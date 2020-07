Del mar al asfalto por una pesca sostenible en contra de la política sin fundamentos

Las flotas de arrastre de Almería y Granada e incluso de Alicante cambian hoy la mar por el asfalto. El sector no es dado a salir de su medio, pero no les queda otra. Según él, esta actividad está abocada a desaparecer llevándose por delante miles de empleos y todo, como apunta, por decisiones políticas, sin fundamentos científicos, que no han tenido en cuenta la opinión de los pescadores, los primeros que cuidan el caladero, pues de él viven.

Quince minutos antes de las 11:00 horas pescadores, asociaciones y cofradías eran convocados en la Autoridad Portuaria de Almería por la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, para proseguir su marcha hasta la Subdelegación del Gobierno de esta ciudad donde se han concentrado para defender la gestión sostenible de la pesca de arrastre de fondo que, de acuerdo a ellos, ha de partir del conocimiento científico para identificar los ecosistemas marinos vulnerables para su protección y restricción a la pesca, como única fórmula para asegurar la sostenibilidad ecológica y económica de esta actividad. Sin embargo, esto no está siendo así de forma que muestran su rechazo a la Orden Ministerial que desarrolla el Reglamento comunitario para la pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 20 de mayo, de la cual han señalado en reiteradas ocasiones que de una norma comunitaria mala, ha salido una nacional peor. El nuevo plan de gestión se establece a través de la gestión y asignación del esfuerzo pesquero en las pesquerías de la modalidad de arrastre de fondo, así como el establecimiento de vedas para las flotas que utilicen artes de arrastre de fondo, anzuelos o enmalles dirigidas a la captura de las especies de merluza europea, gamba blanca, cigala, salmonete de fango, gamba roja del Mediterráneo y langostino moruno. La orden afecta a las pesquerías de la provincia de Almería al encontrarse en la subdivisión geográfica de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (zonas GSA) 1 y 2.

El sector pide una mesa de trabajo en la que pueda exponer su conocimiento sobre la realidad de los caladeros

Con las medidas que hay sobre la mesa, la flota andaluza apunta que la entrada en vigor de este reglamento, además de significar la desaparición de su actividad a medio plazo, pone en peligro la actividad de 586 embarcaciones y 17.000 puestos de trabajo, entre 3.000 empleos directos y 14.700 14.700 indirectos del litoral mediterráneo. Tal y como refleja el manifiesto que leían a las puertas de la Subdelegación: “La Comisión Europea, con el apoyo del Gobierno de España, trabaja en la progresiva desaparición de la flota de arrastre del Mediterráneo español, acabando con una forma de vida ancestral y eliminando un medio de vida de gran importancia directa e indirecta en las zonas costeras del litoral mediterráneo”. Esta protesta también va dirigida al ministro del ramo, Luis Planas, que ha ignorado durante este tiempo las reclamas del sector que ha demandado estos meses respuestas por parte del Gobierno central obteniendo siempre, según apuntan, un no como contestación.

El sector pesquero afectado solicita la creación de una mesa de trabajo en la que puedan participar y exponer su conocimiento y experiencia sobre la realidad de los caladeros. En su opinión, es la fórmula más racional para abordar este tipo de reglamentos frente a la opción de que sean desarrollados por burócratas muy alejados del mar y escuchando opiniones radicales y fundamentadas en escasos datos científicos. “El primero que cuida el caladero es el pescador, de su conservación depende su futuro”, insisten.

Por otro lado, antes de proceder a las reivindicaciones, los asistentes a la convocatoria han dedicado un minuto de silencio y un aplauso al tripulante desaparecido el miércoles al hundirse un barco en el entorno de la Isla de Alborán.