Llegó la hora de la verdad para una Unión Deportiva Almería B que ya no tiene margen para el error. Si pierde este domingo, se acabó la posibilidad de ascender a Segunda División RFEF para un cuadro rojiblanco al que los malos resultados condenaron a tratar de dar el salto de categoría por el camino más largo, que a su vez es el más complicado, con tres duras eliminatorias a partido único para poder cumplir su objetivo. La primera de ellas, la de cuartos de final que debe ganar para jugar las dos siguientes, será en el anexo a las 12:00 ante el Torremolinos.

Los de Fernando Santos Nandinho, que finalmente quedaron quintos en una Segunda Fase en la que solo lograron un triunfo en seis partidos disputados, se han preparado a conciencia para despojarse de esa inercia irregular y reencontrarse con la racha triunfal cuando más la van a necesitar, en este play off por el ascenso que comenzarán en casa pero sin el calor de su gente, ya que será a puerta cerrada. Esta contienda, sin embargo, podrá verse en directo en la retransmisión que realizará la televisión de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Los canteranos de la UDA parten con la ventaja, además del factor campo, de que si hubiese que disputar una prórroga y ésta acabara en empate, no habría tanda de penalti, clasificándose el conjunto almeriense. No obstante, los rojiblancos van a salir a por todas, porque delante tienen a un Torremolinos que acabó segundo en el Grupo IX D en una Segunda Fase en la que solamente conoció la derrota en una ocasión, acumulando tres victorias y dos empates, por lo que será un hueso muy duro de roer para el filial. Un difícil primer escollo del play off.