Cosentino y Tom Dixon transforman el diseño del baño con 'Metamorphic'

Cosentino, compañía líder mundial en la producción de superficies sostenibles para la arquitectura y el diseño, despliega toda su versatilidad en el ámbito del baño, está presente un año más en la Semana del Diseño de Milán, firmando una de las instalaciones más destacadas del programa de FuoriSalone. Para esta ocasión, la firma se ha aliado con el reconocido diseñador británico Tom Dixon y su equipo en Design Research Studio, para inspirar el mundo del diseño de baños con una visión arquitectónica audaz para este espacio con la propuesta titulada "Metamorphic". La instalación, inaugurada ayer y que ha cobrado vida casi en su totalidad con la aplicación de la piedra ultracompacta Dekton®, muestra la versatilidad, sostenibilidad y durabilidad de este material innovador y de alto rendimiento para generar ideas para el futuro de los baños.

Desafiando la percepción del baño como un espacio oculto y puramente funcional, "Metamorphic" es una intervención arquitectónica y escultórica que reinventa la posición del baño en el diseño de interiores. Inspirada por la fascinación de Tom Dixon por los nuevos métodos de construcción modular y el amplio conocimiento de las altas propiedades de Dekton, la instalación presenta cuatro módulos de diferentes tamaños que muestran una nueva visión de este espacio como punto focal de la arquitectura de interiores. "Metamorphic" lleva a los visitantes a un viaje a través del mundo modular, con formas disruptivas, a lo que se une un juego de efectos entre el agua, el sonido y la luz.

“Desde hace tiempo me fascinan los baños prefabricados insertados luego en los edificios como módulos. Esta concepción fue el punto de partida y la inspiración inicial detrás de Metamorphic. Después, tras visitar la sede central de Cosentino y la fábrica de Dekton en España, me cautivó la innovación y la sostenibilidad del producto. La durabilidad y la belleza de Dekton me han permitido crear una instalación 3D unificada y sin fisuras, casi como si estuviera tallada en piedra. El resultado final muestra el baño como un lugar práctico de refugio, y abre la oportunidad de que estos espacios sean más expresivos y casi heroicos”, declara Tom Dixon.

“Para Cosentino es un honor colaborar por primera vez con una figura de la talla de Tom Dixon y hacerlo, además, en la cita más importante de la industria del diseño a nivel global”, apunta Eduardo Cosentino, VP Global de Ventas de Grupo Cosentino. “Cuando arrancamos con este proyecto, teníamos clara la apuesta por desarrollar una instalación propia que mostrara la versatilidad de Dekton®, y sus posibilidades de aplicación más allá de las encimeras o las pieles de los edificios. Con Metamorphic pretendemos inspirar a la comunidad de diseño, y aportar una perspectiva única sobre las posibilidades para un espacio tan vital como el baño”.

Cosentino ha estado presente desde hace quince años en la Semana del Diseño de Milán, tanto dentro del Salone del Mobile durante las ediciones de EuroCucina, como varios años en Fuorisalone. Esta edición marca un hito de gran relevancia para ambas firmas, ya que ‘’Metamorphic” supone el regreso de Dixon al Salone después de nueve años. Asimismo, y cerrando el círculo con Italia, para la instalación se ha contado prácticamente al completo con los diseños de la reciente colección Pietra Kode de Dekton. Una serie que reinterpreta la belleza atemporal de tres piedras clásicas italianas: Vicenza, Travertino y Ceppo di Gré y que, como todo el portfolio de la marca, es un producto neutro en carbono para todo su ciclo de vida.

“Metamorphic” puede ser visitado en el número 11 de Via Palermo del 18 al 23 de abril con recorridos personales para grupos pequeños cada 10 minutos. Este proyecto visitable esta semana en Milán, se une en próximas semanas a la propuesta de baño “Le Bain Parisien”, que Cosentino y la diseñadora Alejandra Pombo muestran hasta el próximo 28 de mayo en Casa Decor Madrid 2023.