Mar Segura (UCIN): "Sea cual sea el resultado, seguiré trabajando por Lucainena en calidad de empresaria, edil o alcaldesa"

“Ilusionada y con el pellizco que te da saber que han depositado en ti una gran responsabilidad. Así es como me siento ante la recepción hoy viernes en Lucainena de las Torres de una delegación de 16 mujeres emprendedoras europeas que vienen a conocer y a inspirarse de nuestros proyectos de turismo, educación y apicultura como modelos de éxito, liderados por mujeres que vivimos y trabajamos en el municipio”. Son las palabras de Mar Segura, candidata de UCIN en Lucainena de las Torres.

The Break, es un programa internacional de atracción de talento femenino en el que España acoge 720 mujeres emprendedoras para potenciar el desarrollo rural en diferentes comunidades y llega hasta Almería con 16 mujeres seleccionadas de distintos países europeos y que se alojarán en La Posada de Serón entre el 20 de mayo y el 13 de junio. Está previsto que hagan visita de networking para que conozcan el ecosistema empresarial almeriense y entre ellas destaca este viernes 26 de mayo “donde les presentaremos varios proyectos de emprendimiento como el “hotel con encanto Montesión Luz del Desierto”, el “Cortijo Los Baños” ubicado en un antiguo balneario, premiado por la Red Andaluza de Alojamientos Rurales y el Instituto de la Juventud, la “Granja Escuela de Lucainena de las Torres”, referente en todos los centros escolares de la provincia de Almería”, afirma.

En este sentido resalta que “ha despertado especial interés el Programa de Voluntariado Europeo Al Hamam” que ha acogido desde el 2017 más de 200 jóvenes de 12 países diferentes dentro del programa Erasmus+. Los jóvenes reciben formación en reforestación, agroecología y vida sostenible”.

Segura también afirma que conocerán "el proyecto 'Colmenar la respetuosa' donde se desarrolla la actividad apicultor por un día, para enseñar a los peques desde 3 años la importancia de las abejas en nuestro ecosistema y la continuidad de la vida. Junto con iniciativas de emprendimiento rural como el “Restaurante y pensión La Troje” que consigue fijar la población a un territorio que de no ser por el esfuerzo de mujeres que lideran éstos proyectos con nombre propio, estaría condenado a formar parte de la España despoblada".

Elecciones

"Y esto, a dos días de que el domingo 28-M tengamos una cita con las urnas para decidir el futuro de nuestros municipios. No son unas elecciones al gobierno de España, ni de la Junta de Andalucía. Son unas elecciones para decidir qué persona con nombre y apellido queremos que nos represente como embajador de nuestro pueblo ante la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea. No sé cuál será el resultado de las urnas. Sea cual sea, seguiré trabajando por mi pueblo en calidad de empresaria, concejala o alcaldesa. En la posición en la que me toque estar voy a darlo todo por hacer de este municipio de interior, un espejo donde mirarse dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuando lo haces con el corazón, el Universo entero se alía para que lo que parecía imposible sea posible", añade.

"Y eso fue lo que sentí el pasado domingo en el Salón Social de Lucainena, donde presentamos nuestro proyecto político arropada por el fundador y Presidente de la Unión de Ciudadanos Independientes, Ángel Montealegre y el alcalde de Albox, Francisco Torrecillas. Un encuentro que ha dejado algunas instantáneas que marcarán mi memoria histórica. Si somos lo que soñamos ser, hoy me atrevo a soñar en grande. Y lo digo sin pudor porque hoy sueño en plural, quizás sea una de las lecciones que aprendes cuando van pasando los años.“Lo que merece la pena hacerse, siempre se hace compartido”, concluye.