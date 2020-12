Coexphal califica la huelga del manipulado en Almería de fracaso estrepitoso

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, considera que la huelga ha tenido un estrepitoso fracaso ya que la gran mayoría de empresas y cooperativas asociadas han podido abrir sus almacenes y trabajar con casi normalidad, a pesar de estos cuatro días de coacción sindical.

Las pocas empresas que han tenido dificultades para trabajar ha sido porque los piquetes han impedido a los trabajadores el también legítimo derecho al trabajo; y a medida que se han ido disipando los piquetes se ha comprobado que los trabajadores iban a sus puestos de trabajo del manipulado casi en tu totalidad.

Tras una reunión de urgencia el pasado sábado en la Subdelegación de Gobierno de Almería, desde Coexphal agradecen la presencia de la Guardia Civil así como de la Policía Local, que han posibilitado el acceso de los trabajadores a la mayor parte de los centros de trabajo de las empresas comercializadoras.

Para Coexphal, las exigencias de los sindicatos son de tal calibre que no pueden ser asumidas, y no se puede forzar ni se debe firmar un convenio o pacto que luego no pueda cumplirse.