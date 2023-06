Alba Sanz, la chica que rompió estereotipos del sector de la industria

“Cuando mi hermano y yo éramos pequeños nos gustaba mucho trastear máquinas, arreglar cualquier cosa por casa, en fin, éramos muy manitas”, así empezaba a contar su historia Alba Marina Sanz Fernández, una joven almeriense de 22 años. Pese a haber estudiado en el Conservatorio de Música y cursado bachillerato, la joven sabía desde bien pequeña que lo suyo era arreglar cosas, y por eso al finalizar los estudios de bachillerato, Alba Marina decidió seguir los pasos de su hermano menor, quien justo al acabar la Educación Secundaria Obligatoria inició un Grado Medio de Soldadura, y que continuó formándose en la misma línea. “Hice bachillerato a modo de tránsito y como base por si luego quería estudiar una carrera universitaria”, cuenta la joven, que no se imaginaba que unos años después rompería estereotipos al ser la única chica de la promoción del Grado Superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y Fluidos, lo que la convertiría en una auténtica mujer pionera en el sector.

“Desde pequeña siempre había sentido interés por todo esto, pero no me veía en el sector porque una mujer no era lo habitual”, narra la joven. Pese a los convencionalismos y después de haber investigado las salidas laborales de dicho grado, Alba Marina decidió el paso, y como ya ha quedado patente, triunfó.

Como bien es sabido, por lo general la teoría poco tiene que ver con la práctica, y cuando comenzó su periodo de prácticas en la empresa Sistemas de Calor, dedicada al el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas, la almeriense se imaginó cosas que para nada resultaron ser verdad: “Desde el primer momento me sentí muy integrada con mis compañeros y la empresa me acogió como a una más. Me sentí muy cómoda”, recuerda.

Si bien, esto es lo que convierte a Alba Marina en especial. Como bien cuenta la joven, existen muchas mujeres dentro del sector de la industria, sin embargo, lo que no es habitual es ver a una mujer operando con herramientas y desempeñado el mismo esfuerzo físico que un hombre, que por otra parte, para la joven esto ya ha quedado en el pasado: “Yo creo que las profesiones que se han considerado ‘de hombres’ han venido determinadas por el trabajo físico, pero hoy en día la fuerza es lo que menos importa, es mejor emplear la inteligencia, la maña y la técnica, en fin, la astucia. Además, existen máquinas elevadoras, toritos... por eso es mejor pararse un momento a pensar cuál sería la manera de levantar, mover o coger algo con el menor esfuerzo posible”.

Ahora, la joven que acaba de finalizar sus estudios de Grado Superior está enfocada en su profesión y en su futuro. De hecho, mantendrá el contrato de prácticas con la empresa Sistemas de Calor. “Quizás el salario sea más bajo, pero poco a poco me iré adaptando a la empresa, porque como en todos los trabajos hay que empezar de cero”, afirma.

Además, cuenta que está dispuesta a aprender cada día, realizar cursos de actualización para mantener el ritmo de la tecnología y seguir trabajando en este sector que tanto le gusta dado que su máxima en la vida es la constancia y la determinación. También dice sentirse muy agradecida con la empresa en la que ha realizado las prácticas y en la que continuará desarrollándose por darle la oportunidad que quizás otros, no le hubieran dado.