Expertos analizan cómo mejorar el ciclo integral del agua en la Universidad de Almería

El agua es un bien escaso en Almería y en buena parte del mundo y sobre su futuro uso para un mejor aprovechamiento se está debatiendo y profundizando, de la manos de expertos llegados de varios puntos de España, en el Curso de Verano 'Gestión integral del agua en un escenario de estrés hídrico', inaugurado este martes.

El vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería, Diego Valera, ha destacado la temática del curso: "una línea de investigación prioritaria de nuestra universidad". Y ha señalado que la UAL está especializada en la gestión del agua, "como no puede ser de otra manera puesto que nos encontramos en la zona de España de menor pluviometría, donde el recurso hídrico está muy presionado, con un elevado déficit; derivado fundamentalmente de los consumos agrícola y urbano". En este sentido ha indicado que "hemos avanzado mucho en la gestión del recurso hídrico para consumo urbano, también para uso agrícola, donde tenemos una eficiencia en el uso del agua admirada a nivel mundial; pero aún podemos avanzar más como veremos en estas tres jornadas del curso".

Además, ha adelantado que la trayectoria investigadora, la infraestructura y los equipamientos específicos para el estudio del agua de la UAL, "nos han animado a trabajar para que seamos reconocidos como Instalación Científica Singular del Agua por parte del Ministerio. Confiamos que sea una realidad en breve".

Valera ha agradecido al Ayuntamiento de Almería y a Aqualia su colaboración en este curso en el que se abordará la protección del recurso hídrico y la sostenibilidad, con un enfoque integral.

José Antonio Sánchez, director del curso, ha explicado que ha sido organizado junto a la Cátedra Aqualia Ciclo Integral del Agua. "Contamos con profesionales de gran prestigio tanto del mundo académico, como industrial o de la administración y vamos a tratar todos los aspectos que abarca los ciclos del agua desde la captación, potabilización, depuración, regeneración, su uso en el riego, su uso urbano...". También ha indicado que el curso se adentrará en el mundo de la investigación "viendo cuáles son las nuevas innovaciones que se están haciendo en tecnologías del agua, hablaremos de aspectos económicos del mundo del agua y finalmente haremos una visita a las instalaciones en las que se están llevando a cabo investigación sobre tecnologías del agua en Almería".

José Vicente Colomina, director del curso, gerente del Servicio Municipal de Aguas de Almería y director de la Delegación para Almería y Jaén de Aqualia, ha mostrado su alegría por haber llegado a este punto, la celebración de este Curso de Verano, tras años de colaboración ente la UAL y Aqualia en diferentes proyectos y, en concreto en la creación de la Cátedra Aqualia. También ha agradecido su constante apoyo a la UAL y al Ayuntamiento de Almería.

Para Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, la temática de este curso no es una cuestión importante para Almería, "sino que me atrevería a decir que es la cuestión de Almería. En nuestra tierra sin agua no hay futuro y por eso son tan oportunas estas llamadas a la reflexión compartida acerca del mejor uso de este bien, especialmente en zonas como Almería que están sometidas a un estrés hídrico muy importante".

La concejala ha explicado que el Ayuntamiento de Almería quiere ayudar dentro de sus posibilidades a potenciar y expandir esa capacidad real de transformación y mejora de la sociedad que se hace desde la Universidad. "Por eso participamos en este curso sobre la gestión Integral del agua que quiere incidir la necesidad de coordinar esfuerzos y ayudar a cambiar el foco de las miradas sobre el agua y su gestión de manera que el modelo económico almeriense pueda seguir siendo fuente de empleo y riqueza, tratando de maximizar el bienestar social y económico de una manera equitativa, sin comprometer nunca el nivel de sostenibilidad ambiental".

Por último, Santiago Lafuente, director de Aqualia en España, ha expresado su satisfacción por participar en el primer Curso de Verano enmarcado en la Cátedra Aqualia, que espera tenga mucho desarrollo. "Da gusto ver el interés de gente joven por la gestión integral del agua de manera profesional como un sector de trabajo y laboral cada vez más potente en España y en el que creemos que hay que despertar a las nuevas generaciones. Almería es una tierra ligada al agua y es un ejemplo de colaboración público-privada, que entendemos que es la mejor forma de gestionar un recurso público con responsabilidad desde la perspectiva triple de sostenibilidad: la social, la económica y la medio ambiental. No hay agua sin esa triple visión".

Conferencia de Juan José Salas

Entre los ponentes de esta primera jornada del curso ha destacado la presencia de Juan José Salas, coordinador del Área de Tecnologías del Agua, de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) quien ha ofrecido la conferencia 'Depuración en pequeñas y medianas poblaciones: una asignatura pendiente'.

"Es un tema importante porque a nivel de depuración prácticamente todo lo que queda por hacer en cuanto a depuración está centrado en las pequeñas poblaciones, me refiero a las de menos de 2.000 habitantes", ha explicado.

La dejadez de este servicio en estas poblaciones se debe a una cuestión lógica. "Se ha empezado por actuaciones grandes para dar servicio al mayor número de personas posible quedando olvidadas estas pequeñas poblaciones, pero ahora es el momento para actuar en ellas".

Este no es solo un problema que se encuentre en España, a nivel europeo ha pasado lo mismo, y es ahora cuando se está planteando actuar en estas poblaciones. "En España prácticamente todas las plantas nuevas de depuración que se hagan van a estar enfocadas a las pequeñas poblaciones. Considero que es un momento importante para tratar en este curso. Estas futuras actuaciones supondrán que toda esa agua que llegaba a los cauces de los ríos o el mar, y demás, de forma contaminada se limpie, se depure y además se reutilice, que es el tema importante, fundamentalmente para el riego agrícola".