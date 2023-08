El ‘puente de mando’ de Unicaja Almería toma posiciones para zarpar

El cuerpo técnico ahorrador ha realizado en las pasadas horas los últimos ajustes en su coordinación de cara a la inminente temporada, puesto que en escasas horas estarán ya en Almería los integrantes del proyecto 2023/2024 para iniciar el trabajo. Tras dos stages de verano que han cumplido con creces los objetivos marcados de adelantar la ‘toma de datos’ inicial y el estado de forma óptimo, además de ‘hacer grupo’ y asimilar el sistema de trabajo, Charly Carreño tiene divididas las funciones en un grupo profesional de cuatro integrantes en los que deposita toda su confianza. Se trata de Pablo Ruiz y de Enrique de Haro en la parcela técnica y física, y de José García y Jorge Soriano en la médica.

Carreño ha comenzado por estos últimos, recordando que el doctor García "lleva mucho tiempo en el club y es una persona de total confianza para todos, que, evidentemente, se va a encargar del estado de salud de los jugadores y es una suerte contar con él, que está muy bien relacionado en la medicina, lo que da facilidad de movimiento". Ha deseado "que trabaje lo menos posible, aunque durante una temporada deportiva de todo equipo de alto nivel siempre es muy necesario tener una persona como él". Respecto a Soriano, fisioterapeuta, "ya lleva un tiempo en el club, es trabajador, con muy buena energía, y se agradece eso dentro de un grupo". Ha añadido que "todo lo que escucho de él son cosas muy buenas, muy interesantes", de modo textual.

Ha continuado con Enrique de Haro, esta temporada con funciones "de ayuda y dando la asistencia necesaria en varias cosas del cuerpo técnico". Un ejemplo de ello es "el control del WIMO, el dispositivo de alta tecnología que proporcionará una batería muy amplia de datos a los que Quique ‘dará forma’ para tener informes de los jugadores, del número de saltos, intensidades, aceleraciones… programa bastante complicado a nivel tecnológico y que da unos datos muy interesantes". Además, "también estará encargado del control de la fatiga y del estado físico de los jugadores mediante aplicaciones: dos o tres veces a la semana los chicos irán rellenando cuestiones de cómo se encuentran a nivel físico y no emocional, pero sí sobre el sueño, el tipo de dolor o de fatiga que tienen".

Por último, Pablo Ruiz, "mi mano derecha y mi mano izquierda", encargado del data volley y de la preparación física del equipo, trabajará codo a codo con Carreño: "Ya he trabajado con él en las selecciones de menores; es también alguien con mucha energía y con buena capacidad de trabajo, que tiene muchas cosas en la cabeza y que tiene ganas de sacarlas y, bueno, va a ser un buen año para hacer equipo; tengo muchas ganas de verlo trabajar directamente durante una temporada de un club y, dada su alta capacidad de trabajo, sé que haremos todo para darles a los jugadores todas las armas posibles para que lleguen a los partidos y se desarrollen siendo ellos mismos, o sea, dándoles las bases técnicas, que lleguen bien físicamente, que entiendan el juego como queremos que jueguen".

Pablo Ruiz ha valorado que "la composición del equipo es más que positiva, uniendo un grupo con jugadores más que consolidados en la liga, con mucha experiencia y muchos títulos, con jugadores muy jóvenes, con una proyección enorme, y que estoy seguro de que se aprovecharán de la experiencia de sus compañeros". Dicho esto, ha reconocido que "no se puede mas que estar ilusionado con la nueva temporada que se nos presenta, ilusión que percibimos por parte de los aficionados". Además, es "de grandes cambios", empezando por "un nuevo entrenador que viene con muchas ideas nuevas y ganas con de innovar y de generar nuevas formas de trabajo, algo que particularmente me gusta, porque creo que el voleibol en España necesita mejorar en este sentido", textualmente.

En la faceta personal, "es una temporada para seguir aprendiendo de mis compañeros del cuerpo técnico, tanto de Jorge, como de Enrique, como del doctor, que, además de unos profesionales mayúsculos, son de una calidad humana enorme, algo que para mí es lo más importante, ya que genera un buen ambiente de trabajo". Ha añadido Ruiz que le da "las gracias a Manolo Berenguel por darme la oportunidad de formar parte del club y por todo lo aprendido y los momentos vividos juntos". Sobre momentos el que más sabe es Enrique de Haro, mito desde los orígenes en la máxima categoría y que ha asegurado que "la temporada 23/24 viene cargada de ilusión y de responsabilidad".

"La responsabilidad de todos ellos, junto al cuerpo técnico, es canalizar todo ese esfuerzo para conseguir los mejores resultados, que nos ayuden a conectar con nuestra afición"

De Haro ha considerado que "un año más, el club ha creado un proyecto ilusionante, en el que los jugadores experimentados, algunos de ellos volviendo en una nueva etapa, los jugadores que buscan una proyección, así como jóvenes promesas locales, forman una mezcla perfecta para garantizar entrega y trabajo". En unión, "la responsabilidad de todos ellos, junto al cuerpo técnico, es canalizar todo ese esfuerzo para conseguir los mejores resultados, que nos ayuden a conectar con nuestra afición". En el plano personal ha dicho que agradece "al club y en especial a Carreño" contar con él "para acompañarle en este proyecto desde el área de la preparación física".

De hecho, no ha escondido que le hace "ilusión compartir con Charly esta etapa", ya que "lo tuve de jugador, cuando era segundo entrenador y en su primera etapa de entrenador, y ahora, comprobar todo su aprendizaje desde que dejó Almería y que vuelva con tanta fuerza, es un motivo más de orgullo". Su relación es "la de los buenos amigos, esa que, por mucho tiempo que pasen sin verse, con las primeras conversaciones comparten la sensación de que el tiempo no ha pasado". Ha enfatizado: "Entiendo sus planteamientos, apoyo sus iniciativas y valoro su trabajo".

En cuanto a José García, ha reconocido que "empezar una nueva temporada es siempre una incógnita; siempre se intenta fichar lo mejor que se puede, pero es una incógnita a lo largo de esos ocho meses que dura la liga". No ha escondido que "la verdad es que es una temporada muy importante, ya que la anterior no fue tan buena, pero esperemos que esta empecemos con buen pie y terminemos mejor todavía". Ha valorado el "equilibrio de gente muy joven y gente menos joven, con una experiencia contrastada y ese equilibrio espero que nos sirva para controlar y mejorar muchísimo nuestro rendimiento", de modo textual. Tras más de dos décadas como galeno del club, sigue ilusionado: "Me encanta volver a encontrarme con los jugadores porque es una alegría y nos dan satisfacciones".

Por último, ha animado "a la gente a que vaya al pabellón para que vea a su equipo y que disfrute con él". A su lado, por octava temporada, estará Jorge Soriano en la labor de fisioterapeuta: "Estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar una nueva temporada, como la primera vez". Ha rememorado que estuvo dos años con Molducci y cinco con Manolo Berenguel, más Ricardo Maldonado y Miguel Rivera en la selección un verano con cada uno: "Ahora toca un cambio, un proyecto nuevo que afronto con mucha ilusión de aprender de Charly". Sobre el plantel, "hay un buen equipo, se ha fichado bien, y en las semanas de preparación de junio y julio se ha visto un grupo muy comprometido, un grupo humano que se va a llevar muy bien, y eso es fundamental para el trabajo".

Se ha referido a todos los ámbitos, "tanto de gimnasio, como de pista, como en cuanto a la recuperación y la rehabilitación". Por ello, ha remarcado que está "bastante contento" con lo que se ha visto de momento, "pero ahora empieza ya lo bueno, empieza lo serio". Este lunes se arranca "con los objetivos puestos en mente", especialmente uno: "Estar en las finales, disputar los títulos, siempre pelear por estar en los puestos de arriba, que eso es lo que nos pide la historia de nuestro club". En todo caso, "lo bueno que tiene el deporte es que siempre te da una segunda oportunidad", en referencia a que "la pasada temporada no tuvimos suerte". Toca ahora "volver a poner a Almería donde se merece". Los partidos "serán un espectáculo, con los jugadores que se ha fichado".