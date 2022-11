Cosentino patrocina los Premios AD con una propuesta rediseñada del galardón tradicional

Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, ha patrocinado la cita anual que reúne a lo más granado del sector de la arquitectura y el diseño en su XVI edición; los Premios AD 2022.

Arquitectos, diseñadores, interioristas y artistas, pudieron disfrutar de una velada que tuvo lugar la noche del lunes en la Real Fábrica de Tapices de Madrid para rendir tributo a los cinco galardonados de esta última edición dirigida por Maite Sebastiá, directora de AD y Oliver Jahn, Deputy Global Editorial Director AD.

Este año como novedad, Cosentino ha sido patrocinador de este encuentro que, junto a Studio Animal, ha rediseñado el concepto tradicional de estatuilla convirtiéndola en una sofisticada lámpara Lampade, un objeto estético y funcional, revestido con Onirika, la última colección de piedra ultracompacta Dekton.

Javier Jiménez diseñador de este nuevo concepto de trofeo ha destacado que “los premios son siempre como un objeto que acaba en un sitio olvidado porque no tienen utilidad, entonces la idea era usar el logotipo de AD, simplificarlo y convertirlo en un juego geométrico y a la vez intentar darle una utilidad que vaya más allá de la carga simbólica que tiene, en este caso lo hemos convertido en una lámpara, acaba siendo la guinda”. Además, ha resaltado la oportunidad de trabajar con una marca como Cosentino que siempre está a la vanguardia y con la que “yo me identifico mucho porque nosotros estamos siempre en ese momento de riesgo permanente y de intentar ir más allá de lo que un espacio te puede ofrecer y además el equipo se ha volcado de una manera que no me había pasado nunca”,

Una alfombra roja llena de diseño y talento unida en estos premios que, además de reconocer lo mejor de la arquitectura, el interiorismo y el diseño, premian el talento, las artes y el compromiso social. En esta decimosexta edición, se han entregado cinco galardones en diferentes categorías:

Premio AD 2022 a la Arquitectura. Rafael Aranda de RCR Arquitectes

Rafael Aranda de RCR Arquitectes Premio AD 2022 a la Interiorista del Año. Gema Gutierrez de Puntofilipino

Gema Gutierrez de Puntofilipino Premio AD Campari 2022 al Mejor Diseñador y Creativo. Guillermo Santomà

Guillermo Santomà Premio AD 2022 a la Divulgación. Ter

Ter Premio AD 2022 Especial de la Redacción. Sara Uriarte

Todos los asistentes fueron despedidos con un Goody Bags que contenía un conjunto de tablas de mesa de diseño elaboradas con los colores de Kraftizen, nueva serie de Dekton®, que combina y une los valores de la artesanía con la tecnología avanzada que representa la marca de Cosentino.