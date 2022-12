Air Nostrum celebra su pasajero 100 millones

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha llegado hoy a los 100 millones de pasajeros. La compañía ha sorprendido al pasajero José Carlos Castilla durante el vuelo IB8391 que hacía la ruta entre Sevilla y Valencia al anunciarle que él era el afortunado.

En la propia escalerilla del avión en Manises el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, le ha entregado al protagonista el premio de 100 billetes para él y su familia en vuelos operados por Air Nostrum. Junto a Bertomeu estuvo en la llegada el nuevo director del aeropuerto de Valencia, Antonio García Aparicio.

El hito de los 100 millones de pasajeros ya se había comenzado a celebrar minutos antes, durante el vuelo entre Sevilla y Valencia. La tripulación de cabina del IB8391 entregó a José Carlos un ramo de flores y, tras ofrecer a todo el pasaje una copa de cava, brindaron por la efeméride y por el gran premio sorpresa que se ha llevado este pasajero de Air Nostrum.

El avión en el que se hizo el viaje tenía una librea especial del acontecimiento. En el fuselaje del CRJ1000 se podía leer el lema ‘100 millones de pasajeros’ lo que ya sorprendió a los viajeros antes de abordar la aeronave en el aeropuerto de Sevilla.

Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum "Es un día muy importante para la compañía y para mí"

José Carlos Castilla, que regresaba a Valencia en viaje de empresa, estaba encantado con el premio y con la sorpresa que se le había preparado desde Air Nostrum: “Vivo en Puerto de Sagunto desde hace cinco años cuando me trasladé aquí desde mi Puertollano natal para trabajar en la fábrica de Fertiberia. Hoy volaba por motivos laborales porque volvía de nuestra factoría en Huelva. Ha sido una gran sorpresa para mí y es un placer ser el pasajero 100 millones. Es una historia más que podré contar. Yo ahora seguiré viajando y espero que para Air Nostrum el futuro le depare muchos más millones de pasajeros. En el avión todo el pasaje ha aplaudido cuando me han nombrado el pasajero 100 millones y ha sido muy emotivo con el brindis. Me ha hecho mucha ilusión visitar también la cabina y saludar al comandante que es algo que nunca había hecho. Es un placer ser parte de esta felicidad que ahora se siente en Air Nostrum”. Sobre el premio explicaba: “100 billetes es un ‘regalazo’ porque a mi mujer y a mí nos encanta viajar y ahora podremos ir a muchos más destinos en España. Estoy encantado de que me haya tocado la lotería unos días antes del sorteo”.

Antonio García Aparicio, director del Aeropuerto de Valencia explicaba tras el acto: “Air Nostrum celebra hoy su pasajero 100 millones tras una trayectoria llena de retos y proyectos de movilidad cumplidos, y con el Aeropuerto de Valencia como gran aliado y colaborador desde su primer vuelo, desde este mismo aeropuerto, en 1994. Una celebración compartida, a la que me uno en mi primer día como director del Aeropuerto de Valencia, con el propósito de seguir trabajando muchos años más de manera conjunta en la mejora de la conectividad y siempre al servicio del territorio”.

Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, explicaba: “Es un día muy importante para la compañía y para mí. Empezamos hace 28 años y ya entonces dos de cada tres compañías aéreas regionales en Europa no pasaban de los diez años de vida. Este es un negocio muy duro y Air Nostrum es, en el sector, de las empresas más longevas de Europa. 100 millones de pasajeros transportados significa que hemos ofrecido un gran servicio a los ciudadanos: hemos colaborado con mucha gente para hacer negocios o irse de vacaciones y lo más importante ha sido el hecho de facilitar millones de abrazos entre nuestros pasajeros y sus parejas, familiares y amigos. Algo especialmente relevante después de la pandemia. Estamos encantados”.

Sobre la longevidad de la compañía manifestaba: “En la crisis de 2008 estuvimos muy cerca de tener que cerrar como otras muchas aerolíneas y ahora hemos pasado una pandemia de la que hemos salido tocados desde el punto de vista financiero, pero aquí estamos para trabajar por los próximos 28 años. El truco de perdurar se basa en que estamos enamorados de nuestro negocio y tenemos los mejores trabajadores y compañeros que hay en la aviación europea a la que hemos llenado de apellidos valencianos. Air Nostrum ha hecho escuela y eso le ha venido bien al sector. A Valencia le hemos dado una conectividad de la que me enorgullezco como valenciano al devolver a mi tierra parte de lo que me ha dado. Celebrar cien millones de pasajeros operando con aviones de 50, 70 o 100 plazas, tiene mucho mérito porque son muchos vuelos, casi 2.5 millones en estos 28 años”.

Datos históricos

La aerolínea regional alcanza este hito después de 28 años del inicio de sus operaciones. Concretamente el primer vuelo fue un Valencia-Bilbao el 15 de diciembre de 1994.

Para llegar a los 100 millones de pasajeros Air Nostrum ha necesitado 28 años de operación y más de 2,4 millones de vuelos. El récord anual de pasajeros de la compañía valenciana se estableció en 2007 con un total de 5.667.000 pasajeros. En 2019, el año anterior al parón de la pandemia, la compañía volvió a superar los cinco millones de plazas vendidas con un total de 5.184.000 pasajeros.

Air Nostrum ha dado un salto muy importante en 2022 en número de pasajeros ya que se ha pasado de los 2.855.000 de 2021 a una estimación final (a falta del mes de diciembre) de 4.400.000, un aumento del 54% en tan sólo un ejercicio.

Air Nostrum, compañía líder

Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum. Conecta 59 destinos en 8 países de Europa y Norte de África con su flota de 46 aviones de nueva generación. Cuenta con 1.400 empleados.