientras que este año también ha logrado ser campeón de España en Wai Kru Series 2. Y puestos a soñar no duda en asegurar que su "mayor objetivo sería disputar un título del mundo delante de mi gente, de todos mis compañeros y de mi equipo.

Y tampoco se olvida de sus inicios en el kickboxing cuando tenía 19 años y desde pequeños siempre había jugado al fútbol. "Siempre me ha llamado la atención lo típico de las películas de peleas, pero ni de pequeño he hecho ni kárate, siempre he jugado al fútbol, lo que pasa que probé y la verdad que me enganchó", cuenta Robles sobre este deporte que está en auge. "No hay más que ver las clases como la tengo yo, ahora mismo tengo las clases aquí en El Alquián tanto de niños hasta adultos y luego el kickboxing femenino que está creciendo muchísimo" apostilla. Igualmente, añade que "ya no se ve como antes que nos tachaban de macarras, etcétera. Ahora la verdad que es un deporte muy bonito".

Por otra parte también cabe destacar a otros de los almerienses que participaron en la velada celebrada en el municipio del Bajo Andarax. Javier Segura consiguió el cinturón en Wai Kru Series frente a Carlos Campos; Miguel Martínez Molina 'El Tigre' volvió al ring ganando por KO a Carlos Alcázar; Mehdi Oulichki se hizo también con el título de Wai Kru Series contra Giannis Boukis. Todos ellos midiéndose a rivales de gran calibre.