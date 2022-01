Gemma Mengual “alucina” con los invernaderos de Almería

APROA sigue con la promoción a nivel europeo

APROA ha estado inmersa en dos campañas de promoción a nivel europeo, una para el período 2019-2021, CUTE, “Cultivating the taste of Europe”, que finalizó el 31 de diciembre, y otra, que continúa, para 2020-2022, CUTE, “Cultivating the taste of Europe in Solar Greenhouses”. Ambas cuentan con cofinanciación comunitaria y están destinadas a la promoción del método de producción del invernadero solar.