Éxito rotundo de las II Jornadas de Igualdad de Género de CASI

Durante esta mañana, la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI) ha reunido casi un centenar de personas en el Palacio de Congresos de El Toyo para celebrar las II Jornadas de Igualdad de Género de la mujer cooperativista agraria. En su segunda edición, estas jornadas orientadas a los empleados y socios de CASI, se han con vertido en un espacio referente en su cometido, que no es otro que crear un espacio en el que aprender, inspirarse y reconocer el valor del trabajo de todas las mujeres, pero sobre todo las que forman la familia CASI. Y todo ello, por demostrar el compromiso de la cooperativa almeriense por mejorar el mundo en el que vivimos.

"La cooperativas deben ser referentes y estar a la vanguardia de los cambios sociales", empezaba diciendo el presidente de CASI, Antonio Bretones, en referencia a la igualdad de género. Además, daba a conocer con un palpitante orgullo en sus ojos que el 55% de la plantilla de la cooperativa estaba formada por mujeres, y que en su consejo rector estaban integradas tres féminas, el mayor numero de la historia de la cooperativa.

Acto seguido daban comienzo las jornadas que este año han girado en torno a la comunicación interpersonal en las empresas y cómo se percibe lo femenino y lo masculino en la mente humana, y para abordar estos ámbitos CASI no puedo haber elegido mejor tanto a las ponentes como a la presentadora, la bien conocida Marta Reyero, para dirigir este evento.

La primera en dirigirse al público fue Elsa Punset, que cuenta con un amplia cartera de estudios filosóficos y de humanidades y con más de 2,5 millones de lectores en todo el mundo, con una charla muy participativa que no ha dejado a ninguno de los presentes indiferente. Punset, ha navegado hasta las profundidades de la mente humana, desde donde ha extraído más de una cuestión sobre la que reflexionar. Por ejemplo, tal y como ha explicado la escritora: "Si le sonreímos a alguien, generamos un impacto positivo en su persona, pero en la nuestra también. Lo mismo ocurre si le mostramos ternura, y en ocasiones sirve con un simple 'Hola'", a lo que una una cabeza atrevida le ha respondido que eso asimismo "podría mostrar vulnerabilidad", y es que los rasgos que se han atribuido al género femenino desde hace siglos se han asimilado como signos de debilidad y esto unido a la tendencia humana de ser "esclava de su propio cerebro", ha hecho que se perpetúen estas creencias en la conciencia social estableciendo sesgos cognitivos, como el edadismo, que limitan la forma de pensar tanto de hombres como mujeres.

Asimismo, la escritora ha demostrado que una vez superadas estas limitaciones establecidas por el propio cerebro, el panorama cambia poniendo de ejemplo las empresas incipientes. El 16% del total de las startsups españolas es dirigido por mujeres, y la mayoría de las que triunfan son establecidas por mujeres por de entre 35 y 40 años- lo que hace superar el sesgo del edadismo-. Por otra parte, la tasa de fracaso de startsups femeninas es del 29%, frente al 56% de las masculinas.

Además, ha señalado que el humano tiende a evitar cambios, sean del tipo que sean, pese a que estos cada vez se suceden de forma más acelerada. En el último siglo se han experimentado lo que en otro momento hubiesen sido 20.000 años de cambios. Y esto, ha venido a causar graves estragos en el la salud mental de la población mundial. Sin embargo, según Punset, existe una única salud y todo es interdependiente, por lo que perseguir la salud de uno mismo, supone contribuir a la de todo el mundo.

Tras un breve descanso para recuperar fuerzas. La siguiente en dirigirse al público fue Teresa Baró, quien ha viajado por muchísimos países y ha trabajado con diversas empresas sobre a cuestión de la comunicación y ha ayudado a cientos de mujeres a superar obstáculos, con una charla titulada 'Comunicación personal en el ámbito laboral'.

El objetivo de esta charla no era otro que aprender a comunicarse con las personas del entrono laboral, una virtud innata en unos pero que otros han de poner empeño en trabajar. La ponencia ha empezado hablando del techo de cristal al que se enfrentan muchísimas mujeres, creado por convencionalismo que ha venido arrastrando la tradición y que en ocasiones no se ha roto por la falta de herramientas entre las cuales podría encontrarse la comunicación. Aquí, Baró ha llamado la atención sobre los hombres partícipes de la jornada, que asistiendo a la misma mostraban un gran apoyo, pero que quizás en tiempos anteriores no supieron como ayudar por no contar o no ser conscientes de que la comunicación podría servir de gran ayuda. Asimismo, ha hecho un breve recorrido histórico sobre cómo se ha comunicado la imagen tanto del hombre como de la mujer a través de los siglos y como esos rasgos se han perpetuado en la mente.

Tras finalizar las ponencias, se llevó a cabo una mesa redonda entre las ponentes, para acto seguido dar lugar a una interesante ronda de preguntas, durante la cual los asistentes pudieron trasladar sus dudas, preguntas, intereses y compartir sus testimonios con las participantes. Para finalizar de una forma agradable las jornadas, los asistentes pudieron disfrutar un aperitivo, cortesía de CASI.