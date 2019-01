Planes positivos para Gádor, si bien los trabajadores desconfían

A pesar de todas estas noticias, el presidente del comité de empresa, Antonio Orta , atendía con rostro serio y triste a los medios de comunicación, pues si bien afirmaba que cualquier proyecto que genere empleo y riqueza en Almería está muy bien, la realidad es que el ERE sigue estando encima de la mesa y el día 14 de enero arranca la negociación y estarán los cien trabajadores en la calle. “Mi deber es luchar por el trabajo de mis compañeros y el mismo propio y, a día de hoy, lo que nadie me garantiza es que en esos proyectos que acaban de presentar vayan a tener preferencia en el empleo los trabajadores de la fábrica, por lo que no estoy contento. Lo estaría si no me hubieran presentado el ERE que era nuestro objetivo”.

Cemex contiuará en Gádor con un perfil más comercial



C. Fenoy

Muchos se preguntan el porqué del cese de la producción de Cemex cuando la adquisición de la planta de Gádor por parte de la multinacional mexicana es relativamente reciente. Ángel Galán, secretario consejero de Cemex España Operaciones SLU, exponía ayer que la compañía apostó en 2014 por Andalucía puesto que desde 1998 no tenía relevancia en el territorio andaluz y parecía que el final de la crisis estaba cerca, “sin embargo lo estaba para otros sectores pero para nosotros no, a lo que hay que sumar los altos costes de energía”, añadía. Así, con la caída de la demanda de cemento, los elevados costes energéticos y el nuevo escenario de emisiones de C02 planteado por la Unión Europea, justificaba el paro de la producción.

Galán mantenía que no existe una fecha concreta y determinada para el cese de actividad en la fábrica gadorense, y aclaraba: “Cemex no se va de Gádor, su presencia será con un perfil más comercial y no productivo. La decisión es parar la producción no la comercialización y mucho menos desmantelar la planta, que es un activo valioso que hay que mantener”. Si bien, reconocía el impacto que esto tiene en el empleo directo e indirecto y aseguraba que será durante la negociación del expediente cuando se vea el posible trasvase de trabajadores a los proyectos en que Cemex participe para la reindustrialización de la comarca.

La multinacional participará activamente en determinadas iniciativas que se plantean como la planta de gestión de residuos para transformarlos en combustible para otras fábricas de la empresa y otras firmas. En lo relativo a este proyecto, el representante de Cemex explicaba que se ha invitado a participar en el mismo a entidades que provienen del sector de gestión de residuos, como conocedores de primera mano de esa actividad. “En cuanto se genere trabajo queremos dar prioridad a los empleados de nuestra plantilla. No sólo en los proyectos que vaya a promover directamente Cemex, como es el caso de la planta de áridos os, sino también de terceros”. En esta línea, Galán adelantaba que en las conversaciones mantenidas con ellos se ha puesto encima de la mesa, y ellos han sido receptivos también, a que en el empleo que se vaya a generar se dé prioridad a los trabajadores de Gádor.

El secretario consejero de Cemex destacaba asimismo el proyecto estrella de generación eléctrica fotovoltaica, que va a permitir absorber mano de obra muy importante durante la fase de construcción y luego mano fija para su mantenimiento.