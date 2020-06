Fruit Attraction 2020 calentará motores desde el 1 de octubre con LiveConnnect

Ifema ya trabaja para ser un espacio seguro de cara a la feria

Fruit Attraction será Live, Hybrid y Online, iniciando ya toda una campaña de comunicación con el mensaje: The world´s largest fresh produce community Marketplace. Helping fresh produce community to stay open for Business. La refundación se desarrolla bajo un modelo híbrido (físico-digital), que potencia el valor y utilidad del producto. Por otro lado, desde IFEMA ya se trabaja para lograr un espacio seguro de cara a la celebración de esta cita en sus instalaciones. Está adoptando todos los protocolos de seguridad basados en criterios de las autoridades sanitarias y en recomendaciones de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), la European Major Exhibition Centres Association (EMECA), y la Global Association of the Exhibition Industry (UFI), y han creado la Unidad de Control de la Seguridad y la Salud (UCS).