Vicente Moreno: "La idea tiene que ser mejorar con respecto a la temporada pasada"

Con el comienzo este viernes de la etapa de Vicente Moreno con la UD Almería con las correspondiente pruebas médicas, el nuevo técnico rojiblanco ha sido también presentado de manera oficial de la mano de Mohamed El Assy, director general del club. Una extensa comparecencia en la que ha podido dar sus primeras pinceladas de lo que espera para este próximo curso. Así, el entrenador del conjunto indálico parte con el claro objetivo de mejorar lo cosechado la pasada temporada, considerando que no habrá una revolución en la plantilla, en la que no ha negado que le gustaría que estuviera Sergi Darder.

Primeras impresiones: "Agradecer a Mohamed, a Joao y a Turki el interés desde el primer momento. Vamos a trabajar mucho para estar a la altura de lo que se espera. Es un club que conocemos bien y hemos visto ese crecimiento y esas ganas de crecer. Conozco de primera mano como es el aficionado andaluz de mi etapa en el Xerez. A ver si hacemos un buen trabajo para que no esté solo contento yo, también la afición".

Negociaciones: "Por mediación de mi representante me comentaron ese interés. Todo fue muy rápido, cuando vas cogiendo experiencia hueles las ganas de que seas el entrenador y eso lo noté desde el primer momento. Nos hemos sufrido mutuamente durante muchos años. Edgar es un chico que nos puede aportar muchas cosas, ha aportado muchísimo al Betis y nos va ayudar a subir el nivel. Desde el primer momento tuvo la voluntad y lo hemos podido sumar la causa".

Partir de una base: "Es importante tener una continuidad en el equipo, tener una base. En las anteriores semanas hemos podido analizar qué necesita el equipo. El club tiene la voluntad de mejorar la plantilla. Arrancamos con unas caras, pero el mercado también te va marcando. La idea tiene que ser mejorar con respecto a la temporada pasada. Revolución creo que no, partimos de una base y hay unos límites marcados por LaLiga que no te permite tanto cambio. Lo que me trasladó Turki es esa idea de mejorar y crecer. El objetivo es intentar mejorar la temporada anterior".

Objetivos: "Al final uno no tiene que ponerse techo, vamos poco a poco viendo que plantilla podemos hacer y a partir a ver hasta dónde podemos llegar".

Refuerzos: "En cuanto a posiciones claro que tenemos identificado qué le hace falta al equipo. El club cuando hemos ido hablando hemos coincidido en un porcentaje bastante amplio y a ver hasta dónde se puede hacer".

Libro de estilo: "Crecer siempre es mucho más fácil desde las victorias, pero intentar llegar a esas victorias desde una forma. Me gusta que mis equipos manejen bien todos los equipos, dependiendo el rival te va a hacer falta una cosa u otra. Muchas veces no es solo tu voluntad. A mí me gusta divertir, pero a veces el rival también quiere lo mismo. Intentar hacerlo lo mejor posible cuando tengamos el balón, colocarte bien cuando no lo tengamos. A esas cuatro fases les doy mucha importancia, me gustaría que fuéramos buenos en todo y fuéramos capaces de llevar bien todos los registros".

Experiencia propiedad extranjera: "He estado con propiedades americanas, chinas, he estado en Arabia Saudí, el fútbol es internacional. A medida que vas cogiendo experiencias tu bagaje va en aumento y seguro que de esas experiencias he aprendido mucho. Cada propiedad tiene sus particularidades y por circunstancias soy experto en ese sentido".

Pasado curso: "Buscar diferencias con respecto a la temporada pasada no lo voy a hacer, respeto mucho el trabajo hecho con anterioridad. Evidentemente me gustaría que fuéramos un equipo equilibrado, pero muchas veces no depende solo de la voluntad. Me gusta que la gente vaya a ver el fútbol y vea un equipo que transmita, que tenga carácter. Muchas veces te da más la posibilidad de conseguir los objetivos los números defensivos que los números ofensivos. El objetivo es mejorar y crecer con respecto a lo hecho con anterioridad. Muchas veces te pones un objetivo, pero consigues pelear por cotas más altas".

Sergi Darder: "De Sergi Darder estamos hablando de un jugador que pertenece a otro club, estamos hablando de un jugador de un nivel, que lo sé porque he podido trabajar dos años con él. Claro que me gustaría, me gustaría incorporar jugadores que nos mejoren".

Kaiky y Lázaro Vinicius: "La temporada pasada mi obligación también es estar al día y seguirla, pero estaba más centrado en mi equipo. Siempre hay procesos de adaptación las referencias que tengo por ellos son buenas. Estoy convencido de que van a aportar. Estamos abiertos a que todos los que estén dependiendo de su nivel puedan ser más o menos fijos en el once".

Mercado: "Deseo mío y del propio club. Si pudiera arrancaríamos mañana y tendríamos la plantilla prácticamente cerrada, pero no es tan fácil. La mayoría de incorporaciones se hacen a última hora, que te lo va marcando la situación. Hay que ser comprensibles, tener tranquilidad. Le vamos a exigir al club que los traiga cuanto antes, pero no es tan fácil y el deseo que cuando se cierre el plazo sea la mejor. A día de hoy contamos con todos, a partir de ahí vamos a ver la evolución de los entrenamientos, las situaciones del club y que tengan los propios jugadores. Ni estamos todos los que son ni estarán todos los que estamos. Las reglas no las marcas tú y al final te tienes que adaptar".

Detalles: "A los detalles le damos muchísima importancia, estamos en un mundo muy profesional en el que vas al límite, intentamos ser muy detallistas en todos".

Esquema de juego: "Me decanto más por la posibilidad de jugar con cuatro, pero no es tan importante la situación de partida. Uno tiene que partir de un posicionamiento, pero sin cerrarnos a nada. A partir de ahí ya veremos. Con matices a la hora de movernos y con variantes. Para mí es más importante la intención, dependiendo muchas veces del cariño dicen que juegas con línea de cinco o de tres".

Embarba: "Estaba viendo ese partido y sufrí mucho por Embarba y te habla mucho del jugador que es. Fue un jugador muy importante para nosotros, es un jugador que vive enfadado porque quiere jugar siempre, está bien que uno sea así porque es importante para crecer. A nivel personal le tengo mucho aprecio, pero va a tener que ganárselo sobre cualquier otro y ahora partimos de cero"

Equilibrio: "Cuando hablamos de los goles recibidos tendemos a referirnos a la defensa, pero es una responsabilidad del bloque. Le doy mucha importancia a que seamos un grupo en todo. En Primera División es muy difícil la portería a cero. Lo importante es que la balanza sea positiva, si no encajamos muchos tendremos contentos a todos. Hay que buscar el equilibrio, me preocupa todo".

Edgar González: "Edgar lo han empleado en todas las posiciones y lo ha hecho bien. Cuando juegas en muchas posiciones parece que vas tapando, entonces ha sido un jugador que siempre ha ido ocupando esas vacantes".