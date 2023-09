ASEMPAL entrega sus premios defendiendo al empresario: "Somos el progreso"

ASEMPAL celebró este viernes en el Hotel Playadulce de Roquetas de Mar, con gran éxito de convocatoria, una nueva edición, la duodécima, de los galardones que premian lo mejor de la empresa provincial. Lo hizo con un carrusel de fotografías que recordaron los mejores momentos de entregas anteriores, repasando la historia económica de Almería. Sonia Miranda y Antonio Luis López, al cante y a la guitarra, pusieron, desde el inicio, la nota musical, "porque queremos pasarlo bien", según explicaron desde la organización al iniciar la ceremonia. Son autónomos, un gesto que le gustó a Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Tras la música, José Cano, presidente de ASEMPAL, abrió el turno de los discursos. "Podría hablar de las debilidades históricas que nos frenan en la provincia o haberme detenido en la gran amenaza para esta esquina, el déficit hídrico pero me quiero centrar en una cuestión más nociva como es la imagen reputacional de los empresarios", reclamó el dirigente, que se manifestó contra la "asfixia" de la burocracia y el "ataque impositivo".

Cano protestó por la falta de empresarios en la "cúspide ministerial" y aseguró que hay diferencia de trato respecto a los sindicatos. "Las empresas damos trabajo al 84,2% de la población activa y contribuimos con el 95% al PIB", señaló Cano, que declaró no entender la mala percepción ciudadana. "Solo hay una receta y es el esfuerzo y el espíritu de sacrificio", apuntó sobre cómo remediar la errática visión, a lo que pidió "unidad y ser socialmente activos" para ser respetados. Es este el motivo de entregar unos galadrdones que premien a los buenos empresarios. "Tenemos que ser respetuosos con los trabajadores de nuestras empresas", demandó Cano, que añadió a la petición la necesidad de cuidar el planeta. "Gracias al empeño en menospreciarnos nos han unido", cerró su alocución un crítico Cano.

Andrés Valero, fundador de la empresa de pinturas que lleva su nombre, fue uno de los premiados, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su empresa, dentro de la mención a la trayectoria profesional. Un músico de vocación que ha contribuido al tejido empresarial de Almería durante el último medio siglo. Nacido en 1949 en Cuevas del Almanzora, con solo doce años se metió en el negocio, pintando rejas en las casas de los vecinos. "Hay pocas cosas que me hacen más ilusión que este premio porque es un homenaje a toda mi vida", defendió un emocionado Valero, que quiso compartir el galardón con sus trabajadores y su familia. "No me dejen ser solo empresario, quiero ser también músico", cerró con vehemencia.

Biorizon Biotech se llevó el galardón a la mejor iniciativa empresarial por su trabajo con las microalgas. "Son unos visionarios que se han abrazado a la tecnología", anunció Cano antes de la entrega. David Iglesias, su director general, recogió el premio con una larga lista de agradecimientos. "Este premio viene de los empresarios y yo me siento así, he crecido desde niño queriendo serlo", destacó, antes de recordar "a los que empujan día a día". Innovación, sostenibilidad, la mirada al exterior y la apuesta por los grandes profesionales son las claves del triunfo de la compañía creada en 2010.

Autocares Ramón del Pino se llevó el reconocimiento al compromiso social. "Una empresa centenaria y familiar que mantiene los valores de su fundador", según destacó Cano. Juan del Pino, gerente de la compañía, destacó el "honor" que suponía ser reivindicados por ASEMPAL e introdujo a los presentes en un viaje por la historia, en un camino para entender por qué tomó ese micrófono como uno de los referentes en el transporte provincial y andaluz. "Los desafíos sociales han ido evolucionado y queremos colaborar para superar las adversidades", destacó, reivindicando tender la mano "a los que lo necesitan". "El transporte es una forma de conectar a las personas", aseguró.

El Observatorio Astronómico de Calar Alto fue distinguido por su labor en la divulgación sobre el planeta. En sus cincuenta años de trabajo, ha acercado otras galaxias a los almerienses, poniendo a la provincia en el centro de la astronomía global. Jesús Aceituno, su director, fue el encargado de recoger el galardón a manos de la consejera Carmen Crespo. "Los científicos del CAHA queremos entender el mundo que nos rodea", explicó, en un discurso en el que tuvo palabras "mirando a las estrellas" para Cristóbal Colón.

La Asociación Española contra el Cáncer, AECC, consiguió la distinción en la categoría de "personas" por su labor en la provincia acompañando a los pacientes, concienciando a la sociedad y promoviendo la investigación. Magdalena Cantero, presidenta de la asociación, aseguró, tras recoger el galardón a manos del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que era una "jornada bonita" por la distinción a una asociación que busca defender unos valores humanistas. De genes fue el discurso. "No saldrá pero hace que todos estemos aquí, es el altruismo", destacó la dirigente, que celebró a los más de 8.000 socios.

La distinción "bienestar" fue para el club de voleybol Unicaja Costa de Almería, el más laureado de la historia de la práctica deportiva. Antonio Rodríguez, presidente del club, sintió "satisfacción" a la hora de recoger el premio. "Es un proyecto muy ambicioso", apuntó, que reivindicó la labor para divulgar la vida sana en los centros educativos.

Cerró la entrega de distinciones ASAJA Almería, que siempre ha defendido los intereses de los jóvenes que se incorporan al sector agrícola. "Nuestra organización es una gran familia que defiende una actividad esencial para que haya alimentos en la mesa", destacó Adoración Blanque, presidenta de la asociación, que reivindicó la labor del equipo y de los socios. Blanque cerró su alocución teniendo un recuerdo para sus predecesores en el cargo y destacando la labor del empresariado en la sociedad, con especial mención para la "gente del campo" y poniendo en valor la labor de las organizaciones profesionales, que son "la representación del sector en todos los estamentos de la vida", según expresó desde el atril, con su premio en la mano.

Los empresarios entran en política: "Me han pedido que dé caña"

Lorenzo Amor, presidente de ATA, dirigió unas palabras tras la entrega de galardones. "Hoy es un día de fiesta para celebrar a las empresas pero me han pedido que dé caña y no defraudaré", prometió. Dicho y hecho. Amor pasó a la carga. "Estamos agotados", arrancó. "Nos consideran un toro a batir y no los que tiren del carro", expresó el dirigente, que criticó el señalamiento desde el Gobierno de España y otras administraciones públicas. "Los empresarios facturamos más pero nadie puede negar que los gastos de han incrementado", defendió el encargado de velar por los intereses de los trabajadores a cuenta propia, que hizo cuentas y sacó un 12% de diferencia entre el aumento de lo ganado y de los costes. "La gente levanta la persiana y sabe que va a palmar", desbrozó.

Amor culpó de la falta de "mano de obra" a las personas que rechazan un trabajo "con salarios y condiciones de convenio", a lo que exclamó un rotundo "no puede ser". El líder de ATA se metió luego 'en camisa de once varas' para recordar a Carles Puigdemont. "Estaremos con la Constitución", destacó. "La amnistía es una rendición de nuestra democracia", expresó, olvidando que era un acto de premios a los empresarios almerienses y levantando aplausos entre los asistentes. Cerró el discurso con el apelativo de "golpe de Estado" hacia la decisión, aún no confirmada, de amnistiar a los principales líderes independentistas. "No hay nadie más progresista que un empresario", sentenció.

Javier González de Lara, presidente de CEA, refrendó los puntos dados por Amor. "Los empresarios de Almería representais los mejores valores", arrancó. "El compromiso con la excelencia tiene multitud de rostros", expresó después, que pidió mejoras en las comunicaciones porque "a Almería la hacen lejana" y paliar el déficit hídrico "que puede hacer caer el PIB andaluz", según recordó. "Nuestro país se centra en concesiones a presuntos delincuentes y nosotros solo pedimos seguridad jurídica", aseguró después. "El progresismo ideológico queda en el egoísmo de las personas", cerró su alocución.

Después de dos horas de evento, y un intenso discurso político al final, la organización ofreció una copa de vino y un poco de cerveza en la terraza del idílico hotel, un momento que sirvió para compartir confidencias y visiones en un acto que sirvió para reconocer a esas empresas que forman parte del día a día de los almerienses, que se cuelan por las rendijas de la vida cotidiana. Un viaje a las marcas que conforman la realidad de la provincia y trabajan por mejorar su tejido empresarial.