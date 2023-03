Cuatro fruterías de Almería con sabor a huerto

Con el ritmo acelerado de vida que lleva la mayoría de la población, cualquier segundo vale oro, y eso se refleja incluso en las tareas más cotidianas como hacer la compra. La visión práctica y eficiente que la mayoría de personas aplica a su tiempo, al final se traduce en acudir a grandes superficies comerciales donde está todo en un sitio, y en un momento y en un mismo lugar se puede llenar el carrito con todo lo necesario. Así pues, muchos se olvidan de que aún existen muchas pequeñas fruterías repartidas entre los barrios de la capital que velan por que al consumidor le llegue el mejor producto.

La ‘Frutería Susana’ es un comercio situado en la calle Obispo Orberá, muy cerca del Mercado Central, regentado por dos hermanos Susana y Fernando Carreño, naturales de Guadix, pero que llevan 12 años en la provincia almeriense, donde cuentan ya con tres tiendas, dos en Aguadulce y una en la capital.

El principal atractivo de esta frutería, además de su decoración, es su preocupación por recuperar los productos autóctonos de la zona. “Con las estrategias de mercado que predominaron en los años 60, como traer especies de productos de otras provincias para que dieran fruto aquí antes de su tiempo en su lugar de origen, y así poder venderlas allí de forma más temprana, se hizo que las especies autóctonas casi se extinguieran”, apunta Fernando Carreño. “Por eso, nosotros trabajamos con productos de la zona, porque lo que nace en su tierra, tiene un sabor único”, añade.

Además, su decoración particular, al estilo vintage define su filosofía que se basa en que el cliente mantenga la percepción de que lo que compra, viene directamente de la huerta donde ha sido tratado con mimo. Por ello, han trazado una amplia red de proveedores desde el Levante, hasta el Poniente incluyendo la Alpujarra, quienes con pertinentes controles entregan en manos de los hermanos Carreño su producto. De esta manera defienden que la estética del comercio, define su forma de trabajar, pues los productos que venden vienen de huertas donde se trabaja de la forma más tradicional, así pues todas las frutas y hortalizas están expuestas en canastos de esparto- tradicional de Guadix- y cestas de apariencia rústica. “Con esta estética solo embellecemos el producto, porque nuestra idea no es vender naranjas con brillo, sino que cuando una persona con cierta experiencia la vea, y sepa que esa naranja está buena”, dice Fernando Carreño.

Asimismo, con el mismo cariño que tratan la fruta y verdura que venden los hermanos granadinos, tratan a sus proveedores ya que en las puertas de su negocio tienen colocada una serie de pequeños carteles en los que indican el nombre del agricultor y el origen de procedencia de cada producto.

Por otro lado, este tipo de comercios tienen un factor esencial que es la cercanía con el cliente, lo que permite fidelizar a la clientela con mayor brevedad. Así es el caso de Juan Carlos de la Frutería 'Grosella & Menta', ubicada en la calle Circunvalación Ulpiano Díaz, quien recibe grandes elogios de sus clientes habituales, con quienes alguna que otra vez ha llegado a disfrutar de celebraciones como, por ejemplo, la Navidad. Esta frutería presume de ser la primera con encanto en Almería, donde además se vende una gran variedad de especias y frutos secos a granel, así como productos de calidad procedentes de todo el mundo.

En el abanico de productos que ofrece esta frutería, se encuentran las pitayas de Ecuador, papayas de Colombia y peras de Sudáfrica, así como también tomates secos y guisantes frescos. No obstante, tampoco deja atrás los productos de la zona como el famoso tomate Raf almeriense.

Tanto 'Frutería Susana' como 'Grosella & Menta' se encuentran a una corta distancia del Mercado Central, lo que finalmente ha creado una sinergia beneficiosa para ambos negocios ya que, al encontrarse en una calle que los ciudadanos asocian al comercio, la mayoría de las veces que alguien pasa por allí estará predispuesto a comprar. Esto hace más fácil que las personas que deambulen por las cercanías de la zona, se paren y entren a comprar.

Por su parte, la frutería ‘Le Petit Marché’ que se encuentra en la familiar Plaza de San Pedro tiene otras particularidades. Además de su decoración original, a la vez que creativa- el techo está cubierto de cajas y cestas en las que se transporta la fruta- y de vender productos propios de una frutería como frutas y verduras, también ofrece embutidos y quesos de Almería de la marca Serón, caracolas y pulpo de la marca ‘La Receta’ y aceite de Lubrín.

Como se ha podido ver, Ismael Ruiz, uno de los propietarios de `Le Petit Marché’ también vela por que sus productos vengan de la tierra almeriense, aunque como indica “Si no es temporada en Almería de algún producto, me tengo que buscar la vida con productos de fuera”. Aunque, el producto almeriense que no puede faltar en su escaparate son las fresas de Roquetas de Mar, las cuales se acaban durante las primeras horas de la mañana y a las que hay que esperar hasta las doce del mediodía, cuando vienen en una nueva entrega.

Entre los atractivos que ofrece este establecimiento, se encuentra la ‘lechuga viva’, cuyas raíces se mantienen en agua hasta el momento de la venta. Aunque su principal reclamo, sobre todo en verano son los zumos que se preparan con la misma fruta que se vende en el lugar. Esta idea la incorporó Ismael Ruiz tras su viaje a Canarias. “Como se trata de zumos para llevar, este es un producto que se vende mucho, sobre todo en verano cuando la plaza se llena de niños. Es una forma diferente de consumir fruta”, señala.

También cabe destacar que en ‘Le Petit Marché’ están en contra del desperdicio alimentario. Por eso, este establecimiento está adscrito a la aplicación ‘To Good to Go’, en la que se ofrecen paquetes sorpresa de productos que no se han llegado a vender y que se encuentran en buenas condiciones. En esta frutería, este paquete se ofrece todos los días por el precio de 2 euros con 99 céntimos, en el tiempo próximo al cierre. De esta manera, quien lo desee, puede adquirir este paquete a medio día o bien al finalizar la tarde. Y si hay quien no le gusten las sorpresas, se hacen repartos a domicilio.