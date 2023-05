Valverde promete corregir el desequilibrio entre barrios en materia de instalaciones deportivas

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha avanzado hoy las propuestas que recoge su programa electoral en materia de deportes y ha asegurado que, con un Ayuntamiento gobernado por el PSOE, “la práctica deportiva en nuestra ciudad estará al alcance de todos”.

Según Valverde, “en el número de instalaciones deportivas es donde más se puede comprobar la Almería de primera y la Almería de segunda que ha venido fomentando el PP en los 20 años. Hay barrios donde hay instalaciones deportivas suficientes y variadas y barrios donde no hay ni una triste canasta donde jugar los niños por la tarde”. “Si conseguimos la confianza de los almerienses, vamos a corregir el desequilibrio entre barrios, bien dotando de instalaciones deportivas a aquellos que no las tienen, o mejorando las ya existentes”, ha remarcado.

Entre las propuestas que figuran en el programa del PSOE en materia deportiva se encuentra la promoción del deporte femenino, inclusivo y para personas con capacidades diferentes, con instalaciones adecuadas y accesibles para su uso integral; la puesta en marcha de actividades deportivas acuáticas “impulsadas desde el Ayuntamiento” o la apertura de las instalaciones deportivas de los centros escolares en horario de tarde, especialmente en los barrios donde no es posible levantar nuevos equipamientos.

Malestar vecinal en el Jairo Ruiz

La candidata socialista ha presentado sus medidas en materia deportiva ante las puertas del Pabellón Jairo Ruiz para visibilizar “lo que el PSOE en el Ayuntamiento no va a hacer, dejar unas instalaciones deportivas públicas en manos de una empresa privada que lo único que ha hecho ha sido echarlas a perder con la complicidad del Partido Popular al frente del Ayuntamiento”.

Allí ha recogido las quejas de un grupo de usuarios de esta instalación municipal, que han presentado escritos en el Ayuntamiento avalados por más de 500 firmas en las que denuncian las deficiencias del pabellón y exigen la apertura de la piscina, clausurada desde el 11 de marzo de 2022.

“Creemos que estos 20 años que lleva gobernando el PP el Ayuntamiento ha hecho dejación de sus funciones, ha concesionado los servicios públicos esenciales, deportivos, culturales y de toda índole, y nosotros sí que creemos en lo público y vamos a trabajar para que estos servicios vuelvan a la gestión directa; en definitiva, facilitar que la actividad deportiva esté a mano para cualquier vecino y que la gestión, si hay que concesionarla, que esté supervisada y, si no, directamente desde lo público, que es lo que creemos y defendemos”.

Valverde ha destacado que “nosotros no vamos a prometer nada que no podamos hacer, no prometemos grandes proyectos estelares porque no queremos engañar a los almerienses y lo que tenemos que hacer es empezar a cuidar lo que ya existe, como este pabellón”. De hecho, ha subrayado que “la primera medida en materia deportiva en nuestro programa es el mantenimiento óptimo de todas las instalaciones deportivas municipales”.

“El mundo deportivo y las familias almerienses no van a verse defraudadas con un Gobierno socialista porque les aseguro que vamos a realizar una gestión mucho más eficaz y sensible del deporte en esta ciudad”, ha concluido.