Manolo García (PSOE) promete una Roquetas de Mar "verde, participativa y que crea empleo"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y candidato a la Alcaldía el 28 de mayo, Manolo García, ha garantizado que el cambio que “necesita” el municipio “sólo puede venir con el PSOE”, un partido que desarrollará un proyecto que “transformará” la localidad y le situará “en el lugar que merece y corresponde” colocándole a la altura de la ciudad que es para que “dejemos de perder el tren del futuro, que ya es presente”.

Roquetas de Mar, ha dicho, “lleva muchos años haciendo las mismas cosas, perdiendo oportunidades y el PP no va a cambiar porque lleva haciendo lo mismo 30 años”. Por este motivo, ha pedido a la ciudadanía que “reflexionen muy bien su voto” y no lo den a cualquier formación que, luego, “acaban salvando a Amat y nada cambia”. “Lo hemos visto en 2015 y en 2019”, ha señalado y ha insistido en que el 28 de mayo “nos jugamos mucho”. “No nos podemos permitir perder otros cuatro años para poder ponernos al nivel de otros núcleos que nos están sacando ya la delantera por culpa de la gestión del PP”, ha urgido y se ha comprometido a liderar el cambio en Roquetas de la mano de un equipo de “profesionales de distintos ámbitos” que tienen “mucha ilusión y muchas ganas de sacar a Roquetas de la parálisis en la que está”.

De la mano del PSOE y con Manolo García como alcalde tras los comicios municipales, Roquetas será una ciudad “verde, participativa, que crea empleo y que cuenta con calidad de vida” algo que “Amat piensa que se consigue sólo amontonando vecinos en las urbanizaciones”.

Para el candidato socialista hay varias carencias que son “inconcebibles” en Roquetas pese a que es obligado por norma teniendo en cuenta su característica poblacional. La principal es que no cuente con un transporte urbano. “Amat ha sido incapaz de ponerlo en marcha en 20 años y nosotros lo vamos a hacer, porque consideramos que es algo fundamental para vertebrar el municipio, para dar opciones de formación, ocio y empleo a nuestros vecinos, para dar libertad a las personas mayores que no tienen coche o que no pueden conducir y, también, para ayudar al comercio y al sector turístico”.

Otra cuestión “incomprensible” es que Roquetas “no tenga aún distritos” con la intención de que “la ciudadanía se organice, para canalizar información y que se acaben los agravios” y se ha detenido en el caso concreto de Aguadulce; un núcleo del que el PP “se acuerda sólo en elecciones” y que adolece de muchos servicios que, por ejemplo, tienen otros municipios limítrofes. “Amat fomenta la división entre vecinos y barrios” en una zona que necesita “más inversión, más instalaciones deportivas y culturales” además de la reapertura del destacamento de la Policía Local, algo que Manolo García hará realidad si obtiene el respaldo ciudadano el 28M.

Roquetas de Mar, referente

Los socialistas se han propuesto hacer de Roquetas un municipio “referente” en medio ambiente con la creación de espacios verdes y la plantación de miles de árboles, además de convertir los parques en “refugios que contribuyan a nuestro bienestar físico y mental” algo que beneficiará a “los vecinos y vecinas y al turismo”. “Tenemos que ser una ciudad agradable para pasar las vacaciones y no basarlo todo en la playa, porque la limpieza y el turismo van de la mano”, ha sostenido y ha defendido acabar “con la imagen de abandono que tiene Roquetas”. “Basta ya de premiar a la concesionaria dándole más dinero del acordado para que mantenga las calles igual de sucias”, ha afeado a Gabriel Amat.

El empleo y las oportunidades son fundamentales para el PSOE y de ahí que vaya a construir un polígono industrial para empresas del sector auxiliar de la agricultura, firmas que “actualmente se tienen que ir a otros municipios porque aquí no se les atiende” y cree que es un grave error, así como que el PP haya “ignorado” al sector juvenil durante estos casi 30 años de gobierno roquetero.

“Los jóvenes son el futuro y se marchan de Roquetas porque aquí no encuentran futuro ni oferta para ellos”, ha lamentado y ha anunciado que, con un ayuntamiento socialista en Roquetas de Mar, la plaza de toros se convertirá en un “gran centro cultural” en el que desarrollar talleres, cursos, actividades culturales y proyectos de emprendimiento. “Habilitaremos locales de ensayo y de coworking, además de devolverles el transporte gratuito a la UAL que les quitó Amat cuando entró en el ayuntamiento” al tiempo que invertirá en formación con ayudas para becas y FP. Igualmente, conscientes de la necesidad de emancipación que padecen las y los jóvenes, “trabajaremos para facilitar el acceso a la vivienda para toda la población” y ha puntualizado que en todos estos años, el PP “no ha hecho ni una vivienda de protección”.

El candidato socialista conseguirá que lleguen a Roquetas de Mar los fondos europeos necesarios para realizar proyectos. “Tenemos que trabajar en las líneas estratégicas que nos marca la Unión Europea porque ahora estamos perdiendo estrategias por la mentalidad obsoleta del alcalde y de su equipo”, ha censurado y ve, con claridad, que “nos estamos quedando especialmente atrás”. “Muchos fondos no los podremos conseguir ya, pero tenemos que trabajar en proyectos de futuro y en atraer inversiones”, ha sostenido.

Manolo García considera que el PP lo ha fiado todo durante mucho tiempo al ladrillo, algo que “pagamos muy caro en empobrecimiento y desempleo tras la crisis económica anterior a esta y que hubiera sido peor de no ser por el turismo y la agricultura”.