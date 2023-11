CSIF Almería ve preocupante que más de la mitad de los nuevos contratos sean temporales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos del paro del mes de octubre presentados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal y, aunque se congratula de que Almería sea de las pocas provincias en las que ha descendido levemente el número de parados, considera preocupante que más de la mitad de los nuevos contratos realizados en este periodo sean de carácter temporal, en concreto, 2.011 de los 3.717 totales.

Para el sindicato que el número de desempleados haya descendido en 363 personas, un 0,67 por ciento, es positivo, pero recuerda que todos los nuevos empleos están vinculados a la campaña hortofrutícola, tal y como se desprende de las cifras presentadas, dado que 62 nuevos empleos pertenecen al Sector Agrario y 249 al de Servicios y es que es este sector el que alberga al personal del manipulado. “Por tanto, las nuevas incorporaciones al mercado laboral son de carácter temporal y, en consecuencia, producto de la temporalidad del agro almeriense”, puntualiza Juan Fernández Cabezas, presidente de CSIF Almería.

Asimismo, el responsable sindical también interpreta que, con los datos aportados por el SEPE, la media de contratos por persona oscila en los 10, si tenemos en cuenta que de las 3.717 nuevas relaciones contractuales se reparten entre los 363 nuevos empleos. “Nos lleva pensar que la de precariedad está intrínsecamente unida a los flujos

productivos del mercado laboral de la provincia y debemos empezar a poner medios para paliar esta situación que es la tónica dominante, no puede ser que una sola persona acoja en 30 días una decena de contratos, eso no es empleo de calidad y, por consiguiente, no hace que se consoliden las economías familiares de la provincia”, ha señalado Fernández Cabezas.

Desde el ámbito autonómico CSIF ha lamentado que Andalucía lidere en términos absolutos en España la subida del paro en el mes de octubre, con 7.401 nuevas personas desempleadas, hasta llegar a las 719.605, lo que supone que Andalucía acapara dos de cada diez nuevos parados en el conjunto del país, donde se han registrado 36.936 más el pasado mes, hasta alcanzar los 2.759.404.

En esta línea, el sindicato reclama “una apuesta firme por fortalecer los servicios públicos como la sanidad o la educación a través de la creación de empleo de calidad en el sector público y que se consolide además de una forma estructural”.

Para la central sindical, “es fundamental el refuerzo de los servicios públicos como motor de empleo, así como la implementación de políticas que permitan cambiar el modelo productivo hacia otro menos dependiente de los servicios y más vinculado a los sectores como la industria y la innovación”.

Además, de nuevo son las mujeres las que más se ven afectadas por el paro. Así, la cifra de desempleados varones en octubre se sitúa en Andalucía en 279.196 y la de desempleadas se eleva a 440.409, lo que representa más de 61,2% del total. A este respecto, el presidente de CSIF-A, ha demandado “políticas para corregir esta brecha de género de manera que se mejore la situación de la mujer en el mercado laboral andaluz”.