Estudiar en familia: FP Dual en las clases de Cosentino

Tres miembros de una misma familia, los Navarro-Martínez, comparten aula en el Grado Superior Mecatrónica de FP Dual que se imparte en la sede en Cantoria (Almería) del Grupo Cosentino de la mano del IES Juan Rubio Ortiz de Macael (Almería) y con la aprobación de la Consejería de Educación de la Junta.

El más joven de ellos es Ismael Navarro, el hijo, quien optó por esta modalidad de formación cuando le llegó el momento de decidir si estudiaba o trabajaba: “Empecé a mirar ofertas y encontré esto. No sabía ni lo que era la FP Dual, pero cuando investigué y vi cómo era, me gustó y aquí estoy”, relata a EFE.

“La Dual es fantástica, te enseña cosas que en un aula no aprendes nunca. Te forma muchísimo”, asegura mientras confiesa entre risas que tener a sus progenitores en clase no siempre es fácil, aunque no es una situación “tan catastrófica como puede llegar a parecer” porque nota mucho este apoyo en casa, donde todos se ayudan entre sí.

Su madre ya cursaba un grado medio cuando “se presentó la covid”: “No se sabía muy bien lo que iba a pasar y dije, pues bueno, ya que estoy, engancho y me apunto al superior (…) luego fue ya cuando mi hijo dijo: pues yo también. Entonces ya nos encontramos los tres juntos.”, explica Leticia Martínez.

Dice que al principio su vástago se mostró más reacio porque pensaba que iban a tener otro comportamiento con él, pero luego "en clase, conforme ha pasado el tiempo, muy bien, no ha habido ningún problema”.

Ismael Navarro padre es trabajador de Cosentino desde mayo del 2010 y gracias a los estudios que ha podido realizar en su propia empresa ha podido cambiar de trabajo: "Gracias a Dios me están dando bastantes ventajas en el tema de horarios y los profesores que tenemos nos apoyan a los trabajadores”, afirma.

Ahora espera ir “progresando poco a poco” con este Grado de Mecatrónica, pero ya ha logrado algo casi tan importante como eso y es que "esta época es la que mejor me estoy llevando con mi hijo, tenemos más cosas en común que antes de estudiar”, confiesa.

Marco Antonio Cortés es otro de los estudiantes de este Grado; dejó su Jaén natal para trasladarse hasta Cantoria porque siempre le había gustado la mecánica, la electricidad, desde pequeño.

"Quizá mi futuro pasaba por aquí, lo que no esperaba es que fuese en Cosentino”, asegura, ya que "aunque te vengas a un pueblo pequeño tienes una empresa muy seria, muy grande detrás tuya, que es Cosentino, que cree en la gente joven”, subraya antes de sentenciar que no hace falta ir a una gran ciudad para formarse.

Pero en Cosentino la oferta formativa es mayor. Por ejemplo, Toñi Martínez, que antes era peluquera y pensaba en opositar, cursó el Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico y ahora es una de las empleadas de la multinacional almeriense.

“Para mí ha sido un descubrimiento. Una cosa que nunca me había llamado la atención, nada de electrónica, y cuando empecé a estudiar yo quería más y más, y quería trabajar en lo que había estudiado, no quería irme a calidad ni nada, quería irme a mantenimiento”, recuerda. Y así ha sido.

Encarnación Sabiote, que es profesora del IES Juan Rubio Ortiz y enseña en la sede de la compañía, apunta que la FP Dual en Cosentino es un “gran proyecto que comenzó en 2008”, que ha permitido pasar del Grado Medio de Mantenimiento de FP DUAL a dos líneas de Grado Superior o Curso de Especialización o máster de FP en Fabricación Inteligente.

“Este curso estamos alrededor de 130 alumnos y 13 profesores”, detalla antes de incidir en que los alumnos aprenden trabajando y que “la colaboración ha sido estupenda (…) La empresa pone todos los recursos necesarios, hay mucho trabajo en equipo entre los profesionales de la empresa y la Junta”, sostiene.

Pero por encima de todo, destaca que un 95 por ciento de los alumnos que finalizan estos módulos se incorporan a la compañía tras la realización.

Ana Silvia Navarro, responsable de Desarrollo Industrial en Grupo Cosentino, coordina estas formaciones y subraya la importancia de la educación y la apuesta por el talento de la compañía.

En el 2020, Grupo Cosentino puso en marcha su primer proyecto de Ciclo de Formación Profesional Dual (para el Grado Superior de Mecatrónica Industrial), en colaboración con el IES Juan Rubio Ortiz de Macael, una modalidad educativa que se define por un innovador sistema de alternancia en el que las clases impartidas en la empresa adquieren un mayor peso y duración.

Ya en el 2021, Cosentino puso en marcha, junto al IES Juan Rubio Ortiz de Macael y con la aprobación de la Consejería de Educación, dos nuevos proyectos para el curso 2021/2022, el Grado Medio de Producción (Técnico de Piedra Natural) DUAL, y el Grado Superior de Mecatrónica DUAL.