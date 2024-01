La ‘estrella’ de Moya brilla en la fiesta del voleibol nacional

“Vuelvo a casa súper contento de haber vivido esta experiencia y haber compartido pista con gente que nunca había imaginado, como es por ejemplo Manu Salvador”. El capitán de Grupo Herce Soria, a sus 37 años y como uno de los mitos del voleibol nacional, cuya carrera íntegra como receptor se ha desarrollado en su ciudad natal, ha impactado mucho en el líbero Álex Moya y sus 19 años. Ambos han formado parte del ‘Equipo Morado’ del ‘All Star’ de la Superliga Masculina de Voleibol, disputado como un espectáculo en medio de la Copa de España, en Valladolid, este pasado día 29 de diciembre, una vivencia a la que el joven almeriense ha sabido sacarle el máximo provecho.

En ese sentido, “aunque haya sido un solo día, en el que se entrena por la mañana y se juega por la tarde, aprendes muchísimas cosas de los demás, empezando porque toca hacer una adaptación a los nuevos compañeros en muy pocas horas”. En su caso, tal y como es de extrovertido, no le ha costado hacer equipo con Facu Funes y Luis Vidal, de UPV Léleman Conqueridor, ‘Coco Linares’ y Juanfra Frías, de Arenal Emevé Lugo, Floren Ruda, de Melilla Ciudad del Deporte, Guillem Pont y Xavi Fresquet, de Pamesa Teruel, Óscar Rodríguez, de Cisneros Alter, y Lucas Lorente y Bruno Santos, junto a Salvador, de Grupo Herce Soria. Sus técnicos han sido Toribio, Soria, y Alexis González, Manacor.

Al igual que Álex Moya, “esta compenetración entre todos para jugar el partido de la tarde se valora muchísimo por parte de todos”. De hecho, el joven líbero lo tiene claro: “Yo me quedo de esta bonita experiencia, sin duda alguna, con las grandes personas con las que la compartes”. Su valoración se basa en ello: “Llegué muy tímido, por no tener confianza con nadie y tener solo un par de conocidos, pero me he venido de allí sabiendo que con algunos tendré una gran amistad a lo largo de los años”. Se puso una misión y la cumplió: “Muy feliz por representar al club y a mi ciudad, y he tratado de transmitir los valores que nos inculca nuestro club y también la ‘buena onda’ que tenemos los almerienses”.

Se ha sentido muy arropado también desde fuera: “Muy ilusionado por saber que todos mis compañeros y mi gente estaban delante de la televisión viéndome, sabiendo que eran unas fechas complicadas y una hora a la que no se suele estar en casa”. La suya fue una excelente actuación en el Polideportivo Pisuerga (un 73% de recepción positiva y un 33% de perfecta) ante 6.800 espectadores y los integrantes de los 405 equipos de la Copa de España. Ganó el Equipo Blanco, entrenado por Salim Abdelkader, Melilla, y Alberto Rodríguez, San Roque, en un desempate ‘largo’ y con bolas de partido para los dos (22-25, 25-17 y 20-18). Scarpin, del Club Vóley Palma, fue MVP.

Más que nunca, el resultado fue de lo menos frente a la convivencia entre jugadores de diferentes clubes y la ilusión de los miles de niños y niñas congregados en el pabellón, y a partir de ahora, eso sí, vuelta a la lucha por los títulos. Moya así lo confirma: “De lo que resta, tenemos hambre”. Así, textualmente, “me gustaría que el equipo realizase un gran papel en la Copa del Rey y en la Superliga”. En esa línea, “trabajaremos y pelearemos por ganar, y si no lo conseguimos, nos apoyaremos entre todos y nos quedaremos con lo positivo del año”. Constructivo siempre, Álex también es agradecido: “Gracias al club y a Charly por permitirme vivir esta experiencia; ¡vamos, verdes!”.

El ‘Equipo Blanco’ estuvo integrado por Vitor Alves y Yuen Liu, ambos de Conectabalear Manacor, Nahuel Camacho y Guillermo Loeches, de San Roque, Arnau Masiá y Azddin Mimoun, de Melilla Ciudad del Deporte, Tomy Hernández, Gerard Osorio y Héctor García, de Volei Villena Petrer, Juan Pablo Moreno, de Guaguas, y Maxi Scarpin, de Club Vóley Palma.