Carmen Crespo pide al Estado que aporte por emergencia 5 hm³ al levante almeriense

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado al Gobierno central la dotación, por la vía de emergencia, de 5 hectómetros cúbicos de agua provenientes de desaladora Bajo Almanzora, siendo esta opción viable así como la finalización de la reparación de esta infraestructura estratégica. La última reunión mantenida por la titular de Agricultura de la Junta de Andalucía con representantes del Ministerio de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa esta petición, con la que se pretende paliar, de forma urgente y temporal, un problema que se arrastra desde 2012, cuando la desaladora del Bajo Almanzora quedó inutilizada tras las inundaciones sufridas.

“Hemos hecho ver a la Secretaría de Estado de Aguas la necesidad de poner en marcha una fórmula de urgencia de cara al próximo verano que garantice el riego al Levante almeriense mientras se ultiman los trabajos para la puesta en marcha de nuevo de la antigua desaladora”, comenta Carmen Crespo. En esta línea, la consejera de Agricultura destacó la buena acogida que ha tenido esta propuesta por parte del Gobierno central, al tiempo que auguró que actuaciones como ésta “serán fundamentales para el presente y futuro de comarcas como el Bajo Almanzora y otras de Andalucía”.

En este sentido, Crespo ha solicitado también al Gobierno central la necesidad de duplicar la capacidad de desalación con la que cuenta actualmente la provincia de Almería, “que no aguanta con estos niveles, por lo que hay que dinamizar la ampliación de las desaladoras de Dalías, Carboneras y el Alto Almanzora”, actuaciones para las que ha puesto como ejemplo el interés de la Junta de Andalucía por colaborar, “aunque son actuaciones que no están dentro de nuestra competencia, pero el Gobierno andaluz ha querido ser sensible con las necesidades urgentes que hay”.

Aguas regeneradas

La consejera de Agricultura ha destacado también el papel pionero de Almería en el capítulo de las aguas regeneradas para el sector hortofrutícola, “una apuesta del Gobierno de Andalucía que nos permitirá conectar toda la provincia y reutilizar nuestras aguas para el riego, con lo que fabriquemos agua y aportaremos a nuestros productos un sello de sostenibilidad y circularidad muy apreciado por los consumidores europeos”.

Para Crespo, el trabajo conjunto de los regantes, ayuntamientos y la Junta de Andalucía ha permitido ya que el poniente almeriense sea pionero en el capítulo de uso de aguas regeneradas, “y en los próximos presupuestos de la Junta se contemplan nuevas acciones para ampliarlo al resto de la provincia, de manera que dejemos los acuíferos existentes para otros usos o en la recámara”.