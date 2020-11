Castillo de Tabernas embotella su aceite AOVE en vidrio por la sostenibilidad y el sabor

La sostenibilidad no es una opción , es el único camino a seguir. La sociedad está cada vez más concienciada con este hábito y en el caso de Castillo de Tabernas , el cuidado del medio ambiente es un propósito que la compañía tiene grabado en su ADN desde que plantó los primeros olivos en el Desierto de Tabernas. Por eso, desde el principio ha optado por el envase de botella de vidrio, que es 100% reciclable.

Propiedades intactas del aceite AOVE

Pero es que además es el mejor material para conservar las propiedades del aceite de oliva virgen extra Castillo de Tabernas. Por un lado, es un material que no sufre ningún proceso de oxidación a lo largo del tiempo y, por otro, es inerte al contacto de los alimentos. En esta línea, el aceite de oliva virgen extra es un producto vivo y su composición cambia desde el momento en el que se produce. Por esto, la mejor forma de conservarlos es con envases elaborados con elementos inertes y opacos, que no alteren su composición y no permitan que pase la luz que acelera el proceso de oxidación. Es decir, las botellas de vidrio ópalo y de color oscuro como el verde, que es el material que utiliza Castillo de Tabernas, y que comercializa en su tienda online www.aceitecastillodetabernas.es

La empresa almeriense elabora un aceite de oliva virgen extra de máxima calidad, en un magnífico pulmón verde en el centro de la provincia de Almería, junto al Desierto de Tabernas, el lugar con más horas de sol al año de toda Europa, donde mima a más de 100.000 olivos. En este espacio natural, y uniendo tradición e innovación, elabora tres variedades de aceites de oliva virgen extra, picual, hojiblanca y arbequina, así como las variedades de coupage personalizados, obteniendo un zumo de oliva con solo 0,1 grados de acidez natural, suave y frutado y con una gran cantidad de antioxidantes y componentes naturales beneficiosos para la salud. El aceite de oliva AOVE lo comercializa en botellas de vidrio. Y también tiene envases de mayor tamaño en latas, revestidas para que los componentes del metal no pasen al aceite de oliva virgen extra, un material que también reciclable.