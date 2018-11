Cuando una rodilla se desvía

Esta semana que concluye ha sido el cumpleaños de la Reina Emérita Doña Sofía. Como es lógico ha celebrado la ocasión rodeada de toda la familia, nietos incluidos. Para concluir, la foto de familia. ¡Cómo han crecido los nietos de los Reyes! Sin embargo, lo que me ha llamado la atención realmente ha sido el Rey Emérito. En la foto, luce de pie en primera fila y como médico me ha llamado tremendamente la atención la alineación de la rodilla derecha del monarca. La izquierda se encuentra perfectamente alineada pero la derecha está desviada hacia dentro, lo que los médicos llamamos genu valgo. No es normal, sobre todo teniendo en cuenta que se ha operado de esa articulación hace algunos meses, y que no ha sido una prótesis de revisión sino una primaria, es decir, esa rodilla era la primera vez que se operaba. Colocar una prótesis consiste en resecar el cartílago y el hueso destruido por la artrosis y sustituirlo por un implante que haga las funciones de la rodilla y sin dolor. El reemplazo de la rodilla debe ser realizado conservando, en lo posible, la mayor parte de las estructuras de la articulación original.

La regla básica es: sustituye tanto como debas, conserva tanto como puedas.

En los próximos meses veremos si la función de su articulación le permite una vida normal

Al poner una prótesis de rodilla se pueden corregir las deformaciones que haya previamente en la articulación, ya sea una imposibilidad para doblar o estirar completamente la rodilla, o si está desviada hacia afuera (genu varo) o hacia dentro (genu valgo). También se pueden compensar las dismetrías que falten o sobren, alargando la pierna hasta compensar dicha carencia.

Se trata de resecar el cartílago de la rodilla que se encuentra destruido, e implantar una prótesis que consta de 4 partes: un escudo para el fémur, una pieza con forma de platillo para la tibia, otra con forma de botón para la rótula y un polietileno a modo de meniscos para hacer que la articulación entre las piezas de la prótesis funcione y no haya problemas de congruencia. Se suele realizar con anestesia raquídea, es decir, de cintura para abajo que es más segura y con menor índice de complicaciones que la anestesia general.

No es normal ver una rodilla reemplazada como esa, completamente desviada hacia dentro, en un valgo muy superior al que sería lo razonable.

Las complicaciones más frecuentes tras colocar una prótesis de rodilla básicamente son dos, la infección y la trombosis de las piernas.

La posibilidad de infección dentro del quirófano o en los días posteriores de la operación, depende de cada hospital, pero suele ser entre el 2 y el 4% de las intervenciones de prótesis de rodilla.

Para evitar la infección, antes, durante y después de la operación se pauta tratamiento antibiótico intravenoso.

En el caso de la trombosis de las piernas, la posibilidad de desarrollarla en los 3 primeros meses tras la intervención es del 1-3%. Afortunadamente, hay fármacos que previenen la aparición de esta complicación, como es el caso de las heparinas que se pinchan alrededor del ombligo, cada día durante un mes. Más recientemente se han desarrollado fármacos que se toman vía oral (ribaroxaban) con el mismo efecto que las heparinas, para la prevención de las trombosis secundarias a la colocación de una prótesis de rodilla y la ventaja de no precisar un nuevo pinchazo cada día.

Cualquiera de los dos tipos de medicación deberá ser administrada durante el primer mes tras la intervención. Otra complicación menos frecuente es el aflojamiento o despegamiento de los componentes, ya sea el que sustituye al fémur o a la tibia. Dichas piezas se insertan en los huesos y se pegan con un pegamento llamado cemento biológico. Si la cementación no es correcta, la calidad del hueso es mala, los cortes realizados en el hueso no son los adecuados, en cuanto el paciente comienza a cargar el peso, el estrés al que se le somete a la rodilla va provocando pequeñas sobrecargas que a corto o medio plazo conllevan el aflojamiento. De las piezas que conforman una prótesis, la que se suele despegar con mayor frecuencia es la de la tibia, no en vano es la que soporta una mayor carga. En el caso de D. Juan Carlos hay otra variable que ha podido influir en que la rodilla derecha se desvíe en valgo. Desde su famoso accidente de caza en África donde sufrió una fractura de cadera, precisó la colocación de una prótesis de cadera que posteriormente se luxó y precisó de una reintervención. La cadera izquierda también se complicó con una infección. Pues bien, si la prótesis de cadera derecha ha quedado más larga que la izquierda, la rodilla derecha sufre las consecuencias; es cuando se desvía en un intento del cuerpo de nivelar las dos extremidades. Si la rodilla se desvía en valgo como consecuencia de tener la pierna más larga, la columna lumbar no sufre y se compensa la deformidad pero la estética y la función de la rodilla en cuestión se deterioran.

Según se comentó, la intervención de la rodilla derecha fue satisfactoria y sin complicaciones. Pero la instantánea no deja lugar a dudas, sobre todo si comparamos una pierna con la otra. La izquierda se encuentra bien alineada y la derecha desviada en valgo.

La última posibilidad es que el Rey tuviera laxitud en los ligamentos que dan estabilidad de la rodilla, sobre todo el ligamento lateral interno. Pero para solventarlo hay prótesis especiales que son capaces de estabilizar la rodilla sin necesitar de los ligamentos. Se llaman prótesis constreñidas.

Es posible que D. Juan Carlos no sufra dolor, aunque no es lo habitual. En los próximos meses veremos si la función de esa rodilla le permite realizar una vida normal o requiere una reintervención para colocar un implante que de una mayor estabilidad o una cirugía para "realinear" la pierna y colocarla en un eje razonable.