Andrea Tejedor, otra salida en el Almería femenino

Poco más de dos semanas han pasado ya desde que el Almería femenino concluyera la temporada en el grupo IV de la Tercera RFEF Femenino. Tiempo en el que ya se han comenzado a conocer los primeros movimientos de cara al próximo curso, en el que las rojiblancas volverán a militar en la misma categoría, en forma de salida. Si la pasada semana el club indálico anunciaba la no continuidad de la centrocampista malagueña Lorena Herrera, ahora ha hecho lo propio con la delantera Andrea Tejedor.

Llegada al conjunto almeriense hace cinco años para militar en su equipo infantil-cadete femenino, pone fin ahora a su etapa como rojiblanca después de haber conseguido llegar al primer equipo. Un club al que la delantera llegaba procedente del Estudiantes para incorporarse a la disciplina de la entidad unionista en los primeros años de la creación de su sección femenina.

Durante la presente temporada la delantera almeriense ha disputado un total de veintitrés encuentros, de los cuales once han sido partiendo como titular, con la camiseta del conjunto rojiblanco a las órdenes de Pedro López. Un curso en el que Andrea Tejedor ha anotado un total de cinco tantos con el Almería femenino en el grupo IV de la Tercera RFEF Femenina, en el que las rojiblancas han terminado en la sexta posición de la tabla después de golear al Villaviciosa de Odón en la última jornada del campeonato.

De esta manera, ya se conoce dos de las jugadoras que no continuarán en el conjunto rojiblanco la próxima temporada, mientras que el club almeriense todavía no ha anunciado de manera oficial la renovación de ninguna de sus futbolistas ni la de su entrenador, quien cogió este curso al equipo después del descenso sufrido desde Segunda RFEF.

Una temporada en la que las rojiblancas comenzaron el curso de manera irregular, ganando sus primeros encuentros en casa mientras que a domicilio cayeron derrotadas en sus tres primeros desplazamientos. Pero las rojiblancas despidieron la primera vuelta habiendo sumado tan solo cuatro puntos como visitantes. Aunque bien distinta fue la segunda vuelta y el año 2024, llegando el Almería femenino a encadenar hasta una decena de jornadas sin conocer la derrota.

¡Gracias, Tejedor!



➡️ La jugadora no continuará en la disciplina del @FemeninoUDA la próxima temporada



Te deseamos toda la suerte del mundo en tu próxima etapa 🔴⚪️ pic.twitter.com/Z9rxGr4Hwe — UD Almería Femenino (@FemeninoUDA) May 28, 2024

Carta despedida

Me despido del club del que he formado parte cinco años de mi vida, solo me qued agradecer cada momento y cada persona que me ha regalado en el camino, muchas gracias a todos por haber confiado en mí y estar a mi lado en esta etapa.