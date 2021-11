En Almería faltan más de 3.000 trabajadores de la construcción

Es más, según Montiel, en Almería estos profesionales cotizan mucho más que hace unos años precisamente por la escasísima demanda. “El salario medio del sector de la construcción en los distintos convenios provinciales es de 22.000 euros, que es 4.000 euros por encima del salario mínimo interprofesional. No es una cuestión de salario, sino un problema más profundo, más estructural vinculado a la formación, a la imagen del sector y no es una razón salarial, ni mucho menos”, afirma el secretario general de Fadeco Contratistas.

No solo faltan albañiles, “sino de todos los oficios. No hay personal cualificado suficiente. Todo tiene su explicación en la evolución del sector en el periodo 2005-2018 y la necesidad que tuvieron la mayor parte de estos profesionales de reconvertirse y dejar de lado este ámbito. Hoy, ya no están disponibles e incluso se está recurriendo a mano de obra extranjera, pero es tanto lo que han evolucionado los sistemas de obra que no existen especialistas de verdad”, explica Montiel sobre un problema sobrevenido que atañe al proceso de construcción, el cual ralentiza mucho.

La falta de cualificación no solo atañe a albañiles, también al resto de oficios

No son solo albañiles, sino que también fontaneros, yeseros, carpinteros... y muy especialmente electricistas; algunos de los perfiles profesionales que escasean dentro del amplio de actividades que desarrollan dentro de una obra. Este fenómeno no solo lo conocen los propios empresarios, sino que también se extrapola a las empresas de colocación, que ven como les es muy difícil, casi imposible encontrar profesionales de estos perfiles. Y si los encuentran, siempre presentan el mismo problema y que a la postre es decisivo: falta de formación. Desde Instaladora Andarax, empresa dedicada a las instalaciones eléctricas y con cerca de cuarenta años de experiencia dentro del sector en Almería, explican que la escasa cualificación es el principal problema que se encuentran en este momento a la hora de incorporar a nuevos profesionales. “Lo que antes se llamaba un oficial bien sea de electricidad, como es el caso de mi empresa, o bien de albañilería, por ejemplo, ya prácticamente no existe. Lo ideal sería tener la oportunidad de formar a los pocos profesionales que hay ahora mismo en el sector para que alcancen este nivel de conocimiento y de aptitudes, pero no es posible ya que eso repercute por un lado económicamente, ya que es complicado invertir tanto en una persona de estas características, más aún cuando no sabemos si la recuperación actual durará uno, dos o tres años. Y por otro lado está el factor tiempo, esa es otra gran inversión necesaria y que en el momento actual es inviable. Enseñar a alguien requiere de muchos meses y las obras tienen un plazo muy delimitado que hace que en este momento sea difícil de acompasar”, argumentan desde la empresa almeriense Instaladora Andarax.