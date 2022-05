Almería enciende la bombilla de la independencia

Como ejemplo de caso de real de autoconumo en el sector agrario, el responsable de Proyecta Ingenio cita Vicasol . Desde el 2020 la cooperativa viene haciendo una apuesta muy clara por la energía fotovoltaica para autoconcumo en sus tres centros, así a la instalación fotovoltaica en Vicasol 1 en Puebla de Vícar con 615 KW (kilovatios) sumaba dos más: “Puso en marcha dos instalaciones que concluyeron en 2021. En Vicasol 2 en La Mojonera se instaló una planta de 615 KW en enero del pasado año en cuya recta final acabó otro proyecto de características similares en Vicasol 3 en El Ejido . Estas tres instalaciones en conjunto suman 1,85 MW (megavatios) de potencia instalada. Ello ha supuesto un ahorro sobre el consumo de entre el 30 y el 35% y en equivalente ha dejado de emitir 631 toneladas de CO2”. Pero Vicasol no se frena aquí, Ibáñez señala que quiere apostar más por el autoconsumo fotovoltaico e ir a otras modalidades, de este modo tiene ampliaciones previstas del orden de 450 KW más en Vicasol 1 y 2 y de 250 en Vicasol 3, lo que le llevaría a una potencia total proyectada a día de hoy de casi 3 MW.

Francisco Ibáñez, responsable del Área de ingeniería de Proyecta Ingenio S.L., ve en el autoconsumo energético una solución rápida y eficaz para amortiguar los incrementos de costes del último año y es que, centrándose en el sector agroalimentario y hortofrutícola y cercando al campo, solo el gasto en energía ha aumentado un 221% interanual. Para Ibáñez el objetivo es que entre el 70% y 80% de energía que consuma un centro venga del autoconsumo, "esto nos lleva a un ahorro sobre el consumo de energía de entre el 25% y 40% , que incide en la reducción de gases de efecto invernadero y tiene unos plazos de recuperación de la inversión en el entorno de los 4 o 5 años”, si bien hay que elaborar previamente un perfil de consumo teniendo en cuenta tamaño del centro, turnos de trabajo, iluminación, etc. Este experto en energías renovables mira hacia las comunidades energéticas como una opción para la producción y consumo compartido de energía renovable.

José Cano, presidente de Asempal, vincula esta alianza almeriense pro autoconsumo energético a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente al 7 (energía asequible y no contaminante), 13 (acción por el clima) y 17 (alianzas para lograr los objetivos), así apunta la necesidad del trabajo conjunto, sin dispersar esfuerzos, para atajar la emergencia climática y abaratar los costes energéticos, “este desequilibrio afecta a las empresas y al bienestar de las personas”. Cano apunta a las opciones de Almería en este contexto: “Para Almería esta amenaza puede ser una oportunidad de éxito”; en esta línea, el presidente de la confederación empresarial almeriense destaca las ventajas de esta tierra tanto en horas de sol como en tecnología. En cuanto a los beneficios en la factura eléctrica empresarial, Cano recuerda que el ahorro puede rondar el 35% con la instalación de fotovoltaica para autoconsumo, amortizándola en 3 o 4 años.

Que toda la energía que se consuma en Almería sea producida en ella misma debe ser objetivo de esta tierra , y, viendo los antecedentes de esta provincia en materia de eficiencia y gestión de recursos hídricos, de producción de alimentos, de lucha frente a la desertificación, en innovación y emprendimiento, Roberto García Torrente, director de Sostenibilidad de Cajamar, no ve este reto inalcanzable: “Somos una de las zonas que hacen más con menos” . Esta idea la comparte Fernández: “Almería puede ser ejemplo y tirar del carro”.

La alianza que escenificaban a finales de abril, mediante la firma de un manifiesto, empresarios, regantes, ecologistas y banca para el impulso del autoconsumo energético mediante renovables en Almería , tanto de la mano de particulares como compañías, pasa a la acción con la divulgación en una jornada de las oportunidades que brinda la generación de energía limpia para el propio consumo incluyendo ejemplos de quienes ya han optado por la misma. “El autoconsumo debe ser una realidad a la mayor brevedad posible porque no nos queda mucho tiempo”, advierte Antonio Fernández, vicepresidente del GEM (Grupo Ecologista Mediterráneo), aludiendo al impacto del cambio climático. Según números expuestos por Fernández, con datos facilitados por la consultora EDP, en la provincia almeriense hay unos 210.000 edificios residenciales, de los cuales el 92% son susceptibles de contar con instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo; en ellos se podrían ubicar alrededor de 8 millones de paneles solares que cubrirían el 100% de la demanda de energía de Almería e incluso sobraría.

Además de la planta solar Cosentino aprovechará los techos de las naves

“Almería siempre se lo ha trabajado. Tenemos la oportunidad de ser independientes energéticamente”, dice Antonio Urdiales Matilla, director de Sostenibilidad del Grupo Cosentino. ¿Cómo lograrlo? “Yendo todos de la mano, tenemos todos los mimbres para conseguirlo y uno clave son las personas”.

Cosentino ya ha empezado a caminar en la senda del consumo energético a partir de renovables. Emprendió esta vía años atrás. “En 2015 decidimos que toda la energía que consumiéramos debía proceder de energías renovables”.

Para ahondar en la cuestión, según Urdiales, lo primero es medirse para saber lo que se consume y tomar decisiones adecuadas, “nosotros estamos ya en la segunda fase de implantación de un sistema de medición energético MMS, que permite saber lo que se consume en cada momento y en cada máquina; ello para ser más eficientes”. De acuerdo al responsable de la multinacional almeriense, “antes de buscar alternativas en consumos energéticos tenemos que mirarnos el ombligo y ver cómo mejorar y, para ello, se necesitan datos”.

Urdiales señala que el pasado año la compañía de marcas punteras como Silestone y Dekton invirtió cerca de 12 millones de euros en activos ambientales. “En materia energética dimos pasos importantes para la recuperación de calor que salía de las chimeneas”, pone como ejemplo. Cosentino consume dos tipos de energía: eléctrica y gas natural. Respecto al primero, la firma decidió tener su propio parque solar para autoconsumo, “si se solucionan los últimos permisos que necesitamos, en junio esperemos que esté energizado y puesto en marcha no más allá del mes de julio. Nos permitirá tener en torno a un 15% de autoconsumo en el parque industrial”. El director de Sostenibilidad recuerda que al presentarse el proyecto se estimaba un 25%, pero el crecimiento de la compañía a nivel industrial en su sede de Cantoria ha hecho reducir el porcentaje al 15%, “pero la intención, y estamos a punto de finalizar un acuerdo, es de ampliar esa superficie aprovechando los techos de las naves del parque industrial y ampliar esos 20 MW del parque solar con otros 12 o 14 MW más”.

En este sentido, Urdiales expone que más no se puede hacer porque la tecnología tiene que seguir evolucionando, “necesitamos acumuladores, trabajamos 24 horas diarias 364 días al año y si no se desarrollan bien buenas baterías, quizás sí para dos años, no podremos seguir aumentando nuestra capacidad de generación de energía para autoconsumo”.

En cuanto al calor, el representante de Grupo Cosentino describe: “Consumimos en torno a 300 GW (gigavatios) al año de calor y el gas natural no es fácil de sustituir”. Para Urdiales hay que buscar alternativas como el biometano, por ejemplo, aprovechando la biomasa agrícola y ganadera en Almería para generar gas.