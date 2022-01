Agricultores almerienses ya analizan la viabilidad de vender en Asia

La principal preocupación de los agricultores almerienses a día de hoy es la falta de rentabilidad. Se trata de un problema que ya lleva años mostrando su peor cara, pero que lejos de cambiar se ha ido agudizando especialmente en las últimas campañas. Lejos de encontrarse soluciones, se puede considerar que se ha convertido en una situación casi endémica que parece responder a muchos factores, pero que tiene en la grandes superficies y el las normativas, especialmente supranacionales, su principal foco.

A pesar de que en este momento de campaña las cotizaciones van especialmente bien comparadas con la pasada, el invierno que es el momento en el que el agro de la provincia normalmente centra sus esfuerzos al ser el principal proveedor del mercado europeo, ya no da la capacidad de equilibrar la renta con unos meses calurosos en los que las cuentas no salen y donde ya es normal ver cómo se vende por debajo de costes de producción en muchos productos. Los propios agricultores salieron a la calle en 2019 hartos de una situación insostenible, que finalmente ha dado como principal logro para ellos una Ley de la Cadena Alimentaria aprobada por el Gobierno que impide que el productor no se lleve al menos el precio que le ha generado su cultivo. Ahora está por ver una puesta en desarrollo que no cuenta con el beneplácito de la comercialización, la cual avisa de su inviabilidad y de los riesgos que entraña y que apuntan a que puede dejar a muchos agricultores fuera del mercado, muy en contra de lo que manifiestan las organizaciones agrarias. Está por ver.

Lo que sí es claro es que con la reciente subida de los insumos está complicando, y mucho la subsistencia. Haciendo un resumen: desde junio a octubre de 2021 el precio de la energía eléctrica ha subido un 270%, el de los fertilizantes un 64%, el de los materiales de estructura de invernadero un 75% y la lista sigue.En este contexto, hace un par de meses, este medio se hacía eco de un movimiento desarrollado por decenas de agricultores que se están agrupando en torno a la asociación Unión de Agricultores de Almería (UNA) para ver nuevas alternativas a la comercialización tradicional en el nuevo continente, y ahí es donde ha irrumpido el mercado asiático. Con todas sus dificultades, sí, sobre todo logísticas y burocráticas, pero ya llevan meses analizando la situación y asesorándose por gurús del comercio internacional y las expectativas no parecen una quimera.

Inversiones Han analizado cómo impulsar en el Aeropuerto, en la estación de tren de la capital y en el Puerto para crecer en un futuro con volúmenes

Entienden que Asia podría ser una parte importante para la solución de estos problemas. Sobre el papel, está la necesidad de alimento para 5.000 millones, de los que se espera que 2030 sea un 40 % más. Mientras que Almería compite por comercializar sus productos a algo más de los 500 millones de habitantes con los que cuenta Europa. Ahora bien, llegar a Oriente es de todo menos fácil, aunque no imposible para los productos perecederos, pero sí que consideran que es un camino que debería comenzar a andarse de inmediato.

Después de un primer encuentro en junio en El Ejido, en este final de año se ha producido una segunda cita con un cuadro de analistas re reconocido prestigio, como han sido: Emilio Galdeano Gómez, Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería; Oliver Huesmann, experto en comercio internacional y consultor de exportación; Hicham Nader, director de DHL España; y Mari Carmen Masegosa, profesional del campo del comercio internacional y aduanas como asesora y representante aduanera en Masegosa Pallarés Consulting.La jornada se abrió a través de Jesús Fuentes, presidente de la asociación, quien expuso las dificultades que atravesaba el sector con la fuerte competencia de productos procedentes de terceros países, contra los que “no podemos competir”; y el incremento del coste de producir entre el precio de los productos fitosanitarios y el de la energía.

Emilio Galdeano / Profesor Titular de la UAL "No hay consciencia de la importancia del agro en la seguridad alimentaria de la gente"

Emilio Galdeano abordó el carácter estratégico de la agricultura, algo que considera estratégico y prioritario. La política común de la UE debería ser el apoyo a la agricultura. Además, comentaba acerca del reparto desequilibrado de la PAC, y compartía con los asistentes que protege sobre todo la agricultura continental, concentrando sus ayudas en cuatro sectores principales, falta de arbitrariedad en su aplicación y la visión denostada de la agricultura. Y no podemos olvidar algo fundamental que añadió al final de su intervención: “No se tiene consciencia de la importancia del sector agroalimentario en la seguridad alimentaria de la población”.

Por su parte, Oliver Huesmann, fue tajante en afirmar que si los agricultores no exportan a Asia están destinados a obtener un coste precario por los productos hortofrutícolas en el mercado europeo. En su exposición desglosó cómo los precios suben en destino, pero no en origen, y además se ha encarecido el transporte por lo que al agricultor le queda muy poco margen o pérdidas. Huesmann citó la cifra de 580 millones de habitantes en Europa, frente a 5.000 millones en Asia; lo que supone una clara oportunidad según transmitía el experto. Se centró en Hong Kong, Malasia y Singapur, por facilidad de protocolos en este momento, compartiendo con los asistentes qué productos demanda el mercado asiático.

Hicham Nader / director de DHL España "Ya hay vuelos directos a Hong Kong y a Dubái y soluciones para mantener el producto"

Hicham Nader, director de DHL España,compartió las oportunidades del aéreo para llevar los productos a los diferentes destinos asiáticos. “Ya hay vuelos directos desde Madrid a Hong Kong y a Dubái y además ofrecemos soluciones para mantener el producto”. Hizo especial hincapié en que Asia es un mercado para emprendedores, ya que requiere una inmersión en dicho mercado, así como un aprendizaje previo para conocer los eslabones de la cadena logística.

Un papel que no podía faltar era el que representó Mari Carmen Masegosa, de Masegosa Pallarés Consulting, que comentó la importancia que tiene que cada empresa realice una correcta documentación acorde a los productos que va a exportar. Destacaba que era fundamental conocer los términos ‘incoterms’ que marcarán las responsabilidades y obligaciones de las partes implicadas en cada operación de compraventa internacional.

Por último, y no menos importante, remarcó la importancia de la figura aduanera del OEA Operador económico autorizado para que todas las empresas que intervienen en la cadena de suministro internacional se preparen para obtener esta certificación que gracias al reconocimiento mutuo con algunos de los países asiáticos las empresas se beneficiarán de las mismas ventajas que tiene este programa en la UE.