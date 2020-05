“Hay una tendencia a comer de forma saludable”. Así lo expone Cecilio Peregrín, director corporativo de Primaflor, quien añade que el consumo de frutas y verduras no ha bajado durante este estado de alarma, derivado de la crisis gernerada por la COVID-19, “porque comemos más en casa y quizás lo asociemos más a ello”. Desde la compañía, con sede en Pulpí, se proponen seguir alimentando esta tendencia; en esta línea, antes de desencadenarse la pandemia, la firma tenía previsto una serie de proyectos que se quedaron en stand by, que ya está retomando. Además, la compañía lleva inmersa desde hace tiempo en lo que denomina ‘Movimiento Green’, precisamente para fomentar esa forma de comer saludable y que también satisface; en esta línea, continúa su trabajo de la mano del chef Rodrigo de la Calle.

Primaflor siempre se pone en la piel del consumidor y, en esta ocasión, no es menos. Atendiendo a cómo han cambiado los hábitos de consumo durante estos meses, debido, sobre todo, al confinamiento, la empresa, actualmente, dedica gran parte de su tiempo a plantearse la etapa ‘postcovid’, “qué tenemos que hacer para acomodarnos a lo que va a ser esta salida del ‘bicho’. Al final todos hemos aprendido a cocinar y vamos a acostumbrarnos, en principio, a comprar menos comida preparada, sí vamos a querer hacérnosla nosotros y volver al táper”, dice Peregrín. El director corporativo de la compañía almeriense detalla que ésta buscarás más productos para que el consumidor elabore esos platos que luego se llevará al trabajo. “Digamos que tenemos que buscar el equilibrio nutricional, hacer cosas diferentes, combinaciones de sabores, texturas más innovadoras que hagan sentir que lo has cocinado tú. Ahí entra la labor de Rodrigo de la Calle. Eso es lo que vemos ahora, pero la mayor parte del tiempo la dedicamos a ver cómo lo hacemos”.

La compañía busca el equilibrio nutricional y combinaciones y texturas innovadoras

Sobre la reacción del sector agroalimentario a la situación actual y más en su primera etapa, cuando el sector primario era de los pocos en que la actividad continuaba y si la población se acordará de esta labor, Cecilio Peregrín señala: “A mí me gusta decir una cosa: nosotros tenemos que ponernos en valor. Recientemente he tenido una reunión con varias cadenas de supermercados que decían que nuestro sector ha cumplido y resuelto los problemas de abastecimiento al 98,5%, sin que los precios se hayan subido; han subido poquito porque también los costes nos los han subido bastante. Ten en cuenta que si antes nosotros trasladábamos un autobús con personal para trabajar a una finca, ahora hemos tenido que utilizar tres autobuses para movilizar a la misma gente para mantener la seguridad, además de la implantación de otras medidas; todo eso lleva un coste para garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad de nuestros trabajadores. Así que lo que pretendemos es ponernos en valor, seguir en valor y que la gente se acuerde de que necesitamos un precio justo y adecuado”. El director corporativo de Primaflor desea que la memoria no sea frágil.