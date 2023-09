El XLVIII Rallye Costa de Almería vive una apasionante primera jornada

El XLVIII Rallye Costa de Almería, organizado por el Automóvil Club de Almería, ya está en marcha por las carreteras de la provincia almerienses después de que este sábado a las 16:00 horas los participantes tomaran salida desde la Avenida Federico García Lorca. Un día en el que la dupla sevillana formada por Jesús Adorna y José Enrique Acevedo, de la Escudería Sliks Sevilla, acabaron con su Peugeot 208 R5 T16 como los primeros líderes de la presente edición de esta mítica prueba del automovilismo andaluz.

Una jornada en la que el TC4 de este 48 Rallye Costa de Almería, segunda pasada por el tramo de Enix-Alhama de Almería, tuvo que ser neutraliza tras la salida de carretera del Ford Fiesta de Hugo García y Alejandro Leseduarte, del Automóvil Club de El Ejido. Mala noticia para los del Poniente, si bien afortunadamente ambos se encontraban bien, según informaron desde dicho tramo. Sin embargo, eso no impidió que se viviera un gran ambiente entre los amantes de esta disciplina deportiva con el medio centenar de participantes que se dieron cita.

Además, esta edición del Rallye Costa de Almería contó con la presencia de uno de los pilotos más destacados del automovilismo español como es Antonio Zanini, quien fue invitado por la organización para asistir a presenciar la prueba y se dio cita en la salida. En esta también estuvieron presentes autoridades públicas como diputado de Deportes, José Antonio García, los concejales del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleada y Antonio Urdiales. Junto al presidente del Automóvil Club de Almería, José Manuel López Collado, y otros miembros de la organización fueron dando paso a que los distintos participantes empezaran a hacer rugir los motores de sus vehículos.

Antes de que el medio centenar de participantes tomaran salida el diputado de Deportes aseguró estar “encantado de estar en la Rambla de Almería para esta salida, en el rally más antiguo de Andalucía que define la singularidad y la diversidad de la provincia de Almería". Por su parte, Antonio Zanini, tiró de memoria para recordar su paso por tierras almerienses durante su carrera profesional. "Me acuerdo cuando era joven de Almería, de esa Almería del Montecarlo y esa importancia que tuvo. En aquel tiempo yo fui el español que quedó mejor clasificado en esa prueba y habíamos salido de Almería. Esos son los recuerdos que yo tengo, aunque han pasado muchos años, he vuelto y me gusta aún más la ciudad", manifestó el piloto catalán.

Este domingo se vivirá la segunda y última jornada de este XLVIII Rallye Costa de Almería que dará comienzo desde primera hora de la mañana cuando a las 6:00 horas los pilotos tomen salida. Mientras, sobre las 12:33 horas está previsto que sea cuando concluya la prueba y se conozca al nuevo dominador de esta mítica competición de la que está pudiendo disfrutar Almería. Asimismo, los beneficios de esta edición van destinados a la Asociación Argar.