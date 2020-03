"Al deportista le afecta mucho el confinamiento al verse paralizados"

A rey muerto, rey puesto. La UD Almería prescindió en apenas tres meses de trabajo de Alejo García Naveira, el anterior encargado del área psicológica en el club, y su sustituto es Juan Carlos Álvarez Campillo, quien al contrario que su predecesor no está en el día a día del equipo, sino que trabaja de forma externa, visitando a los jugadores de forma esporádica.

¿Cómo se lleva esta situación de estrés generada por una pandemia?

Es una situación totalmente rara y extraordinaria, complicada y anómala. Hay que tener una visión amplia y global de lo que ocurre, es decir, no coger toda la información. Hay que mantener calma. Eso quiere decir que en vez de centrarnos sólo en las personas fallecidas, también en que es una probabilidad baja. A partir de ahí se disparan los pensamientos y las emociones.

¿Cuál es la mejor forma de actuar?

Nos ha pillado desprevenidos. Sin duda lo complica, si bien tenemos pautas para poder gestionarlo. Tenemos que llevar el foco a lo que podemos hacer, lo que depende de nosotros, esto es, estar en casa, cuidarse y evitar el contacto para el contagio. En este momento no sirve de nada luchar y resistirse, quién ha tenido la culpa, etcétera. Hay que adaptarse a la situación.

¿Qué se puede sacar positivo y negativo de estos momentos complicados?

Acercarme a las personas, tener esas conversaciones que tenemos en el día a día. Para los niños puede ser complicado porque necesitan moverse. Esto nos va a ayudar porque esta aptitud nos va a dar una fortaleza mayor, que favorece el sistema inmunológico, algo clave en esta situación. La neurociencia y las investigaciones nos permiten comprobar que eso es real. Nos prepara para afrontar mejor las adversidades. También ocurre lo contrario: cuando una persona está en estado de ansiedad, liberamos un estrés negativo, que nos limita el sistema inmunológico para luchar contra las dificultades. Hay que cuidar los pensamientos y las emociones.

¿Qué pautas a seguir recomienda para mitigar la ansiedad?

Es muy importante descansar y estar con fuerzas durante el día, por ejemplo, una hora o dos antes de irnos a la cama, limitar algunos estímulos, como atender sólo cosas importantes en el teléfono. En ese momento no es bueno leer noticias desagradables. También dificulta el descanso cenar e irse a la cama.

¿Son buenas las técnicas de relajación?

Ahora voy a buscar uno o dos minutos para ver cómo puedo parar todo este ruido que tengo. Voy a centrar mi atención en la respiración durante sólo esos minutos, sólo pensando en eso. ¿Noto tensa la espalda? Voy a relajar la espalda. ¿Y cómo lo hago? Llevando el pensamiento ahí. Son pequeñas técnicas y pasos que ayudan.

¿Y cómo no caer en un estado depresivo?

Es un reto para los psicólogos. Ahora bien, vamos a buscar pautas. Es lógico que nos sintamos todos así. Hago hincapié en que hay que tener la mente en el presente y saber qué está ocurriendo ahora. Alguien pensará que pueden despedirle, pero hay que ocuparse y no preocuparse. ¿Cómo me ocupo? Tratarme bien, higiene, que mis seres queridos estén bien... Si un día estoy mal, alguien de la familia o de mi entorno me puede ayudar. Y al revés, puedo animarle diciendo que ya llegará el momento de gestionar un posible problema. Hay que aplazarlo y pensar que habrá ayudas, soluciones y solidaridad porque esto va a afectar a un gran colectivo o puede quedar desamparado. Sería totalmente irracional e impensable. Se articularán ciertas medidas para que las personas tengan una vida digna.

¿El estrés mental puede derivar en lesiones físicas?

Al deportista le afecta mucho porque se ven ahora paralizados y tienen que realizar ejercicios en espacio reducido. También afecta mucho el no estar cerca de sus familiares, estando preocupados además de cómo lo estarán pasando ellos. Pero no nos beneficia. El futbolista tiene que intentar no relajarse para una vez que vuelva la rutina normal. Es importante hacer las pautas de ejercicios, con la importancia de la alimentación. Esto no son unas vacaciones. Si no, habría mucha más diferencia a la vuelta.

¿Qué aprendizaje podemos sacar de esto?

Nos va a cambiar, va a tener un impacto en el que aprenderemos algo obligatoriamente. Aunque suene a tópico, tenemos que tener conciencia colectiva, no sólo individual. Además, la naturaleza nos envía un mensaje: no vale tratarla mal a cualquier precio, es nuestra gran casa, tampoco hay que ser un purista, pero con unos mínimos para cuidarla. Por otro lado, no hay que perder de vista que somos muy vulnerables. Estamos en sociedades desarrolladas y tecnológicas, por esto somos vulnerables. Nos tiene que devolver a la realidad porque somos seres humanos y necesitamos generar conexiones entre nosotros.