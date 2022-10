Más de 700 mujeres del mundo rural piden un estatuto que blinde derechos y oportunidades

Más de 700 mujeres de distintos puntos de la España rural se han dado cita hoy en la Universidad Almería de la mano de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que este año cumple 18 años, para celebrar su día internacional y reivindicar y visibilizar su papel. Durante la jornada se ahonda en el rol que juega la mujer rural, su presencia en los órganos de dirección y no solo en el contexto de la agricultura, sino también de la innovación, del emprendimiento y, en general, del mundo rural atendiendo, además, a la violencia de género y a todos los problemas que preocupan a la mujer, como señalaba la presidenta de Fademur, Teresa López. “Tenemos claro que nuestra apuesta es construir un futuro sostenible para el mundo rural y eso pasa porque las mujeres tengan oportunidades laborales, porque haya servicios y porque nos sintamos seguras”.

Una de las prioridades para las mujeres rurales es, según López, contar con un estatuto que blinde unos mínimos derechos y de oportunidades para el conjunto de las mujeres, independientemente del territorio en el que vivan, “lo que está claro es que nosotras nos quedamos cuando hay derechos y cuando hay oportunidades. Necesitamos afrontar la lucha contra el reto demográfico y necesitamos apostar por el futuro de nuestros pueblos, será con nosotras o no será”. La presidenta de Fademur reconoce diferencias en el contexto de la mujer rural en las distintas comunidades autónomas: “Tenemos autonomías de primera, como puede ser Castilla La Mancha, que ya tiene un avance importante en este sentido y está apostando por visibilizar a las mujeres también en los puestos de toma de decisión y tiene un estatuto propio de las mujeres rurales. Sin embargo, nos estamos encontrando con otras autonomías donde hay demasiadas voces negacionistas de la igualdad y se están produciendo incluso involuciones. Y eso es lo que nos preocupa y contra lo que queremos luchar, no podemos permitir que en función de la autonomía haya derechos que las mujeres rurales dejamos de ejercer y, por eso, estamos trabajando con unos mínimos a nivel estatal”.

En España hay más de 3,5 millones de mujeres que viven y trabajan en el mundo rural. Teresa López pone en valor que, a pesar de las dificultades aún existentes, en los últimos tiempos están detectando señales de esperanza: “Se han puesto en marcha políticas y medidas que daban respuesta a necesidades detectadas y estamos comprobando cómo desde el 2018 se ha empezado a revertir la tendencia y las mujeres estamos apostando por quedarnos en nuestros pueblos, sobre todo, en pueblos pequeños, estamos emprendiendo y estamos tratando de dinamizarlos, pero para eso necesitamos que haya servicios, que se apoyen esas oportunidades de empleo y que nos sintamos seguras y sensibilizar al conjunto de la población”.

En el encuentro, que cuenta también con una feria de emprendedoras en las que 25 mujeres exponen y venden productos de alimentación y textil, Juana López, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de transición Ecológica y Reto Demográfico, destaca que la mujer rural es economía, es innovación, talento y mucho más, “creo que es tan importante que se visibilice el papel de la mujer rural y esta es una jornada para disfrutarla, para aprender y para tomar nota también de las cosas que tenemos que seguir construyendo”. También del Gobierno de España, Isabel Bombal, directora de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, apunta a la importancia de desarrollar políticas, tanto públicas como privadas, para impulsar el asentamiento de las mujeres rurales en el territorio. “El medio rural en España está despoblado, envejecido y masculinizado y la única manera de atraer futuro, prosperidad y vida a nuestros pueblos es anclar a las mujeres, familias, jóvenes y talento”. Bombal pone en valor las políticas que se están llevando a cabo a nivel estatal a favor de la igualdad y, muy especialmente, desde el Ministerio de Agricultura.

“Desde hace 18 años UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos a la que está ligada Fademur) es mucho mejor organización que era antes. Es una organización que nos ha hecho ver que no solamente tenemos que estar pendiente de los problemas que tenemos en el día a día, que son muchos, con la sequía, con los costes de producción, la especulación que hay en el precio de los alimentos, etc.; sino que también nos preocupemos de nosotros mismos, de nuestra familia, de la vida en nuestros pueblos y esto es un valor muy importante”, recalca Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Este se mostraba convencido de que se va a seguir fortaleciendo la presencia de las mujeres de dentro de las estructuras de la organización: “aquí en Almería no tengo nada que decir, nuestra secretaria general es una mujer (Francisca Iglesias) y tenemos muchas más; desde luego nuestra aspiración es seguir trabajando porque ellas tengan un papel importante dentro de la organización para seguir luchando por todos sus derechos como lo han venido haciendo hasta ahora”.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María Vázquez, recuerda que solo en la agricultura en Almería trabajan más de 6.000 personas, de las que alrededor del 15% al 20% son mujeres, porcentaje que, de extrapolarse al manipulado y envasado de productos hortofrutícolas, asciende al 95%. “De ahí la importancia de este tipo de jornadas para visibilizar el papel de la mujer, tanto en la economía social como en la formación, como en la familia, el asentamiento y frente a la despoblación en lugares rurales”.

El rector de la Universidad, Carmelo Rodríguez, agradece a Fademur la elección de la UAL como sede de este evento, con el que la institución comparte valores como la sostenibilidad, igualdad y emprendimiento”.