Vacunación, reducción de costes y ayudas directas: inyección que el sector turístico clama

Piden mayor seguridad jurídica y estabilidad en la normativa para que las empresas puedan planificar y organizarse. Los calendarios de la administración tienen que acompasarse con los empresariales, no se puede legislar de un día para otro. El sector no puede ser “cabeza de turco” en caso de repuntes puntuales de contagios ya que está demostrado que los establecimientos y actividades turísticas no son focos de contagio.