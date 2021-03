Jesús Barranco: “Tenemos que pasar de ser empresas eficaces a eficientes”

El gigante agroalimentario almeriense de La Unión Corp; una de las empresas más importantes del mundo como comercializador alimentario, afronta este 2021 con pies de plomo y las reservas propias de una situación de pandemia que ha supuesto un revés para toda la sociedad. Aún así, con el deber de una filosofía y misión muy marcadas, la empresa con matriz en El Ejido, es sabedor de la importancia que tiene su labor dentro de este, el sector que ha sido clave durante los meses más duros de la crisis sanitaria por la COVID-19.

En palabras de su CEO, Jesús Barranco, al medio de comunicación radiofónico Onda Cero Almería, la empresa encara este curso al menos con algo de conocimiento, “ya que no sabíamos al principio a lo que estábamos expuestos. Ahora las decisiones, o por lo menos hasta esta parte, han sido muy inmediatas producto de la pandemia, con el correspondiente impacto en el negocio”, explica Barranco, quien recuerda que, cuando empezó la pandemia hace ahora casi un año, no sabíamos muy bien a que nos enfrentábamos, pero nadie, ni la administración ni las empresas, ni por supuesto la sociedad. Todo fue prueba error. También ha habido falsas promesas por parte de la administración, porque esto era más complejo de lo que cabía esperar, y no se han podido cumplir”.

El CEO de La Unión, afirma que los hábitos de los consumidores han cambiado, pero no solo de ellos, también de los supermercados y la distribución, a los que se les puede considerar metafóricamente como los grandes vencedores en este momento convulso, por la necesidad de abastecer a la población. “Por las circunstancias, y por suerte, el sector almeriense estaba muy bien posicionado con respecto a ellos. Y hemos sabido captar la necesidad de consumidor final”.

En este momento, Barranco asegura que el sector trabaja con una doble visión. “Prestamos mucha atención a las trincheras, metafóricamente, es decir, cara a medio plazo, pero sin perder la perspectiva día a día. Aquí es muy importante tener presente tu filosofía, tu visión y tus valores más que nunca. Saber hacia donde quieres dirigir tu negocio”.

De esta situación sanitaria, asegura que el mayo aprendizaje ha sido “la necesidad que tenemos de pasar de ser empresas eficaces a ser empresas eficientes, algo crucial para la competitividad. Estamos en una fase en la que las empresas tenemos que luchar por la supervivencia, porque la situación con la pandemia es complicada”.