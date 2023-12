Proyectos para avanzar hacia la agricultura de precisión en Almería

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha entregado hoy en El Ejido ayudas por valor de 6,5 millones de euros que respaldan la apuesta del sector almeriense por la modernización de los invernaderos para avanzar hacia la agricultura de precisión (Agricultura 4.0). En concreto, se benefician de estas subvenciones un total de ocho entidades de El Ejido (Semilleros Natural Green, Producción Integrada Agrolíder, Grupo Cristalplant y Agrosol Export); Vícar (Dulce María Salvador y Agrícola California), Antas (Cualin Quality) y Almería capital (Keops Agro).

Junto a Carmen Crespo, han participado también en el acto de entrega de ayudas, entre otras personas, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez; la directora general de Ayudas Directas y de Mercados, Raquel Espín; y el delegado territorial de Agricultura de Almería, Antonio Mena.

En su intervención, la consejera ha subrayado la valentía de los beneficiarios que han recogido hoy las resoluciones de ayuda porque llevan a cabo una inversión en el campo que duplica las subvenciones concedidas por la Junta. “Se trata de una colaboración público-privada para convertir grandes extensiones de terreno en grandes fábricas con sensores, inteligencia artificial y herramientas que permiten llevar a cabo un control de la eficiencia hídrica”, ha explicado. Para Crespo, estos proyectos contribuirán a avanzar hacia la implantación de una agricultura de precisión que permitirá al territorio contar “con el mejor campo de Europa y del mundo en cuanto a tecnología”.

Sin embargo, la responsable de Agricultura ha lamentado que, frente a esta apuesta de los productores, el fondo Next Generation no ofreciera “suficiente gobernanza” a los territorios para poder introducir detalles necesarios para que las ayudas respondieran a las necesidades reales del sector actual. “Nosotros conocemos cómo es nuestro campo, por eso teníamos que participar, pero no nos lo permitían”, ha aseverado en relación a la falta de adaptación del Real Decreto del Gobierno de España a la peculiaridad de los invernaderos de Almería.

Por su parte, el alcalde ha señalado que “es una satisfacción recibir a la consejera en El Ejido, que siempre trae buenas noticias para nuestro sector de frutas y hortalizas y más en momento complicado para los productores por la subida generaliza de costes de producción”. “En nuestro municipio son cuatro los beneficiados de las ayudas a modernización de los invernaderos”, ha explicado Francisco Góngora, añadiendo que se trata de “un respaldo para los productores ejidenses que apuestan por el I+D+i, la modernización y la agricultura de precisión. Para el primer edil de El Ejido, “todo ello, se traduce en un impulso a la competitividad y sostenibilidad de nuestro sector agrícola”. Góngora ha agradecido a la consejera su firme compromiso en esta materia y otros muchos frentes como la planificación, la unión, la sostenibilidad hídrica y ambiental, y la cohesión social.

Las ayudas entregadas hoy en Almería se suman a las subvenciones que el Gobierno andaluz ha concedido recientemente por valor de cerca de cinco millones de euros en encaminadas a impulsar la aplicación de la agricultura de precisión y de las tecnologías 4.0 en los sectores agrícola y ganadero. Estas subvenciones hacen referencia a una inversión que ronda los 11,4 millones de euros.

De esta forma, las últimas ayudas concedidas por la Junta para impulsar la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería de Andalucía a través de la modernización de los invernaderos se acercan a los 11,5 millones de euros. Estos recursos económicos se reparten entre casi un centenar de beneficiarios de la Comunidad Autónoma andaluza que, a través de la colaboración público-privada, impulsan proyectos que conllevan una inversión global de 25,8 millones de euros en el campo andaluz.

Revolución hídrica

Durante su discurso, Carmen Crespo ha aplaudido también la “revolución en el uso de aguas regeneradas que está llevando a cabo el sector agrícola de Almería” para avanzar hacia “el equilibrio hídrico” de la provincia. Al respecto de este ámbito, la consejera ha puesto en valor que los presupuestos de la Junta para 2024, ya aprobados, contemplan la inversión de 200 millones de euros en Agua en la provincia almeriense.

Este montante supone, como ha remarcado Crespo, contar con 60 millones más el próximo año. “Esto permite que contemos con recursos económicos para invertir en cuestiones hídricas que son fundamentales para el sector agrario”, ha afirmado.