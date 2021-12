La Autoridad Portuaria de Almería cierra 2021 con el regreso parcial de pasajeros y más mercancías que en 2019

Para los puertos estatales de Almería y Carboneras, que gestiona la Autoridad Portuaria de Almería (APA), 2021 ha seguido ensombrecido por los efectos de la pandemia, “pero este ejercicio también ha abierto algunas luces al final del túnel”, según advierte el presidente de la APA, Jesús Caicedo.

Por segundo año consecutivo, el cierre de las fronteras de Marruecos y Argelia ha impedido el movimiento de pasajeros entre Almería y los puertos de Nador, Orán y Ghazaouet. Asimismo, el cierre de la Central Térmica de Endesa, ha supuesto la cancelación de la importación de carbón, que hasta ahora era una de las principales actividades del Puerto de Carboneras.

En el capítulo del movimiento de pasajeros, no obstante, el año se ha cerrado con un dato para la esperanza. A mediados de noviembre, con la reapertura de las fronteras de Argelia, se han reanudado los servicios regulares con los puertos de Orán y Ghazaouet, y poco a poco se va recuperando la normalidad en el servicio. No obstante, el mantenimiento del cierre de las fronteras por parte de Marruecos no permite restablecer el servicio con Nador, y el de Melilla sigue bajo mínimos. Por este motivo, pese al repunte que se ha iniciado con Argelia, el año cerrará con unos 70.000 pasajeros, un 90% menos que 2019.

Otra luz al final del túnel la han traído los cruceros. Desde la reactivación de la actividad turística, nueve barcos turísticos han hecho escala en la segunda mitad del año en la dársena almeriense, frente a los dos cruceros que visitaron Almería en 2020, antes de la declaración de la pandemia.

Mercancías

Los datos más positivos en el balance de la APA los aporta el tráfico de mercancías. En 2021 se han movido unos 5,7 millones de toneladas, un volumen que supone un 21% más que en 2020, y un ligero incremento sobre 2019, en el que se embarcaron y desembarcaron 5,6 millones de toneladas de mercancía.

En el Puerto de Almería se han movido 3,4 millones de toneladas, un 19% más que el ejercicio anterior, sobre todo por el yeso a granel, la mercancía general en transporte rodado ro-ro, y la mercancía en contenedor. Por su parte, Carboneras ha movido 2,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 24%, gracias al yeso, el cemento y los aceites industriales, que han compensado la caída del carbón.

Obras e inversiones

Lo que no ha podido parar la covid son las obras y proyectos de la APA. Según Jesús Caicedo, “estos doce meses han sido uno de los periodos más intensos y de mayor actividad en nuestros puertos”. Y es que, entre las obras realizadas y las que están en marcha, así como los proyectos en redacción para nuevas infraestructuras, suponen una inversión de unos 40 millones de euros hasta 2025, “que contribuirán a impulsar la actividad portuaria y ayudarán a salir reforzados y más rápidamente de esta situación generada por la pandemia”.

Entre las obras culminadas en el último año, destacan la ampliación de las pantallas atrapa-polvo del Muelle de Pechina, la construcción de dos pantalanes para pequeños barcos pesqueros en el Puerto Pesquero, la Terminal para Vehículos Pesados, con capacidad para más de 200 camiones, el faro de Mojácar –que ha sustituido al de Garrucha-, la urbanización de la Terminal de Contenedores, la ampliación del acceso al Puerto por Pescadería y la construcción de una rampa de varado y botadura para pequeñas embarcaciones, ubicada en el fondeadero del Puerto Pesquero.

En relación con el compromiso con la sostenibilidad, la APA ha puesto en marcha este año la planta fotovoltaica de la Estación Marítima, y ha instalado 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos, de los cuales 10 podrán ser utilizados también por usuarios ajenos a las comunidades portuarias de Almería y Carboneras. También ha ampliado el parque móvil con la adquisición de siete nuevos vehículos eléctricos, y ha instalado tres torres de alumbrado en el Muelle de Pechina con tecnología LED que mejoran la eficiencia energética, así como dos estaciones lava-ruedas.

Este año han comenzado también las obras para la construcción de la nueva sede para la Policía Portuaria, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la remodelación del Puerto Pesquero de la capital, con la demolición de las viejas casetas de pescadores, el drenaje del Muelle de Ribera I, del Puerto de Carboneras, y la apertura de una puerta para comunicar el Camino del Faro, del Muelle de Poniente, con el depósito judicial de embarcaciones, situado en la nueva explanada de La Piscina, explanada que sigue ampliándose, dentro del proyecto de ordenación de este espacio ganado al mar.

Y en relación también con la seguridad en el recinto portuario, la APA ha entregado al Ayuntamiento un camión de bomberos, y a cambio, el Consistorio prestará servicios de extinción de incendios en las instalaciones del Puerto de Almería de manera puntual y cada vez que sea necesaria la intervención de dicho servicio, durante un periodo de diez años.

Proyectos

Con la vista puesta en los próximos años, en este ejercicio se ha dado un gran impulso a proyectos como el de la ampliación del Muelle de Pechina y la conexión con el Dique Exterior (en fase final de la redacción del proyecto), y al del Centro de Segundas Ventas de Pescado. También está a punto de finalizar la redacción del proyecto de ampliación y adecuación del Muelle de Levante para tráfico de cruceros y la recuperación ambiental del frente marítimo de las Almadrabillas, unos estudios fundamentales para el desarrollo del Puerto-Ciudad, proyecto que tendrá como avanzadilla la creación de un paseo peatonal sobre el Cable Inglés, cuyas obras de la segunda fase de restauración han superado ya el 80% de ejecución, si bien llevan unos meses de retraso, debido a los problemas logísticos para el transporte de la madera desde Camerún.

Otro proyecto cuyas obras comenzarán a primeros de 2022 es el de la instalación de dos pantalanes flotantes más en el Puerto Pesquero.

Con el objetivo de dar nuevos pasos de cara a la intermodalidad del transporte, la APA quiere agilizar proyectos como el de la integración del ferrocarril en el Puerto y la construcción de un acceso directo desde la autovía A-7 por el barrio de Pescadería. Para ello, junto con Puertos del Estado, próximamente se concertarán sendos encuentros con el Ministerio de Transportes para agilizar los proyectos. En estos encuentros también se abordará la realización de un estudio de viabilidad de la mejora de los accesos por carretera al Puerto de Carboneras. Asimismo, la APA apoya el proyecto de Puerto Seco de Níjar.

Gestiones

Entre las actuaciones y gestiones que ha realizado la Autoridad Portuaria este año para mejorar y ampliar servicios, se pueden destacar el apoyo al establecimiento de un servicio marítimo para el transporte de frutas y hortalizas frescas hasta Europa. Con este objetivo, el pasado junio se celebró en Almería una jornada sobre Transporte Marítimo de Corta Distancia y el Compromiso con la Sostenibilidad. En junio el Puerto acogió también una jornada en la que presentó el proyecto ‘Creasi-PAC’, para impulsar un nuevo modelo de desarrollo de los puertos, basado en la economía azul, para afrontar la transición ecológica y digital. En este mismo sentido, la APA ha encargado a Grant Thornton la elaboración de un Plan de Transformación Digital e Innovación.

Con el objetivo de impulsar el turismo de cruceros, además de participar en actos organizados por Suncruise Andalucía, la APA ha creado una mesa de trabajo junto con el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

En relación al proyecto Puerto-Ciudad, en el que trabaja de la mano del Ayuntamiento, la APA se ha sumado este año a la comisión técnica que estudia la mejor integración del Club de Mar en dicho proyecto.

“Con sus luces y con sus sombras, este año, como el año 2020, se ha vuelto a poner de relieve el valor estratégico y esencial de puertos como los de Almería, que han garantizado en todo momento el buen funcionamiento de la cadena de suministro para que nuestro tejido productivo no deje de funcionar, y para asegurar el abastecimiento a los ciudadanos”, según destaca Jesús Caicedo, quien recuerda que con el objetivo de ayudar a la Comunidad Portuaria a afrontar mejor la difícil coyuntura, la APA ha reducido a varias empresas las tasas por concesiones de ocupación y actividad en los puertos.