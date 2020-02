Una persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Esa es la definición de emprendedor. Entrepeneur en latín. Una palabra que parece estar en desuso, en contraposición a otra palabra en auge desde hace años: funcionario.

Ante esta coyuntura, el Auditorio de la Universidad de Almería ha acogido esta mañana la jornada 'Almería Emprende', un evento que ha reunido a reconocidos emprendedores en el ámbito nacional, entre ellos, Vicent Rosso, cofundador de Blablacar, que han explicado a los estudiantes las claves para poner en marcha un negocio con éxito, ofreciendo consejos para perder el miedo y aprender del fracaso, así como exhibiendo sus casos personales.

La jornada, que ha contado con el patrocinio de Cajamar Caja Rural, el PITA, El Cable -la aceleradora de empresas de la capital almeriense de Andalucía Open Future, que impulsan Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería y con Asempal, la Cámara de Comercio de Almería, la Fundación Almeriense de Excelencia Empresarial (Faeem), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería, A toda vela, Andalucía Emprende (Consejería de Empleo), como colaboradores, ha llenado prácticamente todos los asientos del auditorio debido al interés de la iniciativa.

El vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones con las Empresas de la UAL, Juan García, ha explicado que el emprendimiento no solo es una salida profesional, sino que la actitud emprendedora es importante en cualquier ámbito. “La tiene que tener un empresario, pero también un agente, un rector de universidad o un equipo de gobierno. Por lo tanto, esa actitud, esa iniciativa para emprender nuevas ideas y proyectos también debe tenerla un trabajador dentro de una empresa”. Además, ha hablado de la importancia del fracaso como aprendizaje. “En nuestra sociedad se ve como algo malo pero en otras como la anglosajona el fracaso se ve como una oportunidad de aprender. Aquí presentamos casos de éxito pero estoy convencido de que nos van a hablar también de sus dificultades, de los fracasos anteriores, de los que, seguro, aprendieron antes del éxito”.

Una de las participaciones estrella del programa ha venido de la mano de una mesa que ha contado con la participación de los agentes de emprendimiento de la provincia, formada por El Cable Andalucía Open Future (Diana Melero), la Cámara de Comercio de Almería (Florentina Fernández), la UAL (Carlos Cano), el PITA (Diego Clemente), Andalucía Emprende - CADE (Cristóbal Simón), AJE Almería (Antonio Jesús Fernández) y Cajamar (Juan Carlos Gázquez). Todos ellos expusieron el trabajo que realiza cada una de estas entidades y los servicios que ofrecen para aquellos interesados en poner en marcha su propia iniciativa.

Carlos Cano, director de Secretariado de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras de la UAL, se centró en lo que hace la UAL sobre formación relacionada con el emprendimiento, el desarrollo de habilidades emprendedoras, la búsqueda de financiación en colaboración con toda la red de emprendedores. También habló de la Feria de las Ideas, que "facilita un espacio para exponer los proyectos empresariales y establecer relación con otros empresarios, es gratuito, y se celebra el 29 de abril, aunque ya está en marcha en su formato virtual, feriadelasdeas.es", recordó.

Florentina Fernández, de la Cámara de Comercio de Almería, señaló que su objetivo es buscar eventos para colaborar y conocer a otras entidades que apoyan el emprendimiento. Apuntó que colaboran en la Feria de las Ideas y destacó que acaban de aprobarles un proyecto de Fondos Feder (UE) para renovar y ampliar el vivero de empresas de la institución cameral, para apostar aún más por el coworking, asesoramiento, consultoría, además de hacer un seguimiento posterior a las empresas, con proyectos de innovación en nuevas tecnologías, para que puedan tener éxito.

Cristóbal Simón, coordinador de Estrategia de Andalucía Emprende, aseveró que "vendemos una medicina para paliar la soledad del emprendedor, a través de andaluciaemprende.es". Desgranó que esta herramienta comprende pre-incubación, desde que se tiene la idea hasta la constitución, y después, consolidación, pues hay 29 CADEs en Andalucía, 30 naves de pre-incubación y más de 100 despachos en los que se puede empezar a trabajar y desarrollar los proyectos. "Invito a todos a que no solo vean el ladrillo, que vean también al que tienen en el despacho de al lado por las posibilidades de cooperación, es vital desde hace años", dijo.

Diana Melero, directora de El Cable "No hay que ceder parte de la empresa a nadie, puesto que es una iniciativa que cuenta con fondos públicos"

Diana Melero, directora de El Cable, señaló que, tras el trabajo que lleva a cabo la UAL, el CADE o la Cámara, "llegamos nosotros, aceleramos a las empresas; la parte privada hace que nos centremos mucho en las empresas, con una capacidad muy alta de hacer networking, y no hay que ceder parte de la empresa a nadie, puesto que es una iniciativa que cuenta con fondos públicos, además de que cuidamos mucho la parte de la localización, pues el 80% de los mentores son de Almería". Además, aprovechó para recordar que en dos días está previsto abrir una nueva convocatoria para acceder a las ocho plazas de El Cable. Melero apuntó que en los tres años de trabajo que lleva El Cable han pasado 41 startups por sus instalaciones.

Juan Carlos Gázquez, director de Cajamar Innova, se centró en la importancia que tiene en Almería el tema agroalimentario, así como todo lo relacionado con el agua. "En Almería hay un polo de innovación, hay agentes de I+D, tecnología, empresas, usuarios, es un sitio de referencia internacional y hay que aprovechar todas estas oportunidades", apuntó. Recordó que las nuevas tecnologías y la digitalización están llegando ya a la agricultura, de la mano de la sostenibilidad, lo que supone otra vía de negocio. "No hace falta ser ingeniero agrónomo, se necesitan equipos multidisciplinares, informáticos, matemáticos, etc., para emprender", e indicó que Cajamar ha dado un paso más con la iniciativa de albergar pymes de investigación sobre agua, en el marco de su apuesta por la investigación.

Antonio Jesús Fernández, presidente de AJE Almería, insistió en que la asociación no sólo da servicio a los jóvenes empresarios, sino que les sirve para relacionarse entre sí, "nos financiamos únicamente con cuotas propias o convenios como los de Cajamar, somos independientes, lo que nos proporciona una gran ventaja. Hablamos etre nosotros e identificamos posibilidades de negocio, así como poder colaborar con otras empresas con las que es difícil acceder si no estás en AJE".

Diego Clemente, director general del PITA "Cada cuatro años, si algo no te motiva, debes cambiar de vida"

Diego Clemente, director general del PITA, explicó su leit motiv: "Cada cuatro años, si algo no te apasiona, debes cambiar de vida". Ofreció las principales cifras del PITA, que alberga a 80 empresas y más de 2.400 trabajadores. "Nos gustaría que hubiese más porcentaje femenino en ciencias, ingeniería, investigación, etc. No sólo se busca el éxito económico, también la realización, el fracaso porque da experiencia. En el PITA hacemos networking, solo en el edificio central hay 600 personas, que colaboran entre sí", indicó. Y reconoció que la agroindustria representa el 70% de las empresas alojadas en el PITA, pero también hay otros sectores estratégicos donde poder emprender.

Al margen de la mesa de emprendimiento, participó Andrés García, director de Banca de Empresas del Grupo Cooperativo Cajamar, quien ha asegurado que desde esta entidad, “vamos ayudar en todo lo que podamos para que haya más emprendimiento porque es un bien para la sociedad. Buscamos gente con ideas que quiera desarrollar proyectos y que termine creando empresas y puestos de trabajo”.

Por otro lado, de las dificultades a las que se enfrenta el emprendedor ha hablado Ramón Puchades, responsable de una empresa de diseño estratégico. “Creo que el emprendimiento es una actitud frente a la vida que te hace afrontar los proyectos y ser un poco más resiliente porque es un camino complejo que no es nada fácil”. Para Puchades, el principal escollo de los emprendedores en España es la cultura. “Es un territorio complejo para emprender, no hay muchos mecanismos sociales, no se habla de emprendimiento y tenemos una cultura conservadora frente a los riesgos que supone emprender”. Pese a los obstáculos anima a quienes quieren emprender, pero les pide que “se formen bien, conozcan bien los riesgos, y que asuman cierta incertidumbre y algunas cicatrices, pero el cambio compensa. El emprendimiento es necesario para la sociedad porque si no emprendemos, nos emprenden”.

Las jornadas han contado también con la participación de Agustín Moro, que ha hablado del caso de éxito de Gádor Espinosa; Mela García, de Ingenia Solar, Manu Alarcón, de La Gergaleña; Jesús Vega y Andrés Contreras que han hablado de ‘El nuevo emprendimiento’ y Cristina Balbás, de Escuelab.