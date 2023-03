La Comisión de Prevención de Riesgos se celebra en un clima de colaboración y retos

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado hoy en la reunión de la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales “el buen clima, la colaboración y trabajo conjunto entre la administración y los agentes económicos y sociales de la provincia con el objetivo común de reducir la siniestralidad, extendiendo la cultura preventiva en toda la sociedad” y ha manifestado que “Andalucía es un referente en el diálogo social, como muestra el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito esta semana por el presidente de la Junta con la CEA, UGT-A y CCOO-A y dotado con 9.000 millones de euros en medidas de apoyo a familias, jóvenes, pymes y autónomos”.

La Comisión Provincial ha abordado las actuaciones realizadas y la evolución de la siniestralidad en 2022, así como las acciones para 2023. Amós García ha destacado que en 2022 la Junta ha destinado 1.062.273 euros a proyectos de asistencia técnica, formación e información en prevención y a ayudas a empresas para inversiones en seguridad. También ha resaltado la buena marcha del plan conjunto de actuación iniciado con Asempal, UGT, CCOO y la Asociación de Mutuas de Almería, agradeciendo su implicación para que “cada vez esté más nutrido con acciones de formación, asesoramiento y concienciación coordinadas”; las actuaciones realizadas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería y la campaña específica para la prevención de caídas en altura.

Según ha detallado, esta campaña se ha realizado en medios de comunicación y redes sociales con el lema ‘Si subes seguro, seguro que bajas’, y a ella se suman dos acciones de formación organizadas junto a las mutuas y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales con cerca de 250 participantes, así como el reparto de folletos y guías para el uso seguro de líneas de vida provisionales y el refuerzo del asesoramiento e información a empresas que realizan trabajos en altura por los técnicos habilitados del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería. También se sigue trabajando para aumentar el número de empresas incluidas en el programa Alerta Accidentes, mediante el cual se asesora durante un año para reducir su siniestralidad a empresas con accidentes graves o mortales.

El delegado de Empleo ha informado de que en 2022 se han organizado desde el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en Almería 21 actuaciones de formación y concienciación en las que han participado cerca de 1.200 personas entre empresarios, delegados de prevención, técnicos prevencionistas y estudiantes.

"Existe un buen clima, la colaboración y trabajo conjunto entre la administración y los agentes económicos y sociales de la provincia con el objetivo común de reducir la siniestralidad", Amós García Hueso

También ha dado cuenta de otras actuaciones del Centro de Prevención en 2022, como la investigación de 70 accidentes, el envío a la Fiscalía de 30 informes técnicos y 68 partes de accidentes y la emisión de 131 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad. En el área de vigilancia de la salud, se han hecho 822 reconocimientos médicos y emitido 1.498 informes de reconocimientos y de valoración de trabajadores de especialidad sensibilidad, adaptación de puesto de trabajo y protección de la maternidad y se ha realizado una campaña de visión para mayores de 40 años.

García Hueso ha destacado los 291.177 euros aprobados en 2022 para respaldar inversiones en equipos más seguros y en proyectos de integración de la prevención en la gestión empresarial de 26 pymes almerienses que han invertido más de 586.500 en estas actuaciones. Asimismo, ha indicado que el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales ha financiado con 771.096 euros acciones de formación para trabajadores y delegados de prevención, proyectos de asistencia técnica e información a trabajadores, empresas y autónomos y acciones de investigación innovadoras impulsados por Asempal, la CEA, CCOO, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada, ATA-Andalucía, la Universidad de Almería, la Asociación de Estudios Almerienses, la Fundación Finca Experimental Anecoop y Tecnova.

291.177 euros Han sido aprobados en 2022 para respaldar inversiones en equipos más seguros

El delegado de Empleo también ha recordado que en 2022 se ha seguido desarrollando el III Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, con campañas de concienciación, divulgación de buenas prácticas para agricultura y construcción y la preparación de un protocolo junto a la Dirección General de Tráfico para prevenir la siniestralidad vial, así como de la tercera oleada de las encuestas de condiciones de trabajo y sobre gestión preventiva en las empresas.

También ha informado del envío de una carta el 18 de noviembre de 2022 al Ministerio de Trabajo y Economía Social en la que se solicita como autoridad laboral y tal y como se acordó en la anterior comisión, la creación de una unidad específica de prevención de riesgos laborales dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Almería, como la que existe en otras provincias andaluzas.

Asimismo, ha recordado que se está trabajando para aumentar el equipo de técnicos habilitados para colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que durante 2022 realizaron 744 visitas a empresas para asesorarles en la mejora de sus medidas de seguridad, con las que consiguieron subsanar deficiencias en 263 de ellas, remitiendo a la Inspección 15 informes por incumplimiento de los requerimientos.

Actuaciones programadas para 2023

El delegado de Empleo ha avanzado que en 2023 el número de visitas a empresas puede aumentar hasta 940 con la incorporación de un técnico más y que a los sectores prioritarios (agricultura, industria de la alimentación, fabricación de plásticos y de maquinaria, reparación e instalación de maquinaria, venta y reparación de vehículos, comercio y restauración) se sumarán los servicios de alojamiento, la industria de la madera, la fabricación de productos no metálicos, la captación, depuración y distribución de agua, la industria química y los trabajos en invernaderos y en el manipulado hortofrutícola.

Amós García también ha informado sobre la colaboración iniciada por la Delegación de Empleo con la Diputación Provincial con el programa de radio ‘Seguridad laboral al día’, que se emite cada lunes desde el 6 de marzo en Dipalme Radio y en el que se aborda “de forma amena, útil, positiva y didáctica la difusión de la cultura preventiva y aspectos concretos de seguridad laboral relacionados con los principales riesgos presentes en Almería por la composición de su tejido productivo, contando con expertos, empresarios, trabajadores y representantes sindicales para trasladar el día a día de la prevención a todos los rincones de la provincia”.

Para el año 2023, Amós García ha anunciado 15 acciones formativas programadas con especial atención a la prevención de caídas en altura, entre las que ya se han realizado dos sesiones de un curso práctico de esta temática para delegados de prevención de UGT y CCOO; seguridad en invernaderos, riesgos ergonómicos y psicosociales del trabajo en residencias geriátricas, aplicación de fitosanitarios en la agricultura, seguridad basada en el comportamiento, las TIC en la prevención, mindfulness o la nueva ley de residuos peligrosos y su implicación en los trabajos con amianto. Además, se prevé la realización de formaciones en materia de seguridad vial, discapacidad, seguridad en trabajos con aglomerados de cuarzo, prevención de silicosis y en el sector de la construcción.

15 acciones formativas Son programadas con especial atención a la prevención de caídas en altura, entre las que ya se han realizado dos sesiones de un curso práctico de esta temática para delegados de prevención de UGT y CCOO

Entre las acciones de concienciación de 2023, García Hueso ha resaltado el próximo desarrollo del 20 al 31 de marzo de la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, que llevará la cultura preventiva a 480 escolares de diez colegios de la provincia, y que incluye charlas a padres y madres y docentes y el reparto de materiales.

Además, ha explicado que se realizarán campañas de prevención de trastornos musculoesqueléticos, sobre empresas con riesgo de exposición al amianto, del sector de compactos de cuarzo y de sectores prioritarios en materia de enfermedades profesionales por exposición a agentes físicos y químicos, carcinogénicos, por ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, agentes biológicos, asbestosis, silicosis y asma y enfermedades en la piel por sustancias fotosensibilizantes o agentes infecciosos.

También ha anunciado que en mayo o junio de 2023 se abrirá la convocatoria de incentivos a pymes para apoyar inversiones en seguridad laboral, con un presupuesto aproximado de 300.000 euros y que la Consejería de Empleo ha comenzado a elaborar la IV Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud 2024-2028, que incidirá especialmente en los riesgos psicosociales, el teletrabajo, la seguridad y salud en las pymes, la investigación de accidentes mortales por patologías no traumáticas y accidentes de tráfico y de enfermedades profesionales y el impulso de la cultura preventiva como materia transversal en la etapa educativa.

La comisión provincial está compuesta por la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, representantes de UGT, CC.OO., Asempal, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y las Delegaciones de Salud y Consumo y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria y Energía.

Evolución de la siniestralidad en 2022

La población afiliada en 2022 en Almería fue de 287.426 trabajadores, 10.111 más (subida del 4%) que en 2021. Los accidentes con baja, incluyendo los producidos in itinere, fueron 9.250, un 4,4% más que en el año pasado. Subieron los siniestros leves de 8.775 a 9.159 y los mortales pasaron de 15 a 26, mientras que los graves descendieron de 66 a 65. Los accidentes con baja en jornada laboral, excluyendo los producidos in itinere, subieron un 3,7% pasando de 7.785 a 8.075. Los accidentes in itinere fueron 1.175, un 5,8% más que en 2021.

En la comparativa interprovincial, Almería es la segunda provincia que menor aumento del número de accidentes ha experimentado en 2022. Los accidentes in itinere son los que más contribuyen al incremento, ya que crecen un 9,7% mientras que los accidentes en jornada laboral lo hacen en un 3,7%. Almería es la provincia andaluza donde menos han ascendido los siniestros in itinere.

En cuanto a las causas de los accidentes laborales mortales durante 2022, se produjeron 21 en jornada laboral, de los cuales 9 son imputables de manera directa a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, causados por una picadura, dos ahogamientos, tres caídas en altura y tres atrapamientos; además, ocurrieron seis infartos u otras patologías no traumáticas y seis accidentes de tráfico. Se suman a éstos últimos cinco accidentes mortales in itinere, por lo que la siniestralidad vial supone la principal causa del total de accidentes mortales, el 42% del total.

Por sectores, la siniestralidad laboral ha descendido en prácticamente todos, salvo en servicios (6,5%) y construcción (0,8%). En la agricultura ha bajado un 11,1%, en la industria extractiva un 8,8%, en las actividades de suministro de agua y en actividades de saneamiento y gestión de residuos ha caído un 25,8%, así como en el suministro de energía eléctrica (-15,1%).